Razer'dan BlackWidow serisine renkli yapısıyla dikkat çeken yeni klavye: BlackWidow Tournament Edition Chroma

Oyunculara özel olarak hazırladığı üst seviye donanımlarıyla tanıdığımız Razer, BlackWidow serisine renkli yapısıyla dikkatleri üzerine çeken yeni klavye modeli BlackWidow Tournament Edition Chroma'yı eklediğini duyurdu.

Razer'in mekanik tuş takımı üzerine kurulan BlackWidow Tournament Edition Chroma, bu sayede yüksek performans vaat ederken, 16.8 milyon seviyesindeki ayarlanabilir renk seçeneğiyle de isteğe bağlı olarak oldukça etkili şekilde kişiselleştirilebiliyor. Komple aydınlatma yanında seçilen profillere (FPS, MMO, RTS ve MOBA vb.) göre örneğin sadece "WASD" tuşlarını aydınlatabilen klavye, bünyesinde sayısal tuş takımı (Numpad) taşımıyor ve böylece kompakt yapısıyla hem rahatça taşınabiliyor hem de dar alana sahip kullanıcılara büyük bir yer tasarrufu getirebiliyor.

Razer'ın Synapse yazılımıyla tuşları kolayca programlanabilen BlackWidow Tournament Edition Chroma, ışık efekt ayarlamalarını da bu yazılım üzerinden kontrol ediyor. Mekanik tuş anahtarlarının 60 milyon basış seviyesine çıkabildiği belirtilen klavye, 2010 yılından bu yana piyasada olan BlackWidow serisinin eSporcular için hazırladığı en iyi ve dikkat çekici klavye çözümleri arasında yer alıyor.

16 Nisan tarihinde satışa çıkan Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma, 140$ fiyat etiketine sahip.

BlackWidow Tournament Edition Chroma