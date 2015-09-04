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Razer, dizüstü bilgisayarlara özel oyuncu faresi Orochi'yi güncelledi

3 yıl
10,3b
1
18
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer, dizüstü bilgisayarlara özel oyuncu faresi Orochi'yi güncelledi
 
Razer'ın çok uzun yıllardır satışta olan dizüstü bilgisayarlara özel oyuncu faresi Orochi, yeni özelliklerle güncellendi.
Firma tarafından Orochi 2016 olarak adlandırılan oyuncu faresi, çok ufak ergonomik farklar haricinde aynı tasarım çizgisinde karşımıza çıkıyor. Hem sol hem de sağ elini kullananlara hitap eden fare, her ortamda yüksek performans isteyen oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak adına 8200 DPI 4G lazer sensör ile geliyor. 
İster kablolu istenirse de kablosuz (Bluetooth 4.0) olarak kullanılabilen yeni Orochi 2016, Razer'ın son dönemde duyurduğu diğer bütün oyuncu donanımları gibi 16.8 milyon renk sunan "Chroma" aydınlatma sistemini taşıyor ve iki adet AA pil ile yoğun kullanımda 60 saat, normal kullanımda ise 7 ay batarya ömrü vaat ediyor. 110 gram ağırlığı bulunan oyuncu faresi, 1 ms tepki süresi ve 50 G hızlanma değerleriyle de performans noktasında rakiplerinin gerisinde kalmıyor. Razer Synapse yazılıma tam olarak destek veren yeni Orochi, yedi adet programlanabilir butonuyla klavyeye olan ihtiyacı azaltıyor ve özel kaplamaya sahip 1 metrelik USB kablosuz üzerinde aktif şekilde şarj edilebiliyor.
Artık çok daha güçlü bir çözüm oluşturan Razer Orochi 2016 70$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.
Razer, dizüstü bilgisayarlara özel oyuncu faresi Orochi'yi güncelledi
 

http://www.razerzone.com/gaming-mice/razer-orochi Yorum Yaz
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acbold 3 yıl
infom@n
Dünyanın parasını ver 2 tane ek tuşa talim et. Logitech bu konuda daha iyi.

infom@n
Çoluk çocuk faresi. Işıklı janjanlı yanar döner :)

Yüksek kalite farelerin odak noktası fps oyunlarıdır. FPS oyunlarında sol ve sağ click dışında tuşa ihtiyacınız olmaz. Mouse makro kimse atmaz. Ek tuşlara atama yapılmaz. Çünkü bunlar "aim" bozar. Ve istediğiniz gibi kullanamazsınız fareyi.
Logitech üst düzey oyuncuların tercihi olmaması nedeni bu. G400,G500 serileri ile sensör olarak performansı yakalamı olsa da ergonomi olarak çok gerideler.
profesyonel ürünler sizin gibi dar düşünler ile incelenir ya da yorumlarsanızsa pek sağlıklı durumlar çıkmaz ortaya.
iyi geceler ggwp
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infom@n 3 yıl
Dünyanın parasını ver 2 tane ek tuşa talim et. Logitech bu konuda daha iyi.
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kadirirdem 3 yıl
gayet başarılı :)
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Whisper 3 yıl
Dolar olmuş 3 küsür tl
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darknesss45 3 yıl
macbook proya usbye bir şey bağlamadan bağlanır mı ki bu acaba?
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Playinq 3 yıl
Programlanabilir tuşlardan her zaman 3 tane Çıkarın zira sag sol ve tekerleği de programlanabilir.
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tricore 3 yıl
kablosuz fareyi çok düşürüyorum ben bozuyorum yahu sanırım bu güne kadar sağlam hiç tutamadım
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Wadjet
İdarelik aldığım G300Si bir kenara atıp geldiği gibi alacağım bunu. Güzel olmuş.

Bende senin gibi şimdilik G300S aldım 1.5 ay önce. Eğer kablosuza çok ihtiyaç duymuyorsan bence Logitech gayet iyi. Özellikle de tuş sayısı bakımından. Örneğin ben kopyala yapıştır, shift+delete gibi fonksiyonları makrolara atıyorum ve günde ortalama 10-15 dakika zamandan kazanıyorum. Ama bu fare de gerçekten güzel. Özellikle de bluetooth 4.0 sayesinde cep telefonu ve tabletlere kolay bağlantı sunulması gayet iyi.
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MrKemal17 3 yıl
Kablolu kullanırken lag sıfır mı?
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happycnck 3 yıl
Tam benlik bir Mouse kesin almalıyım derken fiyatını öğrenince geri teptim.
Ancak bence parasını hakkediyor .:)
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Wadjet 3 yıl
İdarelik aldığım G300S'i bir kenara atıp geldiği gibi alacağım bunu. Güzel olmuş.
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