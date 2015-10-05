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Razer imzalı NZXT S340 kasası satışa çıkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
1
18
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Ağustos ayında işbirliğine giden bilgisayar bileşenleri üreticisi NZXT ile bilgisayar çevrebirimleri üreticisi Razer, NZXT S340 adında bir bilgisayar kasası tasarlamıştı. NZXT'nin mühendisliğini ve Razer'ın tasarım yeteneklerini bir araya getiren kasa şimdi satışa çıkıyor. 

İkili daha önce de NZXT H440 adındaki bir kasa için işbirliği yapmış ve ortaya çıkan sinerji oldukça beğenilmişti. Yeni tasarım da aslında S340 kasasını temel alıyor ve Razer'ın tasarım ögeleri ile görünüm biraz daha farklılaşıyor. 

Kasa ön kısımda 2 adet 140mm veya 2 adet 120mm fana, arka kısımda 1 adet 120mm fana, üst kısımda 1 adet 140mm fana veya 1 adet 120mm fana imkan tanıyor. Yine ön kısımda 1 adet 240mm veya 2 adet 120mm radyatöre, arka kısımda da 1 adet 140mm veya 120mm radyatöre yer sağlanıyor. 

Bileşen olarak ise 364mm'ye kadar grafik kartı, 334mm'ye kadar radyatörlü grafik kartı, 161mm'ye kadar işlemci soğutucusu, 58mm'ye kadar ön radyatör, 75mm'ye kadar arka radyatör kasaya sığabiliyor. 

Kasadaki en önemli değişiklik 240gr daha ağır olması. Bunun nedeni ise arka aydınlatmalı 3 başlı yılan logosu, aydınlatmalı LED güç butonu, alt aydınlatma ve yeşil USB portları olarak gösteriliyor. NZXT 340 bilgisayar kasası 70$ fiyat etiketine sahip.  
Razer imzalı NZXT S340 kasası satışa çıkıyor
 

http://hexus.net/tech/news/chassis/86957-nzxt-s340-chassis-designed-razer-now-shipping/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthyrr1976fy 4 yıl
kaliteli marka ve ürünleride çok kaliteli ama çokta pahalı ülkemde çok yaygın bi marka değil olan ürünlerinde iyi ama çok para ..

amazondan kasa getirme işi çok para ve zahmetli ebattan dolayı sıkıntıda da çıkıyor

böyle extreme ürünler ülkeme niye gelmezki
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kmlhyt 4 yıl
Bildiğin kasa işte. Zalman ms800 plus daha iyi.
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ucuß3 4 yıl
Sahibinden de biri satıyordu yazın başında
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mrt117 4 yıl
Rangle
NZXT gerçekten güzel kasalar yapıyor ama Türkiyede H440 Razer edition modelini satan bir firma göremedim Türkiyede distribütör firması var mı ?

NXZT distribütörü yok Türkiye ' de , belki Razer distribütörlüğünde gelir . Gerçekten çok hoş bir kasa 70 dolar fiyatıyla da rakipsiz olur.
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EmreDFace 4 yıl
Gerçekten güzel kasaymış.
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ø 4 yıl
Razer'in eli neye deyse çok güzel oluyor.
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huseyincarnege 4 yıl
70dolarmı fiyatı yanlışmı gördüm Razer bu geçirmesitle ünlüde
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Das Boot 4 yıl
70 dolar zaten Türkiye'de satılmasa ne olacak çekeriz siparişi yurt dışından.

Aha bu da sistem kurulumu.


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kadirirdem 4 yıl
Oldukca sade olmuş
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commando_xr 4 yıl
tasarımını biraz corsair den çalmışlar gibi
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Rangle 4 yıl
rlt4849
@Rangle Türkiyeden malesef alamazsın nzxt ürünlerini ben amazon.com dan alıyorum.

Eyvallah dostum, Bende amazondan sipariş verdiğimde ödeme kısmında bu ürün bulunduğunuz bölgeye gönderilemiyor diye mesaj çıkıyordu ama paramız olunca deneriz artık bir daha hayırlısı :)
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rlt4849 4 yıl
@Rangle Türkiyeden malesef alamazsın nzxt ürünlerini ben amazon.com dan alıyorum.
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Rangle 4 yıl
NZXT gerçekten güzel kasalar yapıyor ama Türkiye'de H440 Razer edition modelini satan bir firma göremedim Türkiye'de distribütör firması var mı ?
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