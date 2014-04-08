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Raspberry Pi bir mobil RAM boyutuna indirgendi

5 yıl
1,1b
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18
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi bir mobil RAM boyutuna indirgendi
İlk etapta bir eğitim projesi olarak hayata geçen ancak sonrasında büyük ticari başarı yakalayan Raspberry Pi, artık daha küçük boyutlarda tüketici karşısına çıkacak.

Raspberry Pi vakfının yaptığı duyuruya göre Raspberry Pi bir notebook RAM modülü boyutlarına indirgendi. Raspberry Pi Compute Module adı verilen bilgisayar gücünden birşey kaybetmiyor ve geliştiricilere daha fazla esneklik sunuyor. 

Compute Module üzerinde Broadcom BCM2835 işlemcisi yerini korurken işlemciye 512MB RAM entegre edilmiş. Yanında da 4GB dahili depolama sunuluyor. Kartın bağlantı girişleri ise DDR2 SODIMM bağlantısına oldukça benziyor. Ancak vakıf kesinlikle dizüstü DDR2 SODIMM slotlarına takılmamasını istiyor.

Compute Module için bir de bağlantı kartı hazırlanmış. Bu kart sayesinde gerekli enerji sağlanıyor, depolama birimine erişilebiliyor ve pek çok genişleme bağlantısı kullanıma hazır hale geliyor. Compute Module Development Kit adı verilen set içerisinde hem minik devre kartı hem de bağlantı kartı birarada sunulacak. 

Raspberry Pi ilerleyen dönemlerde geliştiricilerin kendi bağlantı kartlarını hazırlamasını bekliyor. Böylece çok geniş bir yelpazede yeni bilgisayarın kullanılma imkanı ortaya çıkacak. Compute Module Development Kit 100 adet alımlarda 30$ fiyat etiketine sahip. Bireysel alımlarda ise fiyat artıyor. Set Haziran ayında satışa sunulacak.  
Raspberry Pi bir mobil RAM boyutuna indirgendi


http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-compute-module-new-product/ Yorum Yaz
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janparey 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar önceden de söyledim şimdi de söylüyorum.Bu cihaz geliştiriciler için (özellikle bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisleri) daha ideal bir ürün. Evde torrent ve web-browsing için almayın bu cihazı üzülürsünüz. Bunların yerine usb android stick veya android box alın son kullanıcı için daha kullanışlı ve mantıklı.
Arkadaşlar önceden de söyledim şimdi de söylüyorum.Bu cihaz geliştiriciler için (özellikle bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisleri) daha ideal bir ürün. ...
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med_cezir91 5 yıl
Kartın ne işe yaradığını şöyle bir örnekle anlatabiliriz sanırım.
Daha geleneksel olarak kullanılan PIC denilen entegreler var. Bunlarla makinaları robotları kontrol edebiliyoruz ancak PIC'leri kullanmak için devre hazırlamak söküp takmak gerekiyor. Bu kartı hazır devre kartı gibi düşünebilirsiniz bu kartlarla mekatronik alanında uğraşan kişilerin işleri oldukça kolaylaştı, giriş çıkış portlarına ledler,motorlar, sensoler bağlayarak kendi robotunuza güç verebilirsiniz. Ancak kurulan robotlara makinalara bu kartları takmak biraz daha maliyetli oluyor,o yüzden genelde bu kartlar öğrenme aşamasındaki kişiler ve geliştiriciler için daha makul. Kart beklenenden fazla satınca popilerliğide arttı, linux kurarak bilgisayar,media center gibi kullananlarda var ama o kadar performanslı değil asıl amacından sapıyor.
Yanlışım varsa düzeltirseniz banada faydası olur.
Kartın ne işe yaradığını şöyle bir örnekle anlatabiliriz sanırım.Daha geleneksel olarak kullanılan PIC denilen entegreler var. Bunlarla makinaları robotları...
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DH Misafiri 5 yıl
Ev kullanıcısıyım 3 gün önce pi aldım ,türkçe kaynaklardan transmission(torrent programı)kurulumu yaptım ,hdd bağladım 7/24 torrent akar.siz boş yorumlara aldanmayın .yok android stickmiş falan ,çok keyifli bir cihaz hemde linux öğrenirsiniz ,kamera modülü bağlayıp güvenlik kamerası yapabilirsiniz,nem ölçen modül bile var düşünün, hayal gücü lazım ama ben sadece torrent diyosanız rahat rahat kullanırsınız cihazın performansının çok güçlü olduğunu söylemek yalan olur,hatta bazen sizi kanser bile edebilir.Ama insana inanılmaz keyif veriyor
Ev kullanıcısıyım 3 gün önce pi aldım ,türkçe kaynaklardan transmission(torrent programı)kurulumu yaptım ,hdd bağladım 7/24 torrent akar.siz boş yorumlara aldan...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
merhaba arkadaslar ben raspbperry pi compute ürünün aldım fakat çalıştıramadım. setup konusunda problem yaşıyorum yardımcı olabilecek var mı?
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BekirHan 4 yıl
Bu cihazdan bir çoğunu bağlayacak şekilde çok slotlu kartlar yapılırsa; yüksek miktarda kartı (40-50 gibi) bir devre kartı üzerinde bağlayarak küçük çaplı bir cluster elde edilebilir. Bu sayede de küçük çaplı bir çözücü elde edilebilir. Hatta sayısı arttırılarak ekonomik bir alternatifte oluşabilir. Örneğin CFD yada FEA g,b, alanlarda kullanılan çözücüler...
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DH Misafiri 5 yıl
Ev kullanıcısıyım 3 gün önce pi aldım ,türkçe kaynaklardan transmission(torrent programı)kurulumu yaptım ,hdd bağladım 7/24 torrent akar.siz boş yorumlara aldanmayın .yok android stickmiş falan ,çok keyifli bir cihaz hemde linux öğrenirsiniz ,kamera modülü bağlayıp güvenlik kamerası yapabilirsiniz,nem ölçen modül bile var düşünün, hayal gücü lazım ama ben sadece torrent diyosanız rahat rahat kullanırsınız cihazın performansının çok güçlü olduğunu söylemek yalan olur,hatta bazen sizi kanser bile edebilir.Ama insana inanılmaz keyif veriyor
Yanıtla +4
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SEO-Uzmanı 5 yıl


