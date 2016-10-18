Razer, ses teknolojileri şirketi THX’i satın aldı

Oyun sektöründe başarılı bir çizgi izleyen Razer, hitap ettiği alanı genişletebilmek adına önemli bir satın alım konusuna imza atıyor. George Lucas’ın kurucusu olduğu ses teknolojileri şirketi THX Ltd. artık Razer bünyesinde faaliyet gösterecek.

Razer’dan Önemli Adım

1983 yılından bu yana faaliyet gösteren THX firmasını değerli kılan, ses konusundaki optimizasyonları ve patentli teknolojileri. Razer bu teknolojileri entegre ederek oyun sektöründe rakiplerinden bir adım ileri geçmek istiyor. Ayrıca THX firmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak da planın bir parçası.

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Ayın başlarında karar verilen satış için yetkili mercilerin onayı bekleniyor. Satın alım sonrasında THX’in yeni bir girişim şirketi olarak yoluna devam edeceği ve mevcut kadrosunu koruyacağı belirtildi. Yapısına uygun şekilde, ses teknolojileri iş birimi Razer’dan ayrı olarak diğer ürün geliştiriciler, hizmet sağlayıcılar ve finansal partnerlerle işbirliği arama konusunda serbest olacak. Ayrıca görsel ve işitsel lisanslar, optimizasyon, teknoloji geliştirme gibi konularda yeniden hedefler belirlenecek. Satın alımın bedeli konusunda bir açıklama yapılmadı.