Rapoo’dan yeni oyuncu kulaklığı

Yakın zamanda ülkemizde de resmi olarak distribütör üzerinden faaliyetlere başlayan çevre birimi üreticisi Rapoo, oyunculara yönelik olarak VH300 kablolu kulaklık modelini duyurdu.

Rapoo VH300 özellikleri ve fiyatı

Rapoo VH300 kulaklık modeli PC, Xbox One, PS4, Wii U ve mobil cihazlar için tasarlanmış. Dual CHamber teknolojisi sayesinde sanal 7.1 kanal sistemi en yüksek ve zengin ses kalitesini sunuyor. Özelleştirilmiş sürücü konfigürasyon ara yüzü ile oyuncular ses modlarını istedikleri gibi ayarlayabiliyor.

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Kulak üzeri kapaklar gürültüyü izole edecek şekilde tasarlanmış ve 90 derece hareket edebildiği için uzun süre rahatsızlık vermeyecek şekilde kullanılabiliyor. Dış kısımda mavi LED aydınlatma kulaklığa ayrı bir hava katıyor.

Kablo üzerinde yer alan kontrol modülü ise oldukça fonksiyonel. Mikrofon ve LED aydınlatma ayrı olarak kontrol edilebiliyor. Ses kontrolü büyük tekerlek üzerinden sağlanıyor. Mikrofon kısmı ise çıkarılabiliyor. Rapoo VH300 modeli 20$ civarında bir fiyat etiketine sahip.