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Raspberry Pi taşıyan insansız hava aracı, benzer diğer araçları kontrol altına alabilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Raspberry Pi taşıyan insansız hava aracı, benzer diğer araçları kontrol altına alabilecek
Son dönemlerin en çok konuşulan ve önemli teknolojilerinden insansız hava araçları, askeri ve sivil amaçlar için geliştirilmeye, özellikle de son zamanlarda ticari amaçlar için gündeme gelmeye devam ediyorlar. Ortaya çıkan son bir gelişme ise konuyu olumsuz olarak istenmeyen bir noktaya taşıyor.
Bilgisayar korsanı (2005 yılında MySpace'i hacklemiş) olarak nitelendirilen Samy Kamkar tarafından Parrot AR.Drone 2.0 üzerine kurulan ve bünyesinde Raspberry Pi bilgisayar, ufak batarya ve iki adet kablosuz verici taşıyan SkyJack adlı hava aracı, özel hazırlanan yazılım (Zombie Drone) ile kablosuz sinyaller sayesinde yakında yer alan Wi-Fi cihazların MAC adreslerini tarıyor ve bloklama şeklinde gerçek kullanıcıyı aradan çıkartarak diğer insansız hava araçlarının uçuş kontrol ve kamera sistemlerini kontrol altına alabiliyor. Konu için gereken her türlü bilgiyi kendi blog sayfasında yayınlayan Samy Kamkar, ayrıca "Amazon'un Prime Air sistemi kapsamında kullanacağı insansız hava araçlarını ele geçirmenin oldukça eğlenceli (!)" olduğunu belirtiliyor.
Samy Kamkar tarafından hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/125598-skyjack-hacker-drones-could-steal-your-amazon-parcels-right-out-of-the-air Yorum Yaz
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paul.muaddib 5 yıl en beğenilen
İHA pazara kadar düştü.. Devletler potansiyel terör tehlikesine karşı illa ki önlem almak zorunda kalacaklar. Umarım kişisel kullanımı yasaklanmaz.
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DarthLuca 5 yıl
benim Phantom Vision'ı çalmaya kalksınlar vururum valla
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sinoka 5 yıl
Dominoz pizza ve Amazon bu sistemleri kullanacaklarını söylüyorlardı. Millet bedavadan pizza yiyip, amazon siparişlerine sahip olacaklar :) Tabi önlemini alırlar o zaman kadar.
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Bradley Cooper 5 yıl
önlemi alınır elbet. bu kadar basit olmamalı
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DALLAMAX 5 yıl
Bu isimde yeni moda oldu , insansız hava aracı



Ulan bu yıllardır bildiğimiz uzaktan kumandalı oyuncak : )
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BaranGunduz 5 yıl
Bence de eğlenceli olur
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Umutcan 5 yıl
Primeair tarzı teslimat sistemleri doğmadan ölecek bu gidişle, çok fazla potansiyel tehlikeye gebe nasıl başa çıkabilecekler bakalım.
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
komşu kızını dikizlemek için kullanılabilir
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paul.muaddib 5 yıl en beğenilen
İHA pazara kadar düştü.. Devletler potansiyel terör tehlikesine karşı illa ki önlem almak zorunda kalacaklar. Umarım kişisel kullanımı yasaklanmaz.
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oem84 5 yıl
iyiki insansız hava aracım yok
1 Yanıt Yanıtla +1
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4lone 5 yıl oem84
oem84

iyiki insansız hava aracım yok

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