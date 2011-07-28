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Razer'dan yeni oyuncu kulaklığı; Electra

7 yıl
46,1b
1
27
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer oyuncular için hazırladığı Electra model isimli yeni kulaklığını duyurdu. Güçlü bass derinliğine sahip olduğu ve sürekli hareket halindeki kullanıcılar için keskin ve zengin  sesler vermek üzere geliştirildiği belirtilen kulaklık rahat kullanım içi hafif yapılı çerçeve  ile şekillendirilirken, esnek kafabandına, suni deri kullanılan kulak batnlarına ve 1.3 metre uzunluğunda kabloya sahip olan kulakta ayrıca çevrimiçi oyunlar için mikrofon da bulunuyor.
Neodim mıknatıslı 40mm sürücülerin kullanıldığı kulaklığın frekans hassasiyet, 25-1600Hz ve empedansı ise 32 Ohm. Razer tarafından Ekim ayında satışa sunulacak Electra'nın Avrupa satış fiyatı 60 Avro olacak.

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HapLoo 7 yıl en beğenilen
Oyuncular için hazırlanan "mikrofonsuz" kulaklık.
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dosta1 5 yıl
kulaklık güzel yüksek seste alamadığım bass ve sesi düşük seste alabiliyorum sesi sona dayasanız bile ses kalitesinde bir bozulma olmuyor,daha önceki THERMALTAKE TT eSPORTS SHOCK PROFESYONEL OYUN KULAKLIĞI nı kalitede 2 ye katladı bence , oyun oynarken müzik dinlerken dışardan hiç ses gelmiyor oyunda ses kasmakta çok iyi her ses duyuluyor , daha önce %80 lerde duyduğum sesi şimdi %20 lerde duyuyorum yeterli geliyor (sesle ilgili deneyimler pc dendir, pc de harici bir ses kartı var creative x-fi titanium fatal1ty pro) kötü tarafları kablosunun kısa olması extra bir kablo bulmam gerek , mikrofonlu kablosunu pcde kullanmak için extra bir çeviriciye ihtiyaç var kutudan çıkmıyor üretici neden dahil etmemiş bu aparatı bilemiyorum ama kesinlikle konması gerekli pc de böyle bir giriş yok çünkü telefonlarda kullansak tmm, uzun süre kullanımda (2-4 saat)kulakları hafif ağrıtıyor ve terletiyor
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RorshacK 7 yıl
daha ürün gelmeden test etmeden ondan iyidir bundan kötüdür demek doğru değil.
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alito 7 yıl
mehmet0zturk
creative fatalty tek geçerim kullanıyorum süper bence

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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: emre37s
burda bir yanlışlık var 25-1600Hz ise sadece bas sesi verir 25-16000 gibi birşey olması lazımayrıca 32 Ohm çok yüksek bir direnç değil mi

O 16000. Yanlış yazılmış...
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mehmet0zturk 7 yıl
creative fatalty tek geçerim kullanıyorum süper bence
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Emre Demirel 7 yıl
burda bir yanlışlık var
25-1600Hz ise sadece bas sesi verir 25-16000 gibi birşey olması lazım
ayrıca 32 Ohm çok yüksek bir direnç değil mi
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NecroCyber-777 7 yıl
nvidia yeşili hesabı olmuş..nvidia yerinde olsam konuşurumn razerla patent basarım :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Orijinalden alıntı: umutarslan.com
sorması ayıp filmciler için kulaklık ne zaman çıkar.

Vaar. Ben aldım. Jabra BT620s Bluetooth kulaklık. Yanında bir de verici geliyor. Ses çıkışına takıyorsun ve normal sesleri de bluettoh kulakıktan dinliyorsun. Kulağımda kulaklık, kablo falan da yok. Sabahlara kadar film izliyorum. Şarjı da 16 saat gittiği için tam gün idare ediyor. Arada telefon gelirse de filmin sesini kesip telefonla konuşturuyor. Süper valla...
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DH Misafiri 7 yıl
katılıyorum yeşil hiç güzel olmamış
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umutarslan.com 7 yıl
sorması ayıp filmciler için kulaklık ne zaman çıkar.
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ahbob 7 yıl
Diger oyuncu kulakliklarinin yaninda fazla is yapmaz bence.
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