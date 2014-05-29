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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Reeder 2, Mac için yeniden kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Reeder 2, Mac için yeniden kullanıma sunuldu
Silvio Rizzi tarafından OS X 10.9 üstü 64-bit islemcili Mac bilgisayar için hazırlanan Reeder 2, yeni özelliklerle markete geri geldi.

iOS sürümüyle benzer bir arayüz taşıyan RSS okuma uygulaması Reeder 2, Feedbin, Feedly, Feed Wrangler, Fever ve Readability gibi birden fazla servise destek veriyor ve paylaşma tarafında ise Instapaper, Pocket, Evernote, Pinboard, Twitter ile Facebook gibi noktalardan yararlanıyor. Uygulama bünyesinde tema desteği de yer alıyor ve kısa yollarını kişiselleştirebiliyor.

20,99 TL fiyat etiketiyle satılan Reeder 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id880001334?mt=12 Yorum Yaz
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