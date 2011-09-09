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Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz

7 yıl
11,1b
1
24
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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HTC, Samsung gibi üreticilerin desteğiyle taşınabilir akıllı cihaz dünyasına damgasına vuran Android'e uygulama geliştirmek ister misiniz ? Eğer cevabınız "evet" ise, ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından Avealabs'in hazırladığı rehber ile en başından yani yazılım geliştirme ortamının kurulumu ile başlayarak ilk uygulamamızı hazırlayalım.

Yazılım Geliştirme Paketlerinin Kurulumu

Android platformu açık kaynaklı olduğu için isteyen herkesin rahatlıkla geliştirme ortamlarını bilgisayarlarına kurarak uygulama geliştirmesi mümkün.

Uygulama geliştirme yapabilmek için ilk yapmamız gereken şey şu 3 programı Java Development Kit, Android SDK ve Eclipse SDK'i bilgisayarlarımıza yüklemek. Bu programların kurulum dosyalarına aşağıda yer alan bağlantılar ile ulaşabilirsiniz;

Bağlantıları açtıktan sonra kullandığınız sistemle uyumlu olan JDK ile Android SDK'ini ve Eclipse'in sayfasından ise Eclipse Classic'i yüklüyoruz;

JDK

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
Tam Boyutta Gör

Android SDK

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Eclipse SDK

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Bu üç programın kurulum dosyalarını bilgisayarımıza indirdikten sonra JDK'in kurulumu ile devam edelim. Yönergeleri takip ederek JDK kurulumunu tamamladıktan eclipse.exe'yi sıkıştığı yerden çıkartıp çalıştıralım.

Android SDK'ini bilgisayarınıza kurma zamanı ise sizin tercihinize kalmış. İster bu aşamada isterse de daha sonraki aşamalarda kurulumu yapmakta serbestsiniz.

eclipse'in ilk çalışmasında oluşturacağımız projelerimizi hangi dizine kaydedeceğimizi belirttikten sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Şimdi yapmamız gereken Android'i eclipse'e entegre etmek. Bunun için aşağıdaki yönergeleri tek tek gerçekleştiriyoruz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Help>Install New Software seçeneğine tıklıyoruz.

Karşımıza gelen pencere Add [1] butonuna tıklıyoruz. Daha sonra açılan pencerede yazılıma bir isim veriyor ve adres çubuğuna "https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/" bağlantısını yapıştırıp işlemi tamamlıyoruz.

Önceki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Work with kısmında girdiğimiz isim ve adresi görebilmemiz mümkün. Hemen aşağıda yer alan seçimlik bölümde girmiş olduğumuz adresteki yazılım paketlerini görüyoruz. Bu paketlerin hepsini seçip Next butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen pencerede paketlerin yüklemeleri tamamlandığında bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Ancak eğer Android SDK'i bilgisayar kurmadıysanız, bu aşamadan önce kurmamız gerekiyor.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Eclipse SDK üzerinde Window>Preferences seçeneğine tıkladıktan sonra açılan pencerede sol menüden Android sekmesine geliyoruz. Burada "SDK Location" bölümüne kurduğumuz Android SDK'inin dizinini gösteriyoruz ve işlemi tamamlıyoruz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Bu işlemlerden sonra Window >Android SDK and AVD Manager'ı seçip bir süre bekliyoruz. Ardından Android ile ilgili paketleri karşımıza gelecek. Bu paketlerden yapacağınız çalışmaya göre gerekli olanları seçmeniz gerekiyor. Seçim size kalmış ancak ileride doğabilecek sorunlardan dolayı birkaçını yüklemektense tamamını yüklemek çok daha doğru.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Gelelim "Sanal Cihaz Oluşturma"'ya. Hazırlanan uygulamaları bilgisayar ortamında sorunsuzca denemek için gerekli olan sanal cihaz, Android SDK and AVD Manager penceresinde yer alan Virtual Devices bölümünde yapılıyor. Aşağıdaki yönergeleri takip edip kendinize sanal cihaz oluşturduktan sonra "console" bölümünden, oluşturduğunuz cihazın bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Uygulama hazırlamaya başlıyoruz...

Geliştirme programlarının kurulumlarını tamamladıktan sonra yeni hedefimiz yazılım dünyasının efsane yazılımı olan "Hello Word"'ü hazırlamak. Şimdi bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki yönergeleri tek tek gerçekleştiriyoruz.

File > New > Project seçeneğini tıklayarak yeni proje sihirbazını çalıştırıyoruz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Proje sihirbazından Android Menüsü altındaki Android Project seçeneğini seçiyor ve Next'e tıklıyoruz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Karşımıza gelen pencereden projeye isim verdikten sonra uygulamamızın destekleyeceği Android Platfromu'nu seçmemiz gerekiyor. Uygulamanızın hangi platforma destek vermesini istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Bu seçimden sonra pencereyi yukarıya kaydırarak seçmiş ve girmiş olduğumuz ifadelere göre atanan SDK versiyonu ve proje adını görüntüledikten sonra "Finish"'i tıklayarak işlemi tamamlıyoruz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Proje oluşturma işlemini geride bıraktıktan sonra "Package Explorer" ı aşağıdaki gibi görmeniz gerekiyor. Bundan sonraki aşama için hiçbir şeye dokunmadan projemizi çalıştırmak gerekiyor.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Hemen "menü"'nün altında yer alan "Run" butonuna tıklayıp uygulamamızı çalıştırmak için gereken ilk işlemi tamamlıyoruz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Karşımıza açılan pencereden "Android Application" seçeneğini işaretleyip projemizi çalıştırıyoruz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Bu proje çalıştırmanın kısa yolu. İsterseniz sağ tık ile açılan seçeneklerden "Run As", oradan da Android Application'ı seçip projeyi çalıştırmak mümkün. Diğer taraftan çalıştırma ekranında göreceğiniz "Run Configuration" seçeneği ile çalıştırma seçeneklerini ayrıntılı ayarlayabilirsiniz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Projeyi çalıştırdıktan sonra bir süre emülatörün açılması için bekliyoruz. Ancak beklememizin sonu güzel bitiyor ve aşağıdaki ekranı görüntülüyoruz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Ekran kilidini açtıktan sonra hazırladığımız uygulamayı, Android sistemi üzerinde çalışırken görüntülüyoruz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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Uygulamayı bilgisayarda çalıştırmanın yanı sıra eğer Android'li bir akıllı cihazınız var ise uygulamayı debug edip cihaz üzerinde de çalıştırabilmek mümkün. Bunun için cihazınızı USB ile bilgisayara bağlamak yeterli. Çünkü projeyi çalıştırmak istediğinizde sistem otomatik olarak uygulamayı sanal cihaz mı yoksa usb ile bağlı telefon üzerinde mi çalıştırmak istediğinizi sizlere soracak. Siz de bu pencereden istediğiniz seçeneği seçerek uygulamanızı telefon ya da emülatör üzerinde çalıştırabilirsiniz.

Rehber: Android'in geliştirme ortamını kurup, ilk uygulamayı hazırlıyoruz
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<a href="http://www.avealabs.com/blog/android-i-cin-i-lk-uygulama.aspx"><strong><em>Avealabs Blog</em></strong> Yorum Yaz
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EstrEmO 7 yıl
10onur
bilal1390java nın evrenselliği.
Sadece java da çalştğını sanacak kadar kör java kulanıcılarından değilsindir bnce yaztasarla.com/...

programlamadefteri.com/...
Şurda var arkadaşlar baya video
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thuglife 7 yıl
yarın detaylı bir şekilde inceleyeceğim bu konuyu hazırlayan arkadaşın ellerine sağlık.
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smartcard 7 yıl EstrEmO
EstrEmO

10onur



bilal1390java nın evrenselliği.
Sadece java da çalştğını sanacak kadar kör java kulanıcılarından değilsindir bnce yaztasarla.com/...




programlamadefteri.com/...



Şurda var arkadaşlar baya video

Gerçekten çok güzel videolar. Paylaşım için teşekkürler
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10onur 7 yıl
DH Misafiri
Android uygulama yazdırmayı düşünüyorum. Kiminle görüşebilirim? Yardımcı olacak kimse var mı?

Valla bende çok aradm ama bulamadım bulursan söle internette çoğu yerde ilk uygulama fln yapmşlar ama o uygulamaları yapan kişileri tehdit etmişler sanki hiç devam etmemişler geliştirmeye =)
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DH Misafiri 7 yıl
Android uygulama yazdırmayı düşünüyorum. Kiminle görüşebilirim? Yardımcı olacak kimse var mı?
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10onur 7 yıl
bilal1390
java nın evrenselliği.

Sadece java da çalştğını sanacak kadar kör java kulanıcılarından değilsindir bnce
yaztasarla.com/...
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ManoMachine 7 yıl
ingilizce kaynak coktu ama turkce ve bu derece ayrintili olarak bu ilki oluyor sanirim, ellerinize saglik...
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aslanpayi 7 yıl
kenarda bulunsun, yakın zamanda öğrenmeye balamayı düşünmekteyim.
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Blitz 7 yıl
Android SDK yı olurda program files altına yüklerseniz eclipse'e sdk yı gösterirken "C:\Program Files\android ..." yerine "C:\Progra~1\android ... olarak tanıtın.. yoksa emulatorü çalıştırmak istediğimnizde hata veriyor ;)
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gece görüşü 7 yıl
Öncelikle bu rehber için teşekkürler. iPhone/iPad için (iOS) programlama ile alakalı bir rehber de hazırlanacak mı acaba?
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smartcard 7 yıl
Eline sağlık...Çok güzel olmuş..
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jaythewalker 7 yıl
resimdeki gibi bir oyuncak yapılsa çok satar..
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ayanozer 7 yıl
Androif bolumunde android programlama dersleri basligi altinda bi arkadas anlatiyotdu video derslerle.
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sewger 7 yıl
çok güzel bir rehber birde bu emulatörün yavaş çalışmasına çare bulsalar çok çok güzel olur
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