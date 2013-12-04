Raspberry Pi taşıyan insansız hava aracı, benzer diğer araçları kontrol altına alabilecek

Son dönemlerin en çok konuşulan ve önemli teknolojilerinden insansız hava araçları, askeri ve sivil amaçlar için geliştirilmeye, özellikle de son zamanlarda ticari amaçlar için gündeme gelmeye devam ediyorlar. Ortaya çıkan son bir gelişme ise konuyu olumsuz olarak istenmeyen bir noktaya taşıyor.

Bilgisayar korsanı (2005 yılında MySpace'i hacklemiş) olarak nitelendirilen Samy Kamkar tarafından Parrot AR.Drone 2.0 üzerine kurulan ve bünyesinde Raspberry Pi bilgisayar, ufak batarya ve iki adet kablosuz verici taşıyan SkyJack adlı hava aracı, özel hazırlanan yazılım (Zombie Drone) ile kablosuz sinyaller sayesinde yakında yer alan Wi-Fi cihazların MAC adreslerini tarıyor ve bloklama şeklinde gerçek kullanıcıyı aradan çıkartarak diğer insansız hava araçlarının uçuş kontrol ve kamera sistemlerini kontrol altına alabiliyor. Konu için gereken her türlü bilgiyi kendi blog sayfasında yayınlayan Samy Kamkar, ayrıca "Amazon'un Prime Air sistemi kapsamında kullanacağı insansız hava araçlarını ele geçirmenin oldukça eğlenceli (!)" olduğunu belirtiliyor.

Samy Kamkar tarafından hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/125598-skyjack-hacker-drones-could-steal-your-amazon-parcels-right-out-of-the-air