Razer'ın yenilikçi mobil oyun konsolu Switchblade'in işlemcisi detaylandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyuncu ekipmanları söz konusu olduğunda pazarın en iddialı üreticilerinden biri olan Razer, Switchblade adını verdiği konsept bilgisayar tasarımı ile Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın yıldızlarından biri olmayı başarmıştı. Oyuncular için hazırlanan kompakt boyutlu mini-bilgisayar, her oyun için ayrı bir şekilde özelleştirilebilen özel tuş takımı ile farklılık yaratmayı başarmıştı. Intel platformunu kullanan ancak detaylı özellikleri hakkında çok fazla açıklama yapılmayan Switchblade'in genel performansı hakkında fikir verebilecek önemli bir detay ortaya çıktı ve kullanılan işlemci Razer tarafından resmi olarak doğrulandı.
Intel'in Oak Trail platformunu kullanan Razer Switchblade'e, 1.7GHz'de çalışan Atom Z690 işlemcisi güç veriyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve yonga sistem formunda olan işlemcide entegre grafik birimi olaraksa GMA600'e yer veriliyor. Imagination firması tarafından geliştirilen PowerVR SGX 535 grafik çekirdeğinin saat hızları arttırılmış ve yeniden isimlendirilmiş versiyonu olan grafik birimi, Nvidia Tegra 2 başta olmak üzere en güncel "yongada sistem" platformlarındaki grafik çekirdeklerine göre daha zayıf kalıyor. OpenGL ES 2.0, OpenGL 2.1 ve OpenVG 1.1 standartlarını destekleyen ayrıca MPEG-2, VC-1 ile AVC video formatları için donanımsal hızlandırma sağlayan grafik birimine ek olarak Razer'ın yeni konseptinde 7-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana yer veriliyor.
Üzerlerinde LCD panel bulunan uyarlanabilir dokunsal klavye tasarımı ile yenilikçi bir yaklaşım sunan bilgisayar için Intel'in netbook ve tabletlerden sorumlu tüketici pazarlama direktörü Bradd Graff açıklamasında "Intel olarak yeni nesil mobil PC oyun konsolu için Razer ile çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Razer Switchblade, Intel Atom işlemcisinin avantajlarından yararlanıyor, 3D PC oyunları için ihtiyaç duyulan gücü sağlıyor ve mobil oyunları gelenekesel dizüstü bilgisayarlara çok daha düşük güç tüketiminde mümkün kılıyor." dedi. Razer çok sayıda Çinli yazılım üreticisinin, oyunları Switchblade'in kullanıcı arabirimine göre optimize edeceğini ifade ederken, yeni konsolu şu an için pazara sunma gibi bir düşüncesi bulunmuyor ancak bir yandan da geliştirme çalışmalarına olası bir durumda ürünü pazara sunacakmış gibi de devam ediyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dediğin oyunu bilmiyorum fakat bunun dota olduğundan eminim.Bide bence çok kullanışsız.Hedef seçme olayı nasıl olucak onu anlamadım ?
fotoğrafdaki dota arkadaşım lol değil
aynen masue olmadan dotamı oynanırmış int kafede bazen dinliyodum içerinin sesini bi oyunda 500 kere mause tıklıyodur elemanlar heralde.. hele bide 20-30 makina dota kapışıyosa içeride tıklama sesinden geçilmiyo bazen sinir bile bozuyo tabi taşına bilir olması güzel. Ama bi nintendo yada psp gibi olurmu bilmem içinde işletim sistemi ne olucak dota oynanıcaksa böyle windows olucağı kesin e win oldu diyelim atom işlemci ile kaçtane oyun açabilicek ? bu ürünün haberini çok öncede okumuştum valla bilmiyorum ama bana biraz patates olucak gibi geldi...
kalkıp bununla kimse dota oynarım demesin , warkeys + klavye + mouse ile zor yetişiyorum ben bu bızdırık la gank yemekten başka birşey yapılmaz dotada.
mario felan oynanır
Aynen ha :D İtem hotkeyi için kaç tane program indiriyoruz bunlar böyle şeylerle geliyo karşımıza Birde bunla lh filan asla yapamazsın
Cihaz blizzard'ın tüm oyunlarını oynatıyor ve sertifikası var üstliek L4D bile oynatıyor sen D2 oynatmaz diyorsun.