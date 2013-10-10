Raspberry Pi, 1.75 milyon satış rakamını geride bıraktı





Bir eğitim projesi olarak başlayan ancak gördüğü büyük ilgi üzerine ticari olarak satışa başlayan Raspberry Pi geliştirici kartı, dünyanın en ucuz bilgisayarı ünvanının da sahibi olmuştu.





700MHz saat hızında çalışan ARM işlemci, 512MB RAM, SD kart ile işletim sistemi kurabilme, opsiyonel Ethernet, USB girişi, microUSB girişi, HDMI çıkışı, opsiyonel kamera modülü gibi fiyatına göre iddialı özelliklere sahip olan Raspberry Pi opsiyonlara göre 25$ ve 35$ olarak satışa sunulmuştu.





Ülkemizde dahil kısıtlı bir bölgede satışlara devam eden Raspberry Pi, ilk etapta Asya'da üretime başlamıştı. Yaklaşık 750 bin kartın üretiminden sonra Sony'nin yeni üretim teknikleri sayesinde cihaz İngiltere'de üretime başlamıştı.





Sony'nin Pencoed tesislerinde üretime başlayan Raspberry Pi burada da 1 milyon sayısını geride bıraktı. Bugüne kadar üretilen kart sayısı da böylece 1.75 milyon adet oldu.





Raspberry Pi, İngiltere'de üretilen bir milyonuncu kartı altın kaplama olarak Cambridge'de Pi Towers adıyla sergileme kararı aldı. Ayrıca bundan sonra Raspberry Pi'nin son kullanıcıdan ziyade eğitime yönelik olarak değerlendirileceği de bu vesileyle vakıf tarafından paylaşıldı.

http://www.raspberrypi.org/archives/5016