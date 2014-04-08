Raspberry Pi bir mobil RAM boyutuna indirgendi

İlk etapta bir eğitim projesi olarak hayata geçen ancak sonrasında büyük ticari başarı yakalayan Raspberry Pi, artık daha küçük boyutlarda tüketici karşısına çıkacak.





Raspberry Pi vakfının yaptığı duyuruya göre Raspberry Pi bir notebook RAM modülü boyutlarına indirgendi. Raspberry Pi Compute Module adı verilen bilgisayar gücünden birşey kaybetmiyor ve geliştiricilere daha fazla esneklik sunuyor.





Compute Module üzerinde Broadcom BCM2835 işlemcisi yerini korurken işlemciye 512MB RAM entegre edilmiş. Yanında da 4GB dahili depolama sunuluyor. Kartın bağlantı girişleri ise DDR2 SODIMM bağlantısına oldukça benziyor. Ancak vakıf kesinlikle dizüstü DDR2 SODIMM slotlarına takılmamasını istiyor.





Compute Module için bir de bağlantı kartı hazırlanmış. Bu kart sayesinde gerekli enerji sağlanıyor, depolama birimine erişilebiliyor ve pek çok genişleme bağlantısı kullanıma hazır hale geliyor. Compute Module Development Kit adı verilen set içerisinde hem minik devre kartı hem de bağlantı kartı birarada sunulacak.





Raspberry Pi ilerleyen dönemlerde geliştiricilerin kendi bağlantı kartlarını hazırlamasını bekliyor. Böylece çok geniş bir yelpazede yeni bilgisayarın kullanılma imkanı ortaya çıkacak. Compute Module Development Kit 100 adet alımlarda 30$ fiyat etiketine sahip. Bireysel alımlarda ise fiyat artıyor. Set Haziran ayında satışa sunulacak.





http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-compute-module-new-product/