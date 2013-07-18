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Razer'dan oyunculara özel kulak içi kulaklık: Hammerhead Pro

5 yıl
8,2b
1
41
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer'dan oyunculara özel kulak içi kulaklık: Hammerhead Pro

Oyuncu donanımları denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan Razer, Hammerhead Pro isimli yeni kulak içi oyuncu kulaklığını duyurdu.
Oyuncuların seveceği tasarım anlayışı ve alüminyum malzeme kalitesiyle hazırlanan Razer Hammerhead Pro, bu sayede oldukça dayanıklı bir yapı ortaya koyabiliyor. Oyuncular için hazırlanmış olmasına rağmen müzik dinlemek isteyen kullanıcıları da yarı yolda bırakmayan kulaklık, teknik olarak 20 – 20,000 Hz frekans aralığına, 16 ?  1 kHz Empedans değerine, 106 ± 3 dB 1 kHz hassasiyet seviyesine, 9mm Neodymium sürücülere, 1mW @ 126 mV giriş gücüne, 1.3 metre kablo uzunluğuna ve hem kulaklık hem de mikrofon için analog 3.5mm bağlantı seçeneklerine sahip.
Özel taşıma çantasıyla gelen Razer Hammerhead Pro içerisinde farklı boyutlarda kulak silikonları da yer alıyor. Üzerinde konumlandırılan mikrofon sayesinde mobil cihazlar (iOS - Android) ile kullanılabilen model, yüksek ses kalitesi vaat ediyor ve gelişmiş pasif ses yalıtımı içeriyor. Oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde hazırlanan Razer Hammerhead Pro kulaklık modeli, firmanın resmi sitesi üzerinden 70$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
 
Razer'dan oyunculara özel kulak içi kulaklık: Hammerhead Pro

http://www.razerzone.com/store/razer-hammerhead-pro Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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aliyucelsinn 2 yıl
Razer Hammerhead Pro orjinali n11 de 149.90 tl ben birtane aldım stoklar ile sınırlı urun.gittigidiyor.com/...
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berfuemre 4 yıl
Arkadaslar bu ps4 te calisirmi ve daha mi iyidir ses kalitesi yoksa gold stereo wireless mi aliyim ?
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DH Misafiri 5 yıl
Razer hammerhead ile pro arasında sadece mikrofon farkımı var teknik olarak hiçbir farkı yokmu yani frekans aralığı falan filan hiç yokmu farkı?
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sir_valek 5 yıl
Ürün Almanya fiyatı 87 euro,aral game fiyatına yakın.daha uygun fiyata bulan varsa çoklu sipariş verelim derim...
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JohnyGitar 5 yıl
aralgame.com/... ürünü arayan arkadaşlar burada inceleyebilirler
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Genç Düşünür 5 yıl
Güzel.
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Aeronautical Engineer 5 yıl
Razer 1 numara be
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R53 5 yıl
kargosu ıvır zıvırı felan 85 dolara amazon dan sıparıs verdım.. 2 hafta ıcınde elımde olur deneyımlerı paylasırım urun geldıgınde .....
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HibrahimCK 5 yıl R53
R53

kargosu ıvır zıvırı felan 85 dolara amazon dan sıparıs verdım.. 2 hafta ıcınde elımde olur deneyımlerı paylasırım urun geldıgınde .....

Ustam ürün geldi mi amazondan almayı düşünüyorum bende iznelimleriniz nelerdir ?
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linuxuzman 5 yıl
Bu cihazı Türkiye'den edinmek konusunda bir fikri olan var mı? Razer ile iletişime geçtim fakat hiçbir şekilde Türkiye'ye gönderim yapmadıklarını Türkiye bayilikleriyle görüşmem gerektiğini söylediler ürün zaten pahalı bir ürün Türkiye'de ki bayiliklerinde satarlarsa fahiş bir fiyattan satacakları âşikar.
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shadowtr 5 yıl linuxuzman
Firebal'a sormak lazım.

firebal.net/...
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burakesan 5 yıl
Razer'ın siyah ve yeşil uyumu gerçekten de cezbedici ve hele ki şu ana kadar aldığım Razer ürünlerden gram olsun şikayetim olmadığı için 'telefona alınabilecek kaliteli kulaklıklar listesi'ne ekliyorum.
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Deist_25 5 yıl
Tasarımına bayıldım.
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lj94 5 yıl
5-22000 yapsalardı iyidi.
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makaramasuko 5 yıl
spacesyng
hilasao değil de haberde 20-20.000 hz frekans aralığında deniyor başka ne olabilirdi 40.000 falan koyarlar mı acaba ?
kulaklık insan kulağının duyabileceği seslere göre hazırlanmış. insanlar 20 - 20000 Hz aralığını duyabilir eğer 40000 hz olsa bile bunu duyamayız

hocam bende onu anlatmaya çalışmıştım aslında :)
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cengizhan1903 5 yıl
en sevdiğim iki renk müthiş olmuş tasarım valla
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