Raspberry Pi için daha modern bir internet tarayıcısı geliştirildi

Basit bir eğitim aracı olarak hayatına başlayan ancak bir anda teknoloji gündemine oturan mini devre kartı Raspberry Pi, bugün sunuculardan akıllı televizyon aparatlarına kadar pek çok alanda karşımıza çıkıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre 25$ veya 35$ fiyat etiketine sahip olan Raspberry Pi'nin geliştiricileri, donanıma göre optimize edilmiş daha modern ve güçlü bir tarayıcı hazırlıyor.





Web adını verdikleri yeni tarayıcı HTML5 standardını temel alıyor ve ARMv6 komut setine göre optimize edilmiş 2D işleme, akıcı bir sekme tecrübesi ile hızlandırılmış resim ve video şifre çözümü vaat ediyor. Ekip açık kaynak danışmanlarından oluşan Collabora grubu ile birlikte çalışıyor.





Raspberry Pi'nin bundan sonraki sürümlerinde Web adlı internet tarayıcısı standart olarak sunulacak.