Raspberry Pi CE sertifikasyonunu geçti, dağıtım kısa süre sonra başlayacak

Üniversite içerisinde bir proje olarak doğan ancak kısa sürede büyük üne kavuşan dünyanın en ucuz bilgisayarı Raspberry Pi cihazının 2000 adetlik B modelinin ilk partisi, satışa çıktığı İngiltere'de rekor sürede satılmıştı. Ancak Ethernet jakında yaşanan problem ve Avrupa'da CE uyumluluk sertifikasyonu eksikliği, perakendecilerin geri adım atmasına neden olmuştu.





Raspberry Pi vakfı dün yaptığı duyuruda, CE sertifikasyonu dahilindeki elektromanyetik uygunluk testlerinin herhangi bir donanım değişikliği gerektirmeden başarıyla geçildiğini açıkladı. Bu aşamadan sonra geri adım atan perakendecilerle anlaşma yenilendikten sonra ilk büyük parti İngiltere'de satışa sunulacak. Sertifikası olmayan ilk ürünlerin de satışı yine devam edecek.





Vakıf, ABD Haberleşme Komisyonu FCC onayının da alındığını belirtti. Bu, modelin deniz aşırı yolculuğa çıkacağını gösteriyor. Ayrıca Kanada ve Avustralya düzenleyici kurumlarına gerekli başvurular yapıldı.





Vakıf bunun yanında cihazlarına sadece Raspberry Pi olarak hitap edilmesini, ismin yanına bilgisayar ibaresinin eklenmemesini rica ediyor.