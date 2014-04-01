Rdio uygulaması, Google ChromeCast desteğine kavuştu

iOS platformunun önemli çevrimiçi müzik dinleme uygulamalarından olan Rdio, artık ChromeCast’e destek sunuyor.

Son sürüm gelen ChromeCast desteği sayesinde Rdio kullanıcıları; şarkı, albümler, istasyonlar ve çalma listelerini telefon ve tabletlerinden TV’ye ChromeCast üzerinden aktarabilecekler. Rdio deneyimini TV’ye taşıyan son güncelleme, ayrıca, albüm kapağına uygun olan renkte başlıkların yazılmasını sağlayan yeni “dinamik” albüm başlıklarını uygulamaya kazandırıyor.

Çeşitli hataların giderildiği ve performansının iyileştirildiği Rdio uygulamasının App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.