Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Raspberry Pi dördüncü modeline kavuştu

4 yıl
1,1b
1
15
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Raspberry Pi dördüncü modeline kavuştu

Eğitim amaçlı üretilen bir geliştirici kartı iken bir anda popüler olan ve mini bilgisayar piyasasını hareketlendiren Raspberry Pi, hali hazırda sayısı üç olan seriye yeni bir model daha eklediğini duyurdu.

A+ adını taşıyan model A modeline ek olarak dokunmatik ekranlar için bir ekran seri portu - DSI barındırıyor. Raspberry Pi geçtiğimiz haftalarda çok düşük seyreden A modelinin satışlarını artırmak için dokunmatik ekranlara olanak tanıyacak bir güncelleme üzerinde çalıştığını açıklamıştı. 

A+ modeli ile birlikte geliştiriciler PiPad olarak tanımlanan ve dokunmatik ekranlar ile farklı kombinasyonlara geçiş yapacak Raspberry Pi projeleri tasarlayabilecek. Ayrıca yeni 14-pinli GPIO soketi ile de HAT standardı taşıyan genişleme kartları modele takılabilecek. Depolama birimi ise microSD kart olarak değiştirilmiş. 

Bunun haricinde modelde 700MHz hızında çalışan Broadcom BCM2835 işlemci, 256MB boyutunda RAM, tek USB 2.0 girişi, tam boy HDMI portu özellikleri aynı kalmış. 

Raspberry Pi'nin A modeli B modeline göre Ethernet girişi ve ek USB portu taşımadığı için daha az tercih edildi ve B modeli 4 milyon adet satarken, A modeli 100 bin adette kalmıştı. Vakıf A+ modelinin çok daha başarılı satışlar yapacağını ümit ediyor. A+ modelinin fiyatı 20$ olarak belirlenmiş.  

http://hothardware.com/News/Raspberry-Pi-A-Model-Breaks-Cover-Includes-Touch-Screen-Connector/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gömceli 4 yıl
anakart güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gömceli 4 yıl
Anakartınız Çok iyi efendim Başarılarınızın devamını Dilerim İyi Günler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Gerçek fiyatına Türkiye de nerde buluruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Azcık pahalı olsun iyi bir donanımı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 4 yıl
donanim manyaklari gelmis yine. herifteki vizyon torrent makinasi olarak kullanmak su cihazi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepestSea 4 yıl
700Mhz'lik işlemci yerine 1.2 veya 1.5 çift çekirdekli bi işlemci 2Gb ram ve sata portu olsa al kur ubuntu'yu download makinesi olarak kullan..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trulli 4 yıl DeepestSea
DeepestSea

700Mhz'lik işlemci yerine 1.2 veya 1.5 çift çekirdekli bi işlemci 2Gb ram ve sata portu olsa al kur ubuntu'yu download makinesi olarak kullan..

hocam onun için BananaPi'yi çıkarmışlar. 1ghz çift çekirdek işlemci, 1gb ram, sata portu vs. otg girişi bile mevcut. Gayet güzel bir sistem olmuş.

bananapi.org/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1051 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, raspberry pi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Özel Röportaj: İnternet siteniz için alan adı satın alırken nelere dikkat etmelisiniz 4 yıl Mobilite: Android 5.0 alacak telefonlar, Galaxy S6, cep telefonlarına 4K ekran ve dahası... 4 yıl Mesut Çevik ile Canlı 2014 "Seneye damgasını vuran en iyi 10 akıllı telefon" Yayın Tekrarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim