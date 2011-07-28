Razer'dan yeni oyuncu kulaklığı; Electra

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Razer oyuncular için hazırladığı Electra model isimli yeni kulaklığını duyurdu. Güçlü bass derinliğine sahip olduğu ve sürekli hareket halindeki kullanıcılar için keskin ve zengin sesler vermek üzere geliştirildiği belirtilen kulaklık rahat kullanım içi hafif yapılı çerçeve ile şekillendirilirken, esnek kafabandına, suni deri kullanılan kulak batnlarına ve 1.3 metre uzunluğunda kabloya sahip olan kulakta ayrıca çevrimiçi oyunlar için mikrofon da bulunuyor.
Neodim mıknatıslı 40mm sürücülerin kullanıldığı kulaklığın frekans hassasiyet, 25-1600Hz ve empedansı ise 32 Ohm. Razer tarafından Ekim ayında satışa sunulacak Electra'nın Avrupa satış fiyatı 60 Avro olacak.
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O 16000. Yanlış yazılmış...
25-1600Hz ise sadece bas sesi verir 25-16000 gibi birşey olması lazım
ayrıca 32 Ohm çok yüksek bir direnç değil mi
Vaar. Ben aldım. Jabra BT620s Bluetooth kulaklık. Yanında bir de verici geliyor. Ses çıkışına takıyorsun ve normal sesleri de bluettoh kulakıktan dinliyorsun. Kulağımda kulaklık, kablo falan da yok. Sabahlara kadar film izliyorum. Şarjı da 16 saat gittiği için tam gün idare ediyor. Arada telefon gelirse de filmin sesini kesip telefonla konuşturuyor. Süper valla...
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