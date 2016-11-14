Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Rekorlar kitabına giren yerli drone: Özel video

3 yıl
68,6b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yerli drone hakkında tüm detaylar bu videomuzda. Geliştirme çalışmaları, tasarımı ve üretimi ülkemizde yapılan rekortmen drone hakkında merak edilen her şey!
Bilim ve Teknoloji dünyasının son dönemdeki en popüler başlıklarından biri de hızla gelişen drone'lar. Hobi olarak kullanılabilen modellerden, askeri amaçla kulanılan silah yüklü versiyonlarına kadar insansız hava aracı dünyasının bir kolu olan drone dünyasına ülkemizden çıkan bir model adını yazdırdı. Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yerli drone Arox ve tüm detayları bu videomuzda.  

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CyberKnight 3 yıl en beğenilen
2 kelimelik bilgiyi ogrenmek icin 9 dakikalık videoyu gibseler izlemem,biri yorumlara yazsında ogrenelim.
2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 3 yıl CyberKnight
CyberKnight

2 kelimelik bilgiyi ogrenmek icin 9 dakikalık videoyu gibseler izlemem,biri yorumlara yazsında ogrenelim.

Rekoru neyde kırdığı söylenirse bana da haber edin.
CyberKnight2 kelimelik bilgiyi ogrenmek icin 9 dakikalık videoyu gibseler izlemem,biri yorumlara yazsında ogrenelim.Rek...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 3 yıl
güzel, başarıların devamını dileriz.
Olumsuz eleştiriler yapan arkadaşların tekrar düşünerek yazmasını öneririm.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmercrazy 2 yıl
tek kelime ile müthiş ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk172 3 yıl
İsim haricinde bayıldım cihaza. Helal olsun Sibel Abla!(yeni modele isim onerim:erkete!)
Motor korumaları biraz zayıf duruyor, yağmur yağış sıkıntı yapar gibi.
Pil paketlemesi amatörce olmuş bir de, aslında güzel bir demonte kap yapılıp, gerektiğinde içindeki pillere de mudaheleye izin vermesi sağlanabilir.yada şarjör misali 18650 lerin içine basildigi, göreve gore pil kapasite si sağlanabilen bir yuva yapılabilir.
Mesela film endüstrisi daha ağır bir kamera bağlamak istediğinde pilin yarısını çıkarıp sureyi 45dk ya dusurur belki ama , kamerasını rahatça tasitabilir. Ya da hızlı hareket gerektiren orman yangını kontrolleri gibi durumlarda cihaza esneklik verir.
Dji da 5 sene once emekliyordu belki ama, bugün parmakla gösteriliyor. İnşallah ticari ürünlerimiz de çıkar, dji i da geçersiniz.
Ayakta Alkışlıyorum!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mfc3 3 yıl
bu firmadan birileri irtibat kurarsa önemli tavsiyelerim olurdu doğrusu iletişim mfc-1453 hotmail
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
susesa 3 yıl
La bu ne gerginlik. Bi sakinleyin bea...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Batarya hücre olarak alınmış, birleştirmişler. Tablettedeki yazılım tower, büyük ihtimal ardupilot yada brnzeri kullanılmış. Aynısını bizde lisede yapıyoruz. Baykuşiha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 3 yıl
Dron özellikleri video altında yazı ile belirtilmeliydi bence, mesela rekor özellikler vurgulanıp diğer modelleri ile karşılaştır daha sonra da başka marka kıyaslaması yapardık böylece konu hakkında fikrimiz olurdu dolayısı ile bilgimiz de olurdu böylece konuyu tartışabilirdik anlamadığın şey hakkında konuşmak zor olur konunun uzmanı değilsen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apodur 3 yıl
Zamanında silahlı İHA için de bizim " "ÇÖP"cüler! " yapamazsınız edemezsiniz diyorlardı...
Noool du Kankaaa...?
NOT: Bir TÜRK DÜNYAYA BEDELDİR, İki TÜRK GALAKSİYE.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TD-W9970_V3 3 yıl
allah aşkına şu adama haber videosu çektirmeyin,
haber işi çok ciddi bir iştir,
adam yapısı olarak peltek bir konuşmaya sahip,
yadırgamıyoruz ama haberr videolarında da olmaz, olmaz yani,
hangi tvde haber sunucusu peltek konuşuyor, habere en önemlisi izleyicilere saygınız olsun....
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 3 yıl
Güzel gelişmeler. Termal kamera kısmını Aselsan halledebilir ama optik sensör dünyada zaten birkaç firmanın elinde bildiğim kadarıyla (Sony, Omnivision, Samsung vs.) Bu nedenle geliştirmeye kalkmanın astarı yüzünden pahalıya gelir. Havada kalma süresini daha da uzatsalar gerçekten kullanışlı olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 3 yıl
Bunlar güzel gelişmeler ilk etapta motorları kamerayı pili dışardan alırsın(her ülke önce bir diğerinden tedarik eder)sonra argeni kurar teker teker kendin üretir patentlersin,kendi ülkende ve yurtdışında satarsın sonraları patentlerin sayesinde başka ülkelere lisans satarsın....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,7b izlenme · 3 hf.
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,5b izlenme · 3 hf.
06:27
Binlerce metre yüksekte internet testi ve PubG oynamak
37,5b izlenme · 1 yıl
07:56
DJI Spark ilk izlenim ve kutu açma videosu
13,7b izlenme · 2 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,5b izlenme · 1 hf.
05:00
Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W
3,3b izlenme · 1 gün
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
33:28
Amerika'da 1 gün böyle geçti | San Francisco vLOG
8b izlenme · 3 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
10,7b izlenme · 2 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
07:00
Robotların efendisi Türkiye'ye geliyor
6,7b izlenme · 1 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
07:28
Amerika'da Uber sürücüsü olmak | vLOG
10,9b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim