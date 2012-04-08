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Raspberry Pi CE sertifikasyonunu geçti, dağıtım kısa süre sonra başlayacak

7 yıl
5,1b
1
25
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Üniversite içerisinde bir proje olarak doğan ancak kısa sürede büyük üne kavuşan dünyanın en ucuz bilgisayarı Raspberry Pi cihazının 2000 adetlik B modelinin ilk partisi, satışa çıktığı İngiltere'de rekor sürede satılmıştı. Ancak Ethernet jakında yaşanan problem ve Avrupa'da CE uyumluluk sertifikasyonu eksikliği, perakendecilerin geri adım atmasına neden olmuştu.

Raspberry Pi vakfı dün yaptığı duyuruda, CE sertifikasyonu dahilindeki elektromanyetik uygunluk testlerinin herhangi bir donanım değişikliği gerektirmeden başarıyla geçildiğini açıkladı. Bu aşamadan sonra geri adım atan perakendecilerle anlaşma yenilendikten sonra ilk büyük parti İngiltere'de satışa sunulacak. Sertifikası olmayan ilk ürünlerin de satışı yine devam edecek.

Vakıf, ABD Haberleşme Komisyonu FCC onayının da alındığını belirtti. Bu, modelin deniz aşırı yolculuğa çıkacağını gösteriyor. Ayrıca Kanada ve Avustralya düzenleyici kurumlarına gerekli başvurular yapıldı.

Vakıf bunun yanında cihazlarına sadece Raspberry Pi olarak hitap edilmesini, ismin yanına bilgisayar ibaresinin eklenmemesini rica ediyor.

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_bluescream_ 7 yıl en beğenilen
süper diyorum :) almışlar belgeyide halal olsun adamalra kabıda hoş olmuş. acaba kab maliyeti arttırmışmıdır yoksa aynı fiyat tan satıp kar payından mı kesecekler ?
süper diyorum :) almışlar belgeyide halal olsun adamalra kabıda hoş olmuş. acaba kab maliyeti arttırmışmıdır yoksa aynı fiyat tan satıp kar payından mı kesecek...
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napolyon94 7 yıl
2. El bölümünden bir babayiğidin yurtdışından getirtmesi dıleğıyle :)
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1 Avatar
ender 7 yıl
elıne ulasan yok ama degıl mı ?
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_bluescream_ 7 yıl
Sanırım forumda bir kişi var. Bana da farnellden mail geldiydi ama sanırım sildim

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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar zaten ilk çıktığı günden beri alabiliyorsunuz. 2 tane aldım ben. en basit alma yöntemi farnellden önce başvuru yapıp 1-2 hafta sonra gelen onay mailinden linki takip etmek. 1 kişiye 1 tane veriliyor şimdilik mecburen
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E_Aydin35 7 yıl
Neyse geç olsun güç olmasın, iyi oldu sevindim..:)
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createemir 7 yıl
Adamlar neler yapıyor be! Biz hala yerimizde sayıyoruz..
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Lordinarius 7 yıl
elektronik öğrencileri için bulunmaz bir nimet olucak bu . ilk fırsatta edineceğim. görüntü işleme/robotik için birebir.
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sertacarslan 7 yıl
Kutu işi güzel olmuş ama üretim amacının biraz dışına çıkılmış.
Kendi adıma (son kullanıcı olarak) çok beğendim ve almak için sabırsızlanıyorum. Üniversitelerde projelerinde kullanacak kullanıcılar (hedef kitle) için ise kutunun maliyeti artıracak olması (ve muhtemelen tekrar sökülmek zorunda kalınacak olması) kötü olmuş...
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Tesla_Bobini 7 yıl
Alsam nasıl kullanabileceğimi düşünüyorum ama pekte bir şey gelmiyor aklıma.
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Rainbow6 7 yıl
acaba bu sertifikalar ve izinler cihazin fiyatinda oynama yapacak mi bende almak istiyorum ama on siparis olayini hic sevmem .. cogu zaman soz verilen sureyi tutturamiyolar bekle dur adami deli ediyo
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_bluescream_ 7 yıl
depolama için sd kart takıyorsun
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asterisk* 7 yıl
ya merak ediyorum bu aletin depolaması nasıl? hiçbir bilgi bulamadım bununla ilgili. 256 mb ram, 700 mhz arm işlemci tamam da depolama nasıl? sd kartla falan mı acaba?
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chaos7 7 yıl
evet
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