Razer Diamondback, Chroma aydınlatma sistemiyle yeniden sahnede





Hazırladığı dünyaca ünlü oyuncu donanımlarıyla tanınan Razer, 2004 yılından bu yana satışta olan gelişmiş oyuncu faresi Diamondback'ı güncelledi.





Detaylarına burada değindiğimiz Orochi ile benzer olarak Chroma aydınlatma desteği kazanan ve böylece 16.8 milyon renk seçeneğiyle kişiselleştirilebilen Razer Diamondback, tam 16,000 DPI'lık 5G lazer sensörüyle dünyanın en hassas fareleri arasında yer alıyor. 50G hızlanma ile yüksek performans ortaya koyan fare, üzerinde yer alan 7 adet butonu Razer Synapse yazılımı ile programlayabiliyor ve 89 gram gibi oldukça düşük ağırlık seviyesiyle dikkat çekiyor.





Özel kaplamlı USB kablosu 2.1 metre uzunlukta gelen Razer Diamondback, hem sol hem de sağ elini kullanan oyunculara hitap ediyor. Önümüzdeki ay uluslarası olarak dağıtımına başlanacak olan oyuncu faresi, 90$ fiyat etiketiyle satın alınabilecek.













http://www.maximumpc.com/razer-revamps-diamondback-with-colors-new-tech/