Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Raspberry Pi, 1.75 milyon satış rakamını geride bıraktı

5 yıl
1,4b
1
19
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Raspberry Pi, 1.75 milyon satış rakamını geride bıraktı

Bir eğitim projesi olarak başlayan ancak gördüğü büyük ilgi üzerine ticari olarak satışa başlayan Raspberry Pi geliştirici kartı, dünyanın en ucuz bilgisayarı ünvanının da sahibi olmuştu.

700MHz saat hızında çalışan ARM işlemci, 512MB RAM, SD kart ile işletim sistemi kurabilme, opsiyonel Ethernet, USB girişi, microUSB girişi, HDMI çıkışı, opsiyonel kamera modülü gibi fiyatına göre iddialı özelliklere sahip olan Raspberry Pi opsiyonlara göre 25$ ve 35$ olarak satışa sunulmuştu.

Ülkemizde dahil kısıtlı bir bölgede satışlara devam eden Raspberry Pi, ilk etapta Asya'da üretime başlamıştı. Yaklaşık 750 bin kartın üretiminden sonra Sony'nin yeni üretim teknikleri sayesinde cihaz İngiltere'de üretime başlamıştı. 

Sony'nin Pencoed tesislerinde üretime başlayan Raspberry Pi burada da 1 milyon sayısını geride bıraktı. Bugüne kadar üretilen kart sayısı da böylece 1.75 milyon adet oldu. 

Raspberry Pi, İngiltere'de üretilen bir milyonuncu kartı altın kaplama olarak Cambridge'de Pi Towers adıyla sergileme kararı aldı. Ayrıca bundan sonra Raspberry Pi'nin son kullanıcıdan ziyade eğitime yönelik olarak değerlendirileceği de bu vesileyle vakıf tarafından paylaşıldı. 

http://www.raspberrypi.org/archives/5016 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
cıraysis açarmı pılase
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 5 yıl
UDOO ve Cubietruck Amerikadan gönderilmiyor , customs v.s demişler sorun olur mu acaba? UDOO üzerinde programlama imkanı da varmış. Cortex A9
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 5 yıl
donanim olarak diger kartlar kadar iyi dgil, ama yazilimsal dstek ve community olarak hepsini tokatlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 5 yıl
ben olsam cubietruck alırdım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 5 yıl
güzel bir cihaz, keşke koruyucu bir kutu içerisinde olsaymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 5 yıl
gerbay
bu bir işe yaramaz. toplum mühendisliği sayesinde bu kadar sattı. bunu alacağınıza gidin cubieboard, cubietruck, marsboard falan alın.. bende BeagleBone Black de var, BeagleBone Black de HDMI çıkışı falan üzeride monteli değil. TV ye falan direk bağlayamazsınız zaten. yukarda bahsettiğim board lara bir göz atın.. özellikle de cubietruck a..

cubieboard.myshopify.com/...
beagleboard.org/...
Ben USA gideceğim nasipse hangisini alayım arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 5 yıl
bu bir işe yaramaz. toplum mühendisliği sayesinde bu kadar sattı. bunu alacağınıza gidin cubieboard, cubietruck, marsboard falan alın..

bende BeagleBone Black de var, BeagleBone Black de HDMI çıkışı falan üzeride monteli değil. TV ye falan direk bağlayamazsınız zaten.

yukarda bahsettiğim board lara bir göz atın.. özellikle de cubietruck a..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 5 yıl
İlgilenenlere BeagleBone Black kartını da incelemelerini tavsiye ederim. GPU haricinde diğer donanım bileşenlerinde Pi'den daha ileride, fiyatı da $45. Texas Inst. 1GHz ARM v7 CPU, 512MB LP DDR3 RAM, 2GB eMMC, ... Ben bu hafta ABD'ye gidecek bir tanıdıkla dış kutusuyla beraber getirtmeyi planlıyorum.
beagleboard.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 5 yıl
Bende de var bir tane, koskoca High Profile 1080p filmleri koca LED TV'de oynatırken hiç bir sıkıntı çıkartmıyor, yağ gibi. Tabi önce biraz ayarlamalar yapmak lazım. Biraz da kablo karmaşası oluyor tabi. Telefonumla SSH üzerinden kablosuz kontrol ediyorum. Bu sadece Raspberry'nin kullanabilen alanlarından biri. Gerçekten mükemmel bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-mehmet- 5 yıl
bu aralar almayı düşündüğüm cihaz, cihaza sahip olup elinden çıkarmak isteyen pm atabilir (Ankara-Kayseri)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pohuman 5 yıl
Çok kullanışlı bir cihaz. Ayrıca bu işte de Sony'nin parmağı olduğunu öğrenmiş olduk..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 5 yıl pohuman
pohuman

Çok kullanışlı bir cihaz. Ayrıca bu işte de Sony'nin parmağı olduğunu öğrenmiş olduk..

htpc için çözüm ararken incelemiştim ancak yavaş çalıştığını söyleyenler de var.

Vaktim ve birazcık kenara ayırdığım param olsaydı güzel bir proje yapacaktım bu cihaz ile.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1444 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, raspberry ve raspberry pi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: LG G2 vs. Nokia Lumia 1020 vs. Samsung Galaxy Note 3 ve öne çıkan haberler 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı saat 21:00 "LG G2, MSI GS70 Stealth incelemesi, Sony QX10 ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim