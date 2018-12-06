Gorilla Glass katlanabilir ekranlara da uyum sağlayacak

Cam yüzey koruması dendiğinde sektör lideri olan Corning firması, katlanabilir akıllı telefon trendine ayak uydurabilmek için Gorilla Glass teknolojisi üzerinde geliştirmeler yapmaya başladı. İlk haberler sevindirici.

Çalışmalar sürüyor

İlk kez Royole firması tarafından tanıtılan katlanabilir ekranlı akıllı telefon konsepti gelecek yıl Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, Sony gibi firmaların da katılımıyla yükselen bir trend olacak. Elbette katlanmaya dayanıklılık yanında dış ortam şartlarına karşı da dayanıklılık gerekiyor.

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Corning bu yeni ekran konseptine uygun dayanıklı koruma geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Ortaya çıkan ilk prototipler sadece 0.1mm kalınlığında. Ayrıca 5mm çap ile bir kâğıdın ikiye katlanması gibi katlanabiliyor.

Corning teknoloji şefi Polly Chu, sıkı bir eğim çapı için koruma katmanının şu an akıllı telefonlarda kullanılan katmandan daha ince olması gerektiğini belirtiyor. Test edilen bazı katmanlar insan saçından bile ince bir yapıya sahip.

Henüz piyasaya sürülecek kadar geliştirilmiş bir katlanabilir kaplama bulunmuyor. Corning ilk önce konseptin biraz daha oturmasını bekleyecek. Sonrasında en iyi materyali bulmak için testler yapılacak. Bu bakımdan Royole firmasının Flexpai katlanabilir telefonu plastik tabanlı bir kaplama ile geliyor. Bu da onu biraz korumasız yapıyor. Samsung’un ise Galaxy Flex modelinde şeffaf polimid tabanlı bir malzeme kullanacağı belirtiliyor.