Renault Arkana ortaya çıktı; işte Fransız üreticinin çok konuşulan coupe-SUV modeli

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Renault, ilk etapta Rusya’da sonrasında ise dünya çapında satışa sunacağı yeni coupe SUV modeli Renault Arkana’nın dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Fransız üretici 2018 Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Renault Arkana’nın bir şov aracı olduğunun altını çizdi. Yani karşımızda duran aracın seri üretime yakın bir prototip olduğunu düşünebiliriz.

Premium coupe SUV modellerine bakıp da iç geçirenlerin imdadına yetişeceği söylenen Renault Arkana’nın çok konuşulan ismi Latincede gizli anlamına gelen “arcanum” kelimesinden türetilmiş. Zira Fransız üretici Arkana’nın tasarımını gizem, cazibe ve öncü ruh kelimelerinin vücut bulmuş hali olarak tanımlıyor. C segment bir crossover olan Renault Arkana, Dacia Duster ve Rusya’ya özel Renault Kaptur’daki platformun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor.

Avrupa'da satışa sunulmayacak

Renault Arkana’nın teknik detayları henüz belli olmasa da, dört tekerden çekiş sistemiyle birlikte satışa sunulacağı ve arazi sürüş yeteneğinin üst düzey olacağı söyleniyor. 19 inç büyüklüğündeki tekerlekler üzerine oturtulan araç yerden yüksekliği ve arkaya doğru eğimli çatı hattıyla dikkat çekiyor. Renault Arkana’nın ön ve arka tasarımı Fransız üreticinin son yıllardaki tasarım dilinden fazlasıyla izler taşıyor.

2019 yılından başlayarak ilk etapta Rusya’da satışa sunulacak Renault Arkana, daha sonra Asya başta olmak üzere diğer bölgelerde de satılacak. Fakat aracın Avrupa’da satışa sunulmayacağı söyleniyor.

https://media.group.renault.com/global/en-gb/renault/media/pressreleases/21214955/premiere-mondiale-le-show-car-renault-arkana-revele-au-salon-automobile-international-de-moscou-2018