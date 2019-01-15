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Ram Trucks, sınıfının en güçlü pickup modellerini tanıttı: 2019 Ram HD ailesi

2019 Ram HD ailesinin en güçlü üyesi olan Ram 3500 HD, 15 ton çekme kapasitesi ve 3.5 ton yük kapasitesi ile dikkat çekiyor. 2019 Ram HD ailesi gücün yanı sıra son teknoloji sistemler sunuyor.
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ram Trucks, sınıfının en güçlü pickup modellerini tanıttı: 2019 Ram HD ailesi
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ABD pazarının gözde araçları arasında yer alan pickup modelleri Detroit Otomobil Fuarı’nı boş geçmedi. Sektörün önemli temsilcilerinden Ram Trucks, sınıfının en güçlü ve en yeteneklisi olarak lanse ettiği 2019 Ram HD (Heavy Duty) ailesini görücüye çıkardı.

ABD merkezli ticari araç üreticisinin bu iddiası boşa değil. Zira 2019 Ram 3500 HD modeli 15 tona yakın çekme kapasitesi ve 3.5 tona yakın yük kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bu değerlerin kaputun altında yatan yeni 6.7 litrelik altı silindirli turbo dizel üniteyle mümkün olduğu söyleniyor. 2,800 d/dak’da 400 beygir güç üreten bu motor, 1,800 d/dak’da 1,354 Nm tork değeri sunuyor. Bu motorun aynı zamanda 2019 Ram 3500 HD modelinde 370 beygir güç ve 1,151 Nm tork üreten versiyonu da mevcut.

3 farklı motor 3 farklı şanzıman 

Söz konusu motorlar dizel versiyonları tercih eden müşterilere yönelik opsiyon olarak sunuluyor. 2019 Ram 2500 ve 3500 HD modellerinde standart olarak ise 6.4 litrelik Hemi V8 ünite kullanılıyor. 5,600 d/dak’da 410 beygir güç üreten bu benzinli ünite 4,000 d/dak’da 581 Nm tork üretiyor. Bu ünite TorqueFlite 8HP75 adı verilen 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor.

2019 Ram 2500 ve 3500 HD modellerinin yüksek güçlü dizel versiyonunda Aisin AS69RC 6 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor. Altı silindirin ürettiği yüksek torkla başa çıkmak için tasarlanan şanzımanın yük kapasitesini yükselttiği belirtiliyor. Düşük güçteki Cummins 6.7 litre turbo dizel ünitede ise 68RFE 6 ileri otomatik şanzımanın güncellenmiş bir versiyonu kullanılıyor. Tüm şanzımanlarda shift-by-wire özelliği bulunuyor.

2019 Ram 2500 ve 3500 HD modellerinin dört tekerlekten çekişli versiyonlarında modele bağlı olarak elektronik veya manuel vites değiştirme mekanizmasına sahip BorgWarner marka yarı zamanlı transfer kutusu bulunuyor. Ayrıca Ram 3500 HD modelinde yeni 30 cm’lik AAM arka aks kullanılıyor. Yeni Ram HD modellerinin altyapısında yüzde 98.5 oranında yüksek güçlü çelik kullanıldığı belirtiliyor. Bu sayede araçların daha güçlü ve dayanıklı olması sağlanırken, kullanılan diğer hafif malzemeler sayesinde ağırlıkta artış yerine 65 kg kayıp yaşanmış.

Havalı süspansiyon yükleme işlemini kolaylaştırıyor 

2019 Ram HD modellerinin daha rahat yük taşıyabilmesi için süspansiyon sistemleri de yenilenmiş. Süper otomobil benzeri yol tutuş sağlayan ve arazi şartlarında konfordan taviz vermeyen yeni bir süspansiyon sistemine geçiş yapılmış. Ayrıca araçların arka kısmında bulunan havalı süspansiyonlar sayesinde kasanın gerektiğinde alçaltılıp yükleme işleminin daha kolay yapılması sağlanmış.

Kozmetik olarak zengin konfigürasyonlara sahip olan 2019 Ram HD modellerinde altı farklı ızgara tasarımı üç farklı far seçeneğiyle birlikte sunuluyor: halojen, LED/reflector ve adaptif sis farlarına sahip LED/projector. Kabinin içerisinde 12 inçlik dikey bir ekrana sahip Uconnect 4C NAV sistemi bulunuyor. Kabinde kullanılan malzeme kalitesi ve renk seçenekleri donanım seviyesine göre değişiyor.


http://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=20518&mid= Yorum Yaz
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Fiat S.p.A. 4 ay en beğenilen
olsun amerika soğanı taneyle alıyor ve tanesi 50$
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ilkerinanç 4 ay
Ondan sonra petrol için sağa sola saldır işgal et.E nasıl yetiştireceksin buna mazotu?
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JabbaWockeeZ 4 ay
Şu aracı burada bedavaya verseler yakıtı,vergisi ve bakımından dolayı kullanamayız adamlar çatır çatır biniyor vallaha
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cabriyo 3 ay
amerika kültürü = şimarık kültürü. yarın görrüm batık zenginin feryadı gibi abd nin ağladığını.
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mavizaman 4 ay
o kadar heybete tekerler jantlar uyamamış.
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S-AINT 4 ay
Amerikada tamirci inşaacı filan olmak isterdim
Ram i çekiceksin altına evler zaten amerikan tipi herşey düzenli ve gerçekten iyi para kazanıyolarmış. Yani bizdeki ustaların imajına rağmen zevkli bir iş gibi geliyor böyle düşününce. Bununla taşınabilen evler bile çekilir tam bir canavar.
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RhaNoN 4 ay
Ankara bahçelide bir tane vardı seneler önce görürdüm. Diğer kamyonetler yavrusu gibi kalıyordu
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doblocu_ 4 ay
Fiat bunu da Freemont gibi logosunu değiştirip ucuza satar, bizim ahalimiz de Fiat diye almaz. Bizde 4x2 V8 hemi'lere Egea parasına bineriz
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Fiat S.p.A. 4 ay doblocu_
1500’lüğünü 4x2 olarak getirse vergi makullüğünden ötürü iş yapar gibi ama Fiat diye almazlar, alanada böm böm bakarlar
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TIGERSHARK 4 ay
Dodge u kim sevmez ki.

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Mellkor 4 ay
Tek dingil olanı da yeterli
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1u2i3o4 4 ay
Ya çocukluk hayalim. Dodge ram oyuncak kamyonum vardı hep onla oynardım.
İçi ateş ediyor ama dışını pek beğenmedim benim için 2003-2004 dodge ramler daha güzel geliyor umarım ben alabilecek duruma gelene kadar sağlam kalırlar.
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sniper23 4 ay
Bu araçlar "kamyon" olarak geçiyor.
Eğer benim gibi Yatınız falan varsa veya inşaata götürdüğünüz dozer vs. gibi kısaca ağır işler için kullanılmak üzere tasarlanmış araçlar bunlar.
Lüks için binen varsa o ayrı ama asıl amacı ağır işler için kullanılmaktır.
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Elsa 4 ay
Hayat Amerikana güzel
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Sirrüs 4 ay Elsa
Dünyanın özeti bu cümle
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