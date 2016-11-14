Rekorlar kitabına giren yerli drone: Özel video

Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yerli drone hakkında tüm detaylar bu videomuzda. Geliştirme çalışmaları, tasarımı ve üretimi ülkemizde yapılan rekortmen drone hakkında merak edilen her şey!

Bilim ve Teknoloji dünyasının son dönemdeki en popüler başlıklarından biri de hızla gelişen drone'lar. Hobi olarak kullanılabilen modellerden, askeri amaçla kulanılan silah yüklü versiyonlarına kadar insansız hava aracı dünyasının bir kolu olan drone dünyasına ülkemizden çıkan bir model adını yazdırdı. Guiness Rekorlar Kitabı'na giren yerli drone Arox ve tüm detayları bu videomuzda.