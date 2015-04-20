Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer'dan BlackWidow serisine renkli yapısıyla dikkat çeken yeni klavye: BlackWidow Tournament Edition Chroma

4 yıl
7b
1
3
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Razer'dan BlackWidow serisine renkli yapısıyla dikkat çeken yeni klavye: BlackWidow Tournament Edition Chroma

Oyunculara özel olarak hazırladığı üst seviye donanımlarıyla tanıdığımız Razer, BlackWidow serisine renkli yapısıyla dikkatleri üzerine çeken yeni klavye modeli BlackWidow Tournament Edition Chroma'yı eklediğini duyurdu.
Razer'in mekanik tuş takımı üzerine kurulan BlackWidow Tournament Edition Chroma, bu sayede yüksek performans vaat ederken, 16.8 milyon seviyesindeki ayarlanabilir renk seçeneğiyle de isteğe bağlı olarak oldukça etkili şekilde kişiselleştirilebiliyor. Komple aydınlatma yanında seçilen profillere (FPS, MMO, RTS ve MOBA vb.) göre örneğin sadece "WASD" tuşlarını aydınlatabilen klavye, bünyesinde sayısal tuş takımı (Numpad) taşımıyor ve böylece kompakt yapısıyla hem rahatça taşınabiliyor hem de dar alana sahip kullanıcılara büyük bir yer tasarrufu getirebiliyor.
Razer'ın Synapse yazılımıyla tuşları kolayca programlanabilen BlackWidow Tournament Edition Chroma, ışık efekt ayarlamalarını da bu yazılım üzerinden kontrol ediyor. Mekanik tuş anahtarlarının 60 milyon basış seviyesine çıkabildiği belirtilen klavye, 2010 yılından bu yana piyasada olan BlackWidow serisinin eSporcular için hazırladığı en iyi ve dikkat çekici klavye çözümleri arasında yer alıyor.
16 Nisan tarihinde satışa çıkan Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma, 140$ fiyat etiketine sahip.

BlackWidow Tournament Edition Chroma Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonacoDoom 4 yıl
Blackwidow Chroma zaten 160$, sadece 2-3 numerik tuşu kaldırdılar diye 20 dolarcık mı azalttılar, gerçekten ateş pahası olacak yine bizim ülkede...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl MonacoDoom
MonacoDoom

Blackwidow Chroma zaten 160$, sadece 2-3 numerik tuşu kaldırdılar diye 20 dolarcık mı azalttılar, gerçekten ateş pahası olacak yine bizim ülkede...

En başta dolardan kaybediyoruz zaten sonra vergiler vs... Fiyatlar amerika standardına göre ucuz, ama ülkemize geldi mi 3 katına alabiliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Everest Rampage KB-R02 İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim