Reeder 2, Mac için yeniden kullanıma sunuldu

Silvio Rizzi tarafından OS X 10.9 üstü 64-bit islemcili Mac bilgisayar için hazırlanan Reeder 2, yeni özelliklerle markete geri geldi.





iOS sürümüyle benzer bir arayüz taşıyan RSS okuma uygulaması Reeder 2, Feedbin, Feedly, Feed Wrangler, Fever ve Readability gibi birden fazla servise destek veriyor ve paylaşma tarafında ise Instapaper, Pocket, Evernote, Pinboard, Twitter ile Facebook gibi noktalardan yararlanıyor. Uygulama bünyesinde tema desteği de yer alıyor ve kısa yollarını kişiselleştirebiliyor.





20,99 TL fiyat etiketiyle satılan Reeder 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id880001334?mt=12