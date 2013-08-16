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Razer, Tartarus isimli yeni oyuncu tuş takımını tanıttı

5 yıl
1,9b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer, Tartarus isimli yeni oyuncu tuş takımını tanıttı
Oyunculara özel olarak hazırladığı donanım ürünleri ile tanınan Razer, Tartarus isimli yeni oyuncu tuş takımıyla yeniden karşımıza çıktı.
Razer tarafından tanıtılan Tartarus oyuncu tuş takımı, oyuncuların ihtiyaçlarını tek bir merkez üzerinden karşılamak amacıyla hazırlanmış. Üzerinde 25 adet programlanabilir arka aydınlatmalı tuş ve bir adet  8 yönlü hareket kontrolcüsü yer alan model, ayarlanabilir yumuşak bilek destek bölümüyle de uzun kullanımlarda oluşan ağrıların önüne geçebiliyor. 8 farklı tuş haritası arasında geçiş imkanı sağlayan ve bu sayede farklı oyunlar için özelleştirilebilen Tartarus, çeşitli dolanma sorunlarının önüne geçebilmek adına örgülü fiber kablo ile donatılmış durumda. Tam "anti-ghosting" özelliğinin ve "Razer Synapse 2.0" yazılım desteklerinin de unutulmadığı tuş takımı, 153 x 186 x 54.8 mm boyut ve 370 gram ağırlık değerine sahip.
Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Razer Tartarus, 79,99$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış ilk tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.razerzone.com/store/razer-tartarus Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xxbymanxx 5 yıl
Tam lol için uygun bir tuş takımı.
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The Witcher 5 yıl
Allah Diyen Tirbüşon
Güzel düşünülmüş ama kullanışsız, klavye varken gerek yok bence ergonomik bilek koymalı klavyeler var sonuçta.

Bunlar genellikle MMO oynayanlar için hocam çok rahat oluyor kullanması
RAZEEEER
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PwaGG 5 yıl
Güzel düşünülmüş ama kullanışsız, klavye varken gerek yok bence ergonomik bilek koymalı klavyeler var sonuçta.
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