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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gorilla Glass katlanabilir ekranlara da uyum sağlayacak

Katlanabilir telefon trendinin başlaması ile birlikte Gorilla Glass teknolojisi de buna uyum sağlamaya çalışıyor. Hali hazırda ilk prototipler ortaya çıkmış durumda.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cam yüzey koruması dendiğinde sektör lideri olan Corning firması, katlanabilir akıllı telefon trendine ayak uydurabilmek için Gorilla Glass teknolojisi üzerinde geliştirmeler yapmaya başladı. İlk haberler sevindirici.

Çalışmalar sürüyor

İlk kez Royole firması tarafından tanıtılan katlanabilir ekranlı akıllı telefon konsepti gelecek yıl Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, Sony gibi firmaların da katılımıyla yükselen bir trend olacak. Elbette katlanmaya dayanıklılık yanında dış ortam şartlarına karşı da dayanıklılık gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855 en iyilere karşı"

Corning bu yeni ekran konseptine uygun dayanıklı koruma geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Ortaya çıkan ilk prototipler sadece 0.1mm kalınlığında. Ayrıca 5mm çap ile bir kâğıdın ikiye katlanması gibi katlanabiliyor.

Corning teknoloji şefi Polly Chu, sıkı bir eğim çapı için koruma katmanının şu an akıllı telefonlarda kullanılan katmandan daha ince olması gerektiğini belirtiyor. Test edilen bazı katmanlar insan saçından bile ince bir yapıya sahip.

Henüz piyasaya sürülecek kadar geliştirilmiş bir katlanabilir kaplama bulunmuyor. Corning ilk önce konseptin biraz daha oturmasını bekleyecek. Sonrasında en iyi materyali bulmak için testler yapılacak. Bu bakımdan Royole firmasının Flexpai katlanabilir telefonu plastik tabanlı bir kaplama ile geliyor. Bu da onu biraz korumasız yapıyor. Samsung’un ise Galaxy Flex modelinde şeffaf polimid tabanlı bir malzeme kullanacağı belirtiliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Gorilla-Glass-for-foldable-phones-is-on-the-way_id111688 Yorum Yaz
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TITAN 5 ay en beğenilen
Katlanabilir telefonlar geleceğin teknolojisi olacak şimdi b*k atanlar yanılıyorlar bundan 10 yıl sonra 7 inçlik bir telefonu katlayıp cebine koyduğun zaman kullanışlı olduğunu anlayacaksınız
Katlanabilir telefonlar geleceğin teknolojisi olacak şimdi b*k atanlar yanılıyorlar bundan 10 yıl sonra 7 inçlik bir telefonu katlayıp cebine koyduğun zaman ku...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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fthkn 5 ay
Gorilla nasıl bir algı yaratmış gerçekten tebrikler. Tek özelliği estetik görünmesi ve dokunma duygusunun daha yumuşak olması sıradan camlardan. Sağlam ya da çizilmeye daha dayanıklı değiller. Sıradan camlara dokunması zor oluyor ekran biraz yağlandıktan sonra kullanmak kolay oluyor. Gorilla sadece bunu sağlayan bir katmanla geliyor ve şişkin görüntüsü estetik duruyor hepsi bu. Marka algısı işte. İyi yaptıkları iş de bundan ibaret. Ekran dayanıklı olacaksa yüzey gerilimi düşük plastik bazlı olmak zorunda. Ya da yeni çağın maddesi karbon bazlı da olabilir. Ekranları saf camdan üretiyorlar. Millete yeni telefonlar satabilmek ve servis hizmetinden parayı kırmak daha tatlı geldiği için katlanabilir ekranlara geçiş geç oldu ve camdan hiç vazgeçmediler.
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DH Misafiri 5 ay
7 10 yıo sonra katlanabilir ekrandan ziyade her alan ekeana dönüşecek ve gözlüklerle göreceğiz bildirimleti cep ortadan kalkacak
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OverClocK1ng 5 ay
Gorilla FLEX...
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Bay Robot 5 ay
Çöp gorilla glass
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TITAN 5 ay en beğenilen
Katlanabilir telefonlar geleceğin teknolojisi olacak şimdi b*k atanlar yanılıyorlar bundan 10 yıl sonra 7 inçlik bir telefonu katlayıp cebine koyduğun zaman kullanışlı olduğunu anlayacaksınız
2 Yanıt Yanıtla +7
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oguzhan diric 5 ay TITAN
Aynen oyle . Su royale'nin tasarimi ilk olmasina ragmen oldukca guzel.
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fthkn 5 ay TITAN
Bu ister istemez olacak. Bir tercihe bırakılmayacak. Uzun zaman önce olmalıydı aslında. Bir de plastik ekranlı olacak sonunda. Kırılma derdi olmadan. Ayrıca üst tabaka değiştirilebilir olmalı. Çizildiğinde yenisiyle değiştirmek için. Cam ekranların yüzey gerilimi çok yüksek olduğu için titreşimleri ememiyorlar. Katlanabilir ekran bunun da yolunu açacak. Aslında çok sıradışı olmamasına rağmen reklam yapacağız diye sıradışı bir özellikmiş gibi yansıttılar. Halbuki ben yıllar önce LG'nin katlanabilir ekranlarını görmüştüm. Bence son tüketici ayağında bir bilgisizlik var. Büyük paralarla kakacaklar bu ürünleri sonra sıradan olacak.
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tugares 5 ay
Satmayan Android Tablet camiasının pazarı ele geçirme çabası, aslında amaç karalama yapmak değil ama şu an kullandığımız telefonlar bile kılıf ile kalın oluyorlar, bunların katlanan versiyonlarını varın siz düşünün. Hani umarım bizi yanıltacak bir mühendis zekası olur da bizde kullanır, hatamızı anlarız.
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buraxus 5 ay
...ve oralarda da çizilmelere kırılmalara devam edecek.!
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