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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yandex, Rusya'da otonom araçlarının testine başladı

Yandex, Rusya'da kendi geliştirdiği otonom araçları halka açık şekilde test etmeye başladı. Bu yolculuk hizmeti, Innopolis şehrinde faaliyet göstermektedir. Detaylar haberimizde.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Rusya'nın Yandex'i, kendi başına sürüş çalışmalarını bir adım daha ileri götürdü ve Rusya'nın Innopolis'teki üniversite kentinde otonom bir gezinti hizmeti sunmaya başladı.
Şirket, Avrupa'da piyasaya sürülen ilk hizmet olduğunu iddia ediyor.
Şimdilik, bu çalışmada iki otonom sürüş aracı görev alacak ve bunlar üniversite, stadyum ve konut blokları gibi belirli yerlere ücretsiz olarak seyahat edecekler.
Bir emniyet mühendisi yolcu koltuğuna binecek ve aracın güvenliğini kontrol edecek. Ayrıca, yaklaşık 100 kişi bu hizmeti test etmeyi kabul etti. 

Yandex video yayımladı  

 
Yandex, geçen yıl kendi kendini süren Prius'un bir prototipini açıkladı. Şirket, gelecekte, daha geniş bir ulaştırma ağı sağlayarak, yeni araçlar ekleyerek ve güvenlik sürücüsünü çıkartarak sürücüsüz biniş servisini genişletmeyi planlıyor.  

https://yandex.com/company/blog/yandex-launches-the-first-autonomous-ride-hailing-service-in-europe Yorum Yaz
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asodaka 8 ay en beğenilen SEO-Uzmanı
Çinin bir ürünü üretmesi için, öncelikle piyasaya sürülen ve satışı yapılan bir şey olması lazım. Sonrasinda ilk yıl içince ürünü ve yazılımı kopyalayıp çok daha ucuz ve biraz daha düşük kaliteli ürünü piyasaya sürerler. 5 yıl içindede piyasa hem kalite hemde fiyat bakımından hakim olurlar.
Çinin bir ürünü üretmesi için, öncelikle piyasaya sürülen ve satışı yapılan bir şey olması lazım. Sonrasinda ilk yıl içince ürünü ve yazılımı kopyalayıp çok d...
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SEO-Uzmanı 8 ay
benim asıl merak ettiği çin neden hala görünürde yok !?
çinden büyük teknoloji gelişme haberleri bekliyorum
tüm tekelleri kıracak bir şekilde hemde !
1 Yanıt Yanıtla
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asodaka 8 ay SEO-Uzmanı
Çinin bir ürünü üretmesi için, öncelikle piyasaya sürülen ve satışı yapılan bir şey olması lazım. Sonrasinda ilk yıl içince ürünü ve yazılımı kopyalayıp çok daha ucuz ve biraz daha düşük kaliteli ürünü piyasaya sürerler. 5 yıl içindede piyasa hem kalite hemde fiyat bakımından hakim olurlar.
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