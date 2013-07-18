Razer'dan oyunculara özel kulak içi kulaklık: Hammerhead Pro





Oyuncu donanımları denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan Razer, Hammerhead Pro isimli yeni kulak içi oyuncu kulaklığını duyurdu.

Oyuncuların seveceği tasarım anlayışı ve alüminyum malzeme kalitesiyle hazırlanan Razer Hammerhead Pro, bu sayede oldukça dayanıklı bir yapı ortaya koyabiliyor. Oyuncular için hazırlanmış olmasına rağmen müzik dinlemek isteyen kullanıcıları da yarı yolda bırakmayan kulaklık, teknik olarak 20 – 20,000 Hz frekans aralığına, 16 ? 1 kHz Empedans değerine, 106 ± 3 dB 1 kHz hassasiyet seviyesine, 9mm Neodymium sürücülere, 1mW @ 126 mV giriş gücüne, 1.3 metre kablo uzunluğuna ve hem kulaklık hem de mikrofon için analog 3.5mm bağlantı seçeneklerine sahip.

Özel taşıma çantasıyla gelen Razer Hammerhead Pro içerisinde farklı boyutlarda kulak silikonları da yer alıyor. Üzerinde konumlandırılan mikrofon sayesinde mobil cihazlar (iOS - Android) ile kullanılabilen model, yüksek ses kalitesi vaat ediyor ve gelişmiş pasif ses yalıtımı içeriyor. Oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde hazırlanan Razer Hammerhead Pro kulaklık modeli, firmanın resmi sitesi üzerinden 70$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://www.razerzone.com/store/razer-hammerhead-pro