Yandex, Rusya'da otonom araçlarının testine başladı

Rusya'nın Yandex'i, kendi başına sürüş çalışmalarını bir adım daha ileri götürdü ve Rusya'nın Innopolis'teki üniversite kentinde otonom bir gezinti hizmeti sunmaya başladı.

Şirket, Avrupa'da piyasaya sürülen ilk hizmet olduğunu iddia ediyor.

Şimdilik, bu çalışmada iki otonom sürüş aracı görev alacak ve bunlar üniversite, stadyum ve konut blokları gibi belirli yerlere ücretsiz olarak seyahat edecekler.

Bir emniyet mühendisi yolcu koltuğuna binecek ve aracın güvenliğini kontrol edecek. Ayrıca, yaklaşık 100 kişi bu hizmeti test etmeyi kabul etti.

Yandex video yayımladı

Yandex, geçen yıl kendi kendini süren Prius'un bir prototipini açıkladı. Şirket, gelecekte, daha geniş bir ulaştırma ağı sağlayarak, yeni araçlar ekleyerek ve güvenlik sürücüsünü çıkartarak sürücüsüz biniş servisini genişletmeyi planlıyor.

https://yandex.com/company/blog/yandex-launches-the-first-autonomous-ride-hailing-service-in-europe