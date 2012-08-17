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Razer, oyunculara yönelik faresi DeathAdder'ın e-Sports versiyonunu duyurdu

6 yıl
7,2b
1
12
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Razer, bilgisayar oyuncularına yönelik hazırladığı faresi DeathAdder'ın, e-Sports versiyonunu duyurdu.
Firmanın limitli sayıda ürettiğini belirttiği DeathAdder e-Sports Edition, 128 mm x 70 mm x 44 mm boyutlarında ve yaklaşık 148 gram ağırlığında tasarıma sahip. Razer'ın, 3500 dpi'lik 3.5G kızılötesi sensörü ile donatılan fare, 1 ms tepki süresi, 1000 Hz raporlama hızı, 16-bit'lik veri yolu genişliği, 15G hızlanma ve altın kaplama USB konnektörü sunuyor.
Üzerinde 5 tane programlanabilir tuş bulunan farenin, dpi değeri fare üzerinden değiştirilebiliyor. 2 metre uzunluğunda örgülü kabloya yer verilen farenin ABD fiyatı 69.99$, Avrupa fiyatı 69.99 Euro olarak belirlenmiş durumda.

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Onurhan61 6 yıl en beğenilen
ABD 69.99$ AVRUPA 69.99€ TÜRKİYE 169.99TL
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Zinaxin 6 yıl
Razer Mamba terk :) Alacağım...
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lord87 6 yıl
Türkiye de 150 tl den aşağı olmaz, bunu alacağıma 600 dpi li tasarım faciası A4 tech ile yoluma devam ederim.
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grafman09 6 yıl
parası pek hoş değilmiş,, şimdiki mause gözünü seveyim 6,99 tl :))) taş gibi plastik çatır çatır çalışıyor,, yaw boş işler bunlarr
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RoyalFlush 6 yıl
farkı sadece dış görünüşü mü normal deathadder dan? eğer öyleyse başarısız olmuş bence. birde arkadaşlar normal deathadder v2 ve black edition kullanmış olan varsa hangisini tavsiye edersiniz?
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CoreXXX 6 yıl
benimde renkleri çok hoşuma gitti. ic açıcı siyah ve fümeden bıkanlara alternatif
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dofeyna 6 yıl
Çok çirkin olmuş be...
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janeiro1209 6 yıl
ah Yani
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Hater- 6 yıl
Renkleri çok itici.
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Onurhan61 6 yıl en beğenilen
ABD 69.99$ AVRUPA 69.99€ TÜRKİYE 169.99TL
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