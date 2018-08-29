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Renault Arkana ortaya çıktı; işte Fransız üreticinin çok konuşulan coupe-SUV modeli

Fransız üretici Renault'un çok konuşulan coupe SUV modeli Arkana, Rusya'nın başkenti Moskova'da görücüye çıktı. Tasarımı tamamen gözler önüne serilen aracın Avrupa'da satışa sunulmayacağı söyleniyor.
8 ay
10,5b
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38
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Renault Arkana ortaya çıktı; işte Fransız üreticinin çok konuşulan coupe-SUV modeli
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Renault, ilk etapta Rusya’da sonrasında ise dünya çapında satışa sunacağı yeni coupe SUV modeli Renault Arkana’nın dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Fransız üretici 2018 Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Renault Arkana’nın bir şov aracı olduğunun altını çizdi. Yani karşımızda duran aracın seri üretime yakın bir prototip olduğunu düşünebiliriz.

Premium coupe SUV modellerine bakıp da iç geçirenlerin imdadına yetişeceği söylenen Renault Arkana’nın çok konuşulan ismi Latincede gizli anlamına gelen “arcanum” kelimesinden türetilmiş. Zira Fransız üretici Arkana’nın tasarımını gizem, cazibe ve öncü ruh kelimelerinin vücut bulmuş hali olarak tanımlıyor. C segment bir crossover olan Renault Arkana, Dacia Duster ve Rusya’ya özel Renault Kaptur’daki platformun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor.

Avrupa'da satışa sunulmayacak 

Renault Arkana’nın teknik detayları henüz belli olmasa da, dört tekerden çekiş sistemiyle birlikte satışa sunulacağı ve arazi sürüş yeteneğinin üst düzey olacağı söyleniyor. 19 inç büyüklüğündeki tekerlekler üzerine oturtulan araç yerden yüksekliği ve arkaya doğru eğimli çatı hattıyla dikkat çekiyor. Renault Arkana’nın ön ve arka tasarımı Fransız üreticinin son yıllardaki tasarım dilinden fazlasıyla izler taşıyor.

2019 yılından başlayarak ilk etapta Rusya’da satışa sunulacak Renault Arkana, daha sonra Asya başta olmak üzere diğer bölgelerde de satılacak. Fakat aracın Avrupa’da satışa sunulmayacağı söyleniyor.


https://media.group.renault.com/global/en-gb/renault/media/pressreleases/21214955/premiere-mondiale-le-show-car-renault-arkana-revele-au-salon-automobile-international-de-moscou-2018 Yorum Yaz
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orcnd 8 ay en beğenilen
satış temsilcisi "talismanı beğenmediysen arkana verelim" derse kavga çıkabilir. isim sıkıntılı fakat araç çok güzel
2 Yanıt Yanıtla +69
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SrknTsln 8 ay
😁 çok konuşulan mı?
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nGo 8 ay
x6 ?
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1 Avatar
Çağdaş 8 ay
Saxo, corsa, corona kervanına katılacak belli ki.
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lalale 8 ay
Çok güzel olmuş
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emre0111 8 ay
Ranult bu gidişle avrupadan çekilecek
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cabriyo 8 ay
ucuz x4 + glc yapıp önüne megane farları takmışlar. ama ilk görüş olarak beğendim. tabi dizel x2 500bin olmuşken buda 250-300 olur heralde !!!!!!!
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JackSparro131 8 ay
Gle ye benziyor cok begendim
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HekimimYanimda 8 ay
Opel korsa bende koyarım diyen Türkiye’de bu isimle yola çıkması çok riskli 😃
Arkana yol ver
Arkana indirimde
İkinci el arkana
Peşin fiyatına taksitle arkana
Arkana en iyi fiyata burada
...
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omerozen9369 8 ay
Slogan belli reno arkana ile arkana yaslan

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atilasat 8 ay
şu farın yanından aşağıya doğru olan ince çıkıntı nedir allasen. çapaklı göz gibi.
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haylaz__ 8 ay
İlk bakışta megane 265 lastik 20 jant takılmış gibi duruyor
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ridleyscott 8 ay
Güzel görünüyor
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