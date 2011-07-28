Razer'dan yeni oyuncu kulaklığı; Electra

Razer oyuncular için hazırladığı Electra model isimli yeni kulaklığını duyurdu. Güçlü bass derinliğine sahip olduğu ve sürekli hareket halindeki kullanıcılar için keskin ve zengin sesler vermek üzere geliştirildiği belirtilen kulaklık rahat kullanım içi hafif yapılı çerçeve ile şekillendirilirken, esnek kafabandına, suni deri kullanılan kulak batnlarına ve 1.3 metre uzunluğunda kabloya sahip olan kulakta ayrıca çevrimiçi oyunlar için mikrofon da bulunuyor.

Neodim mıknatıslı 40mm sürücülerin kullanıldığı kulaklığın frekans hassasiyet, 25-1600Hz ve empedansı ise 32 Ohm. Razer tarafından Ekim ayında satışa sunulacak Electra'nın Avrupa satış fiyatı 60 Avro olacak.