Razer imzalı NZXT S340 kasası satışa çıkıyor

Ağustos ayında işbirliğine giden bilgisayar bileşenleri üreticisi NZXT ile bilgisayar çevrebirimleri üreticisi Razer, NZXT S340 adında bir bilgisayar kasası tasarlamıştı. NZXT'nin mühendisliğini ve Razer'ın tasarım yeteneklerini bir araya getiren kasa şimdi satışa çıkıyor.





İkili daha önce de NZXT H440 adındaki bir kasa için işbirliği yapmış ve ortaya çıkan sinerji oldukça beğenilmişti. Yeni tasarım da aslında S340 kasasını temel alıyor ve Razer'ın tasarım ögeleri ile görünüm biraz daha farklılaşıyor.





Kasa ön kısımda 2 adet 140mm veya 2 adet 120mm fana, arka kısımda 1 adet 120mm fana, üst kısımda 1 adet 140mm fana veya 1 adet 120mm fana imkan tanıyor. Yine ön kısımda 1 adet 240mm veya 2 adet 120mm radyatöre, arka kısımda da 1 adet 140mm veya 120mm radyatöre yer sağlanıyor.





Bileşen olarak ise 364mm'ye kadar grafik kartı, 334mm'ye kadar radyatörlü grafik kartı, 161mm'ye kadar işlemci soğutucusu, 58mm'ye kadar ön radyatör, 75mm'ye kadar arka radyatör kasaya sığabiliyor.





Kasadaki en önemli değişiklik 240gr daha ağır olması. Bunun nedeni ise arka aydınlatmalı 3 başlı yılan logosu, aydınlatmalı LED güç butonu, alt aydınlatma ve yeşil USB portları olarak gösteriliyor. NZXT 340 bilgisayar kasası 70$ fiyat etiketine sahip.

http://hexus.net/tech/news/chassis/86957-nzxt-s340-chassis-designed-razer-now-shipping/