    Bitcoin fiyatı 126 bin doları geçti, 14 yıllık cüzdan 1.1 milyar dolarlık satış yaptı

    Yıllardır bir ileri iki geri hareket eden kripto para piyasasında Ekim ayı yükseliş ayı oldu. Önce Bitcoin ardında da Binance borsasının kripto parası BNB tüm zamanların rekorunu kırdı.

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Ekim ayına yüzde 15 civarında düşüşle giren ve yatırımcısını tedirgin eden Bitcoin kısa sürede toparladı ve yeni rekorlara imza attı. Önce 125 bin dolar ardından da 126 bin dolar seviyesini geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

    Bitcoin fiyatı sevindirdi

    Rusya-Ukrayna savaşında mesafe kat edilememesine rağmen İsrail işgalinde geri adım atılması ve kurumsal varlıkların EFT girişlerine ağırlık vermesi gibi sebeplerle Bitcoin fiyatında yükseliş eğilimi hâkim hale geldi. 

    Diğer taraftan Ethereum cephesinde beklenen tüm zamanların rekorunu kırmak BNB kripto parasına nasip oldu. Bir zamanlar 1$ altında işlem gören BNB 1250$ ile rekor kırdı ve 10 bin kat artmış oldu. Özellikle Aster gibi merkeziyetsiz kaldıraç borsaları ile likiditenin BNB ağına kayması yükselişte etkili oldu.

    Bu arada 2011 yılında 1.54$ seviyesinden 10000 adet Bitcoin alan ve toplamda 15.400$ ödeyen gizemli bir cüzdanın 14 yıl sonra satışa geçtiği ve 1.1 milyar dolar kazandığı açıklandı. Bu cüzdan sahibinin anahtar kelimelerini kaybettikten sonra bu sıralarda bulmuş olabileceği tahmin ediliyor. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

