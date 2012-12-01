Raspberry Pi Model A, 2013 başında kullanıma sunulacak

Öğrencilerin bilgisayar teknolojilerine daha fazla eğilmesi hedefiyle ortaya çıkan Raspberry Pi projesi, gördüğü yoğun ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yongada sistem formundaki düşük maliyetli sistem kartı gösterebileceğimiz projenin Model A ve Model B olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Şu anda 512MB bellek, iki adetUSB portuna ve ethernet konnektörüne sahip 35 dolarlık Model B versiyonu satılan Raspberry Pi'nin daha da ucuza satılacak olan Model A türevi de hazır.



Çalışmaların tamamlandığı Raspberry Pi Model A, 25 dolarlık bir fiyatlandırma ile kullanıma sunulacak. Daha pahalı olan model ile aynı işlemciyi kullanan yongada sistem kartında, farklı olarak 256MB RAM ve bir adet USB portu bulunurken, ethernet girişine ise yer verilmiyor. Sony fabrikasında üretilen kart, Broadcom tarafından geliştirilen BCM2835 çipinden güç alıyor. ARM1176JZFS tabanlı olan sistem çipi, 700MHz'de çalışıyor ayrıca 1GHz'de çalışmasını sağlayan özel bir firmware de bizzat Rasperry Pi tarafından sunulmuş durumda. 40Mbit/saniye formundaki H.264 videoları akıcı bir şekilde oynatabilecek 3D hızlandırmalı video motoruna sahip olan kart, OpenGL ES 2.0 ve OpenVG desteği de sunuyor.



Hacimli üretime hazır olan Raspberry Pi Model A'nın 2013 başında dağıtılması bekleniyor.