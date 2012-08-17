Razer, oyunculara yönelik faresi DeathAdder'ın e-Sports versiyonunu duyurdu

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Razer, bilgisayar oyuncularına yönelik hazırladığı faresi DeathAdder'ın, e-Sports versiyonunu duyurdu.
Firmanın limitli sayıda ürettiğini belirttiği DeathAdder e-Sports Edition, 128 mm x 70 mm x 44 mm boyutlarında ve yaklaşık 148 gram ağırlığında tasarıma sahip. Razer'ın, 3500 dpi'lik 3.5G kızılötesi sensörü ile donatılan fare, 1 ms tepki süresi, 1000 Hz raporlama hızı, 16-bit'lik veri yolu genişliği, 15G hızlanma ve altın kaplama USB konnektörü sunuyor.
Üzerinde 5 tane programlanabilir tuş bulunan farenin, dpi değeri fare üzerinden değiştirilebiliyor. 2 metre uzunluğunda örgülü kabloya yer verilen farenin ABD fiyatı 69.99$, Avrupa fiyatı 69.99 Euro olarak belirlenmiş durumda.
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Çevre Birimleri, e-sports ve Razer