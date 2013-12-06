Razer'ın MFi kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı





Teknoloji medyasının önemli sızıntı kaynaklarından Evleaks, Razer'ın MFi kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınladı. Kontrolcüyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, ürettiği donanımlarla oyun dünyasının önemli firmaları arasında yer alan Razer'ın yakın bir zamanda MFi kontrolcüsüyle karşımıza çıkması oldukça muhtemel.





Logitech'in geçtiğimiz ay satışa sunduğu MFi kontrolcüsü Powershell'i bir hayli andıran bu yeni kontrolcü benzer eleştirilerle karşılaşabilir. Öyle ki, görselde de görüldüğü üzere kontrolcüde herhangi bir anolog çubuk bulunmuyor. Bu durum kontrolcünün FPS türündeki oyunlarda yetersiz kalmasına neden olacaktır. Dahili bir pile sahip olması da olası görünen kontrolcünün can alıcı noktası ise, cihazın eğimini değiştirmemize imkan verecek olan platform gibi görünüyor.





Razer cephesinde konuyla ilgili olarak ne gibi hareketlilikler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.



