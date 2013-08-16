Razer, Tartarus isimli yeni oyuncu tuş takımını tanıttı

Oyunculara özel olarak hazırladığı donanım ürünleri ile tanınan Razer, Tartarus isimli yeni oyuncu tuş takımıyla yeniden karşımıza çıktı.

Razer tarafından tanıtılan Tartarus oyuncu tuş takımı, oyuncuların ihtiyaçlarını tek bir merkez üzerinden karşılamak amacıyla hazırlanmış. Üzerinde 25 adet programlanabilir arka aydınlatmalı tuş ve bir adet 8 yönlü hareket kontrolcüsü yer alan model, ayarlanabilir yumuşak bilek destek bölümüyle de uzun kullanımlarda oluşan ağrıların önüne geçebiliyor. 8 farklı tuş haritası arasında geçiş imkanı sağlayan ve bu sayede farklı oyunlar için özelleştirilebilen Tartarus, çeşitli dolanma sorunlarının önüne geçebilmek adına örgülü fiber kablo ile donatılmış durumda. Tam "anti-ghosting" özelliğinin ve "Razer Synapse 2.0" yazılım desteklerinin de unutulmadığı tuş takımı, 153 x 186 x 54.8 mm boyut ve 370 gram ağırlık değerine sahip.

Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Razer Tartarus, 79,99$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış ilk tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.razerzone.com/store/razer-tartarus