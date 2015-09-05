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Razer Diamondback, Chroma aydınlatma sistemiyle yeniden sahnede

3 yıl
10,4b
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5
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer Diamondback, Chroma aydınlatma sistemiyle yeniden sahnede


Hazırladığı dünyaca ünlü oyuncu donanımlarıyla tanınan Razer, 2004 yılından bu yana satışta olan gelişmiş oyuncu faresi Diamondback'ı güncelledi.

Detaylarına burada değindiğimiz Orochi ile benzer olarak Chroma aydınlatma desteği kazanan ve böylece 16.8 milyon renk seçeneğiyle kişiselleştirilebilen Razer Diamondback, tam 16,000 DPI'lık 5G lazer sensörüyle dünyanın en hassas fareleri arasında yer alıyor. 50G hızlanma ile yüksek performans ortaya koyan fare, üzerinde yer alan 7 adet butonu Razer Synapse yazılımı ile programlayabiliyor ve 89 gram gibi oldukça düşük ağırlık seviyesiyle dikkat çekiyor.

Özel kaplamlı USB kablosu 2.1 metre uzunlukta gelen Razer Diamondback, hem sol hem de sağ elini kullanan oyunculara hitap ediyor. Önümüzdeki ay uluslarası olarak dağıtımına başlanacak olan oyuncu faresi, 90$ fiyat etiketiyle satın alınabilecek.

Razer Diamondback, Chroma aydınlatma sistemiyle yeniden sahnede




http://www.maximumpc.com/razer-revamps-diamondback-with-colors-new-tech/ Yorum Yaz
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c36ab7c4 3 yıl en beğenilen
Herhangi bir amacı olmayan ışıklandırmaya karşıyım. Mesela benim klavyemin her tuşunda led aydınlatma var. Bilgisayarı gece karanlık bir ortamda kullanırken işe yarıyor. Ama şu mouseda ne gerek var? Ürünün fiyatını arttırmaktan başka ne işe yarıyor? Atıyorum 50 tl ye satılacak Mouse ı bilmem kaç milyon renk gösterebilen bilmem ne ledlerini koyup afilli bir isim de verip 150tlye satıyorlar. Işıksızını yapsınlar daha ucuza satsınlar.
Herhangi bir amacı olmayan ışıklandırmaya karşıyım. Mesela benim klavyemin her tuşunda led aydınlatma var. Bilgisayarı gece karanlık bir ortamda kullanırken iş...
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c36ab7c4 3 yıl en beğenilen
Herhangi bir amacı olmayan ışıklandırmaya karşıyım. Mesela benim klavyemin her tuşunda led aydınlatma var. Bilgisayarı gece karanlık bir ortamda kullanırken işe yarıyor. Ama şu mouseda ne gerek var? Ürünün fiyatını arttırmaktan başka ne işe yarıyor? Atıyorum 50 tl ye satılacak Mouse ı bilmem kaç milyon renk gösterebilen bilmem ne ledlerini koyup afilli bir isim de verip 150tlye satıyorlar. Işıksızını yapsınlar daha ucuza satsınlar.
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adam olun 3 yıl
klavyeyi anlarımda tuşlar karanlıkta görünsün diye ışıklı olur mausu neden ışıklı yaparlar anlamam o kadar para bayılıp monitör alıyorsun mausun ışığı ekrana vuruyor kötü görüntü oluşturuyor
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infom@n 3 yıl
Çoluk çocuk faresi. Işıklı janjanlı yanar döner :)
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kadirirdem 3 yıl
şık mouse olmuş ledli olmasıda cabası :)
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Razer bu sıralar gayet güzel işler çıkartıyor. Bu da onlardan biri...
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