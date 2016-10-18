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Razer, ses teknolojileri şirketi THX’i satın aldı

Oyuncular için önde gelen bilgisayar ve çevre birimi markalarından olan Razer, George Lucas’ın 1983’de kurduğu ses teknolojileri şirketi THX Ltd.’i satın aldığını duyurdu.
2 yıl
1,9b
1
13
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun sektöründe başarılı bir çizgi izleyen Razer, hitap ettiği alanı genişletebilmek adına önemli bir satın alım konusuna imza atıyor. George Lucas’ın kurucusu olduğu ses teknolojileri şirketi THX Ltd. artık Razer bünyesinde faaliyet gösterecek.

Razer’dan Önemli Adım

1983 yılından bu yana faaliyet gösteren THX firmasını değerli kılan, ses konusundaki optimizasyonları ve patentli teknolojileri. Razer bu teknolojileri entegre ederek oyun sektöründe rakiplerinden bir adım ileri geçmek istiyor. Ayrıca THX firmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak da planın bir parçası.

Ayrıca Bkz. "S-Pen teknolojisi Chromebook sınıfına geliyor"

Ayın başlarında karar verilen satış için yetkili mercilerin onayı bekleniyor. Satın alım sonrasında THX’in yeni bir girişim şirketi olarak yoluna devam edeceği ve mevcut kadrosunu koruyacağı belirtildi. Yapısına uygun şekilde, ses teknolojileri iş birimi Razer’dan ayrı olarak diğer ürün geliştiriciler, hizmet sağlayıcılar ve finansal partnerlerle işbirliği arama konusunda serbest olacak. Ayrıca görsel ve işitsel lisanslar, optimizasyon, teknoloji geliştirme gibi konularda yeniden hedefler belirlenecek. Satın alımın bedeli konusunda bir açıklama yapılmadı. 

 

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umut_baris 2 yıl en beğenilen
Logoyu yeşertmekle işe başlar. Razer tam bir dolandırıcı.
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tahir40 2 yıl
Creative Gigaworks G500 Megaworks thx550 gibi fiyat performans hoparlörlerini üretmeyi bıraktığından beri makul 5.1 thx bulamaz olduk. Zaten Z5500 de kalmadı çoğu ya yandı ya arıza ya paneli gidik, elinde olan da 10 yıllık hoparlöre tonla para istiyor. Umarım kaliteli THX hoparlörler tekrar piyasaya girer...
Creative Gigaworks G500 Megaworks thx550 gibi fiyat performans hoparlörlerini üretmeyi bıraktığından beri makul 5.1 thx bulamaz olduk. Zaten Z5500 de kalmadı ço...
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OverClocK1ng 2 yıl
Yılların THX i be...
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twkadir 2 yıl
7 sene önce razer deathadder mouse almıştım ve hala kullanıyorum en ufak bir problem yaşamadım kaç kere düşürdüm hala canavar gibi çalışıyor heralde bi 20 sene gidecek gibi.. umarım kaliteli olur.
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Barni Moloztaş 2 yıl
THX'in intro sesinden hangimiz korkmadık ki...
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MrKemal17 2 yıl
Vay be, eski günler geldi aklıma.
youtube.com/...
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frostburn 2 yıl
vay be benim için açıkçası muazzam bir gelişme.
yıllardır creative ürünlerini kullanırım o eski 500 wat thx logolu amfi sistemi gibisi gelmedi diyebilirim.Hala kayınbiraderin evinde durur.
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Batw0 2 yıl
Sağında, solunda Razer logosu ve Fiyatı haricinde değişecek pek birşey olmayacak.
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H34RTL3SS 2 yıl
bütün kalitesiz ürünlerde görürüz artık
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V4LKyR 2 yıl
Kaç para vermiş acaba Razer.
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ahmetdurangocer1 2 yıl
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tahir40 2 yıl
Creative Gigaworks G500 Megaworks thx550 gibi fiyat performans hoparlörlerini üretmeyi bıraktığından beri makul 5.1 thx bulamaz olduk. Zaten Z5500 de kalmadı çoğu ya yandı ya arıza ya paneli gidik, elinde olan da 10 yıllık hoparlöre tonla para istiyor. Umarım kaliteli THX hoparlörler tekrar piyasaya girer...
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OverClocK1ng 2 yıl
Yılların THX i be...
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