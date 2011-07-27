Razer'ın yenilikçi mobil oyun konsolu Switchblade'in işlemcisi detaylandı

Oyuncu ekipmanları söz konusu olduğunda pazarın en iddialı üreticilerinden biri olan Razer, Switchblade adını verdiği konsept bilgisayar tasarımı ile Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın yıldızlarından biri olmayı başarmıştı. Oyuncular için hazırlanan kompakt boyutlu mini-bilgisayar, her oyun için ayrı bir şekilde özelleştirilebilen özel tuş takımı ile farklılık yaratmayı başarmıştı. Intel platformunu kullanan ancak detaylı özellikleri hakkında çok fazla açıklama yapılmayan Switchblade'in genel performansı hakkında fikir verebilecek önemli bir detay ortaya çıktı ve kullanılan işlemci Razer tarafından resmi olarak doğrulandı.





Intel'in Oak Trail platformunu kullanan Razer Switchblade'e, 1.7GHz'de çalışan Atom Z690 işlemcisi güç veriyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve yonga sistem formunda olan işlemcide entegre grafik birimi olaraksa GMA600'e yer veriliyor. Imagination firması tarafından geliştirilen PowerVR SGX 535 grafik çekirdeğinin saat hızları arttırılmış ve yeniden isimlendirilmiş versiyonu olan grafik birimi, Nvidia Tegra 2 başta olmak üzere en güncel "yongada sistem" platformlarındaki grafik çekirdeklerine göre daha zayıf kalıyor. OpenGL ES 2.0, OpenGL 2.1 ve OpenVG 1.1 standartlarını destekleyen ayrıca MPEG-2, VC-1 ile AVC video formatları için donanımsal hızlandırma sağlayan grafik birimine ek olarak Razer'ın yeni konseptinde 7-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana yer veriliyor.





Üzerlerinde LCD panel bulunan uyarlanabilir dokunsal klavye tasarımı ile yenilikçi bir yaklaşım sunan bilgisayar için Intel'in netbook ve tabletlerden sorumlu tüketici pazarlama direktörü Bradd Graff açıklamasında "Intel olarak yeni nesil mobil PC oyun konsolu için Razer ile çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Razer Switchblade, Intel Atom işlemcisinin avantajlarından yararlanıyor, 3D PC oyunları için ihtiyaç duyulan gücü sağlıyor ve mobil oyunları gelenekesel dizüstü bilgisayarlara çok daha düşük güç tüketiminde mümkün kılıyor." dedi. Razer çok sayıda Çinli yazılım üreticisinin, oyunları Switchblade'in kullanıcı arabirimine göre optimize edeceğini ifade ederken, yeni konsolu şu an için pazara sunma gibi bir düşüncesi bulunmuyor ancak bir yandan da geliştirme çalışmalarına olası bir durumda ürünü pazara sunacakmış gibi de devam ediyor.