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Syndrome Of A Down 5 yıl
Hocam torrent vb yapacaksaniz nuc olabilir
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E_Aydin35 5 yıl
Türkiye'de satışta olsa yok satar bence..
Büyük eksizlik bence, biri getirtmeli :)
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*siteci* 5 yıl
Ee bunun üzerinde hiçbir giriş yok.
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med_cezir91 5 yıl
Kartın ne işe yaradığını şöyle bir örnekle anlatabiliriz sanırım.
Daha geleneksel olarak kullanılan PIC denilen entegreler var. Bunlarla makinaları robotları kontrol edebiliyoruz ancak PIC'leri kullanmak için devre hazırlamak söküp takmak gerekiyor. Bu kartı hazır devre kartı gibi düşünebilirsiniz bu kartlarla mekatronik alanında uğraşan kişilerin işleri oldukça kolaylaştı, giriş çıkış portlarına ledler,motorlar, sensoler bağlayarak kendi robotunuza güç verebilirsiniz. Ancak kurulan robotlara makinalara bu kartları takmak biraz daha maliyetli oluyor,o yüzden genelde bu kartlar öğrenme aşamasındaki kişiler ve geliştiriciler için daha makul. Kart beklenenden fazla satınca popilerliğide arttı, linux kurarak bilgisayar,media center gibi kullananlarda var ama o kadar performanslı değil asıl amacından sapıyor.
Yanlışım varsa düzeltirseniz banada faydası olur.
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interwap 5 yıl
Sanıyorum küçük super computer, server, cluster gibi sistem kurmak için.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DraGonS 5 yıl
GPIO port sayısı artmış. Bu çok güzel. Ayrıca yeni rpi çıkarsa sadece compute module değiştirerek upgrade yapma olasılığı artacak gibi.
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janparey 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar önceden de söyledim şimdi de söylüyorum.Bu cihaz geliştiriciler için (özellikle bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisleri) daha ideal bir ürün. Evde torrent ve web-browsing için almayın bu cihazı üzülürsünüz. Bunların yerine usb android stick veya android box alın son kullanıcı için daha kullanışlı ve mantıklı.
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