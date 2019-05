Razer, BlackWidow serisini uygun fiyatlı yeni klavyelerle büyütüyor

Tam Boyutta Gör



Yeni Razer klavye serisi, orijinal Razer BlackWidow’un minimalist bir versiyonu. Bu yeni seri, koruyucu üst yüzey kaldırılarak ve piyasadaki tüm Razer BlackWidow klavyelerin içinde yer alan yüksek askeri kalite metal kaplama ortaya çıkarılarak üretildi. Böylece, Razer BlackWidow X serisi daha bütçe dostu bir seri haline getirildi. Metal iskeletin içerde yer aldığı ve koruyucu ek üst yüzeye sahip orijinal Razer BlackWidow’ın satışına ise premium model olarak devam edilecek.

Razer BlackWidow X serisinin çıplak, minimalist tasarımı Razer’ın premium mekanik klavyeler için yeni ve daha düşük bir fiyat skalası sunmasını sağlıyor. Bütçe dostu bu yeni klavyelerde Razer BlackWidow’un bilindik ana özelliklerinden vazgeçilmedi.

Razer BlackWidow X serisinde Powered by Razer Chroma™ teknolojisine sahip modeller var. Bu teknoloji her bir tuşun aydınlatmasını 16.8 milyon renk seçeneği ve çeşitli aydınlatma efektleriyle özelleştirilebilir kılıyor. Özelleştirilmiş profiller Razer Synapse yazılımında yaratılıyor ve Razer Chroma Workshop üzerinden milyonlarca kullanıcı ile paylaşılabiliyor. Oyun içi Chroma aydınlatma efektleri ise "Call of Duty®: Black Ops III", "Overwatch", "Blade and Soul" ve daha pek çok oyuna entegre edildi.

Razer BlackWidow X modelleri ayrıca Chromasız konfigürasyonlar için de düşünüldü. 199.99 Euro fiyat etiketiyle çıkan ve dinamik aydınlatma efektlerine sahip olan Razer BlackWidow X Ultimate tüm oyunculara uygun fiyatlı premium mekanik klavye seçeneği sunuyor.

Bütün Razer BlackWidow X klavyelerde dünyanın oyuncular için tasarlanmış ilk tuş anahtarları olan bol ödüllü Razer™ Mechanical Switch (Razer Mekanik Tuş Anahtarları) var. Ayarlanabilir basma ve resetleme seti ve 80 milyona kadar tuş basış ömrü, Razer tuş anahtarlarının piyasadaki diğer tuşlara oranla neredeyse iki kat ömre sahip olmasını sağlıyor.

Ek olarak, Razer BlackWidow ve Razer BlackWidow X’in seçili modelleri, daha geleneksel mekanik klavyeleri sevenler için klasik Cherry MX Blue tuş anahtarlarıyla piyasaya verildi. Cherry tuşlu Razer BlackWidow klavyeleri, Razer Mechanical Switches’li klavyelerden daha düşük bir fiyata sahip. Razer BlackWidow X Tournament Edition ise RazerStore özel fiyatı 69.99 Euro’ya satışa sunuldu.

Razer kurucu ortağı ve CEO’su Razer BlackWidow X serisinin lansmanıyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Razer BlackWidow X oyuncu klavyelerindeki başarımızdan temel aldı ve oyuncular için klavye tasarımında çeşitlilik sunuyor. Koruyucu üst yüzeyi kaldırıp tüm BlackWidow’ların içinde bulunan metal şaseyi görünür kılarak sadece tasarımda değil, metal şaseli premium mekanik klavyelerin fiyatlandırmasında da önemli bir adım attık.”