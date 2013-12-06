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Razer'ın MFi kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Razer'ın MFi kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınlandı

Teknoloji medyasının önemli sızıntı kaynaklarından Evleaks, Razer'ın MFi kontrolcüsüne ait olduğu iddia edilen bir görsel yayınladı. Kontrolcüyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, ürettiği donanımlarla oyun dünyasının önemli firmaları arasında yer alan Razer'ın yakın bir zamanda MFi kontrolcüsüyle karşımıza çıkması oldukça muhtemel.

Logitech'in geçtiğimiz ay satışa sunduğu MFi kontrolcüsü Powershell'i bir hayli andıran bu yeni kontrolcü benzer eleştirilerle karşılaşabilir. Öyle ki, görselde de görüldüğü üzere kontrolcüde herhangi bir anolog çubuk bulunmuyor. Bu durum kontrolcünün FPS türündeki oyunlarda yetersiz kalmasına neden olacaktır. Dahili bir pile sahip olması da olası görünen kontrolcünün can alıcı noktası ise, cihazın eğimini değiştirmemize imkan verecek olan platform gibi görünüyor.

Razer cephesinde konuyla ilgili olarak ne gibi hareketlilikler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.


https://twitter.com/evleaks/status/408889701223780352/photo/1/large Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
memolika 5 yıl en beğenilen
Bu cihazlar yerine kablosuz kontrolcü almak daha mantıklı olur hem daha ucuz hem daha çok platformda kullanabilirsin.
Ayrıca bu kontrolleri kullandıktan sonra hiçkimse bunu üstünde bırakıp cebine koymak istemez yani taşınabilirlik sıfır.
kule_genclik rumuzlu arkadaşın dediği gibi analog stick olmamasıda ayrı bir eksiklik.
Bu cihazlar yerine kablosuz kontrolcü almak daha mantıklı olur hem daha ucuz hem daha çok platformda kullanabilirsin.Ayrıca bu kontrolleri kullandıktan son...
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ulmel 5 yıl
hoşmuş
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dxia35 5 yıl
Logitech Powershell ile ilgilenen olursa elimde açılmamış kutu mevcut.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Virtual Reality 5 yıl
PS vita da telefon özelliği olsaydı ve web browser' ı biraz daha iyi olsaydı. Hiç bir cep telefonuna yönelmez, PS vita alır, yanımda sadece onu taşırdım.
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hazarRS 5 yıl
razer tasarım ekibi: Sayın ceo ayfon için yeni bir kontrolcü hazırladık
razer ceo : Hani bakayım?...Analog kontolü nerde bunun
TE : Aa dimi unutmuşuz biz onu tüh.
ceo : Neyse birkaç render hazırlayın da piyasaya sızdırın, millet bir şey demezse 200 dolara satarız herkese.
Pazarlamacı : Yuh 200 dolar çok 199a satalım herkes alır.
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mehmetoguzderin 5 yıl
Niye bir tek MOGA Analoglu yaptı hala şaşırıyorum... Yalnız bunun tasarımı diğerlerine göre daha Premium duruyor bence.
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memolika 5 yıl en beğenilen
Bu cihazlar yerine kablosuz kontrolcü almak daha mantıklı olur hem daha ucuz hem daha çok platformda kullanabilirsin.
Ayrıca bu kontrolleri kullandıktan sonra hiçkimse bunu üstünde bırakıp cebine koymak istemez yani taşınabilirlik sıfır.
kule_genclik rumuzlu arkadaşın dediği gibi analog stick olmamasıda ayrı bir eksiklik.
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kule_genclik 5 yıl
Anolog cubuksuz neden yapiosunuz ki sunu araba yarisi oynucaksam zaten buna gerek yok
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