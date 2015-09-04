Razer, dizüstü bilgisayarlara özel oyuncu faresi Orochi'yi güncelledi

Razer'ın çok uzun yıllardır satışta olan dizüstü bilgisayarlara özel oyuncu faresi Orochi, yeni özelliklerle güncellendi.

Firma tarafından Orochi 2016 olarak adlandırılan oyuncu faresi, çok ufak ergonomik farklar haricinde aynı tasarım çizgisinde karşımıza çıkıyor. Hem sol hem de sağ elini kullananlara hitap eden fare, her ortamda yüksek performans isteyen oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak adına 8200 DPI 4G lazer sensör ile geliyor.

İster kablolu istenirse de kablosuz (Bluetooth 4.0) olarak kullanılabilen yeni Orochi 2016, Razer'ın son dönemde duyurduğu diğer bütün oyuncu donanımları gibi 16.8 milyon renk sunan "Chroma" aydınlatma sistemini taşıyor ve iki adet AA pil ile yoğun kullanımda 60 saat, normal kullanımda ise 7 ay batarya ömrü vaat ediyor. 110 gram ağırlığı bulunan oyuncu faresi, 1 ms tepki süresi ve 50 G hızlanma değerleriyle de performans noktasında rakiplerinin gerisinde kalmıyor. Razer Synapse yazılıma tam olarak destek veren yeni Orochi, yedi adet programlanabilir butonuyla klavyeye olan ihtiyacı azaltıyor ve özel kaplamaya sahip 1 metrelik USB kablosuz üzerinde aktif şekilde şarj edilebiliyor.

Artık çok daha güçlü bir çözüm oluşturan Razer Orochi 2016 70$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.

http://www.razerzone.com/gaming-mice/razer-orochi