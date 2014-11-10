Raspberry Pi dördüncü modeline kavuştu





Eğitim amaçlı üretilen bir geliştirici kartı iken bir anda popüler olan ve mini bilgisayar piyasasını hareketlendiren Raspberry Pi, hali hazırda sayısı üç olan seriye yeni bir model daha eklediğini duyurdu.





A+ adını taşıyan model A modeline ek olarak dokunmatik ekranlar için bir ekran seri portu - DSI barındırıyor. Raspberry Pi geçtiğimiz haftalarda çok düşük seyreden A modelinin satışlarını artırmak için dokunmatik ekranlara olanak tanıyacak bir güncelleme üzerinde çalıştığını açıklamıştı.





A+ modeli ile birlikte geliştiriciler PiPad olarak tanımlanan ve dokunmatik ekranlar ile farklı kombinasyonlara geçiş yapacak Raspberry Pi projeleri tasarlayabilecek. Ayrıca yeni 14-pinli GPIO soketi ile de HAT standardı taşıyan genişleme kartları modele takılabilecek. Depolama birimi ise microSD kart olarak değiştirilmiş.





Bunun haricinde modelde 700MHz hızında çalışan Broadcom BCM2835 işlemci, 256MB boyutunda RAM, tek USB 2.0 girişi, tam boy HDMI portu özellikleri aynı kalmış.





Raspberry Pi'nin A modeli B modeline göre Ethernet girişi ve ek USB portu taşımadığı için daha az tercih edildi ve B modeli 4 milyon adet satarken, A modeli 100 bin adette kalmıştı. Vakıf A+ modelinin çok daha başarılı satışlar yapacağını ümit ediyor. A+ modelinin fiyatı 20$ olarak belirlenmiş.

http://hothardware.com/News/Raspberry-Pi-A-Model-Breaks-Cover-Includes-Touch-Screen-Connector/