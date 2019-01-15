Ram Trucks, sınıfının en güçlü pickup modellerini tanıttı: 2019 Ram HD ailesi

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ABD pazarının gözde araçları arasında yer alan pickup modelleri Detroit Otomobil Fuarı’nı boş geçmedi. Sektörün önemli temsilcilerinden Ram Trucks, sınıfının en güçlü ve en yeteneklisi olarak lanse ettiği 2019 Ram HD (Heavy Duty) ailesini görücüye çıkardı.

ABD merkezli ticari araç üreticisinin bu iddiası boşa değil. Zira 2019 Ram 3500 HD modeli 15 tona yakın çekme kapasitesi ve 3.5 tona yakın yük kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bu değerlerin kaputun altında yatan yeni 6.7 litrelik altı silindirli turbo dizel üniteyle mümkün olduğu söyleniyor. 2,800 d/dak’da 400 beygir güç üreten bu motor, 1,800 d/dak’da 1,354 Nm tork değeri sunuyor. Bu motorun aynı zamanda 2019 Ram 3500 HD modelinde 370 beygir güç ve 1,151 Nm tork üreten versiyonu da mevcut.

3 farklı motor 3 farklı şanzıman

Söz konusu motorlar dizel versiyonları tercih eden müşterilere yönelik opsiyon olarak sunuluyor. 2019 Ram 2500 ve 3500 HD modellerinde standart olarak ise 6.4 litrelik Hemi V8 ünite kullanılıyor. 5,600 d/dak’da 410 beygir güç üreten bu benzinli ünite 4,000 d/dak’da 581 Nm tork üretiyor. Bu ünite TorqueFlite 8HP75 adı verilen 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor.

2019 Ram 2500 ve 3500 HD modellerinin yüksek güçlü dizel versiyonunda Aisin AS69RC 6 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor. Altı silindirin ürettiği yüksek torkla başa çıkmak için tasarlanan şanzımanın yük kapasitesini yükselttiği belirtiliyor. Düşük güçteki Cummins 6.7 litre turbo dizel ünitede ise 68RFE 6 ileri otomatik şanzımanın güncellenmiş bir versiyonu kullanılıyor. Tüm şanzımanlarda shift-by-wire özelliği bulunuyor.

2019 Ram 2500 ve 3500 HD modellerinin dört tekerlekten çekişli versiyonlarında modele bağlı olarak elektronik veya manuel vites değiştirme mekanizmasına sahip BorgWarner marka yarı zamanlı transfer kutusu bulunuyor. Ayrıca Ram 3500 HD modelinde yeni 30 cm’lik AAM arka aks kullanılıyor. Yeni Ram HD modellerinin altyapısında yüzde 98.5 oranında yüksek güçlü çelik kullanıldığı belirtiliyor. Bu sayede araçların daha güçlü ve dayanıklı olması sağlanırken, kullanılan diğer hafif malzemeler sayesinde ağırlıkta artış yerine 65 kg kayıp yaşanmış.

Havalı süspansiyon yükleme işlemini kolaylaştırıyor

2019 Ram HD modellerinin daha rahat yük taşıyabilmesi için süspansiyon sistemleri de yenilenmiş. Süper otomobil benzeri yol tutuş sağlayan ve arazi şartlarında konfordan taviz vermeyen yeni bir süspansiyon sistemine geçiş yapılmış. Ayrıca araçların arka kısmında bulunan havalı süspansiyonlar sayesinde kasanın gerektiğinde alçaltılıp yükleme işleminin daha kolay yapılması sağlanmış.

Kozmetik olarak zengin konfigürasyonlara sahip olan 2019 Ram HD modellerinde altı farklı ızgara tasarımı üç farklı far seçeneğiyle birlikte sunuluyor: halojen, LED/reflector ve adaptif sis farlarına sahip LED/projector. Kabinin içerisinde 12 inçlik dikey bir ekrana sahip Uconnect 4C NAV sistemi bulunuyor. Kabinde kullanılan malzeme kalitesi ve renk seçenekleri donanım seviyesine göre değişiyor.

http://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=20518&mid=