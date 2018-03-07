Renault Zoe, R110 versiyonu ile artık daha güçlü

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Fransız üreticinin elektrikli araç pazarındaki en büyük iddiası olan Renault Zoe, R110 adı verilen yeni bir versiyonla güncellenerek 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen otomobiller arasına katıldı. Zoe R110, var olan R90 modeline göre biraz daha performanslı bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Renault Zoe R110 modelinde 92 beygirlik R90’a göre fazladan 16 beygir güç sunuluyor. Bu da iddia edilene göre R90’ın şuanki performansıyla sağlanan 12 saniyelik 80-120km/s hızlanma süresini 1.8 saniye geri çekiyor.

R110’un bunun dışındaki performans değerlerinin R90 ile aynı olduğu söyleniyor zira araç düşük beygirli ikizi ile aynı tork değerine – 225Nm – sahip olarak tanıtıldı. Aynı zamanda R110’un bir önceki versiyonla aynı menzile sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bunu net olarak söyleyebilmek için WLTP sürüş döngüsü sonuçlarının çıkması bekleniyor. Şimdiki R90 modeline bakacak olursak NEDC standartlarına göre araçta 400 kilometre menzil sunuluyor.

Renault’un belirttiğine göre R110’da güç elektroniğine bağlı güncellemeler yapıldığı için herhangi bir fazladan ağırlık yada boyutlarda bir değişiklik söz konusu değil.

Performansın yanı sıra R110 versiyonunda Android Auto akıllı telefon desteği de bulunuyor. Bu özellikle birlikte Waze, Spotify, ve Skype gibi Android uyumlu uygulamalar aracın bilgi-eğlence sistemine entegre edilebiliyor.

Renault Zoe R110’un siparişleri ilkbahardan itibaren alınmaya başlanacak ve yaz aylarında araçlar sahiplerine ulaştırılacak. Fiyat konusunda herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, 92 beygirlik R90 versiyonu şuan Türkiye’de 130.000 TL’den satışa sunuluyor.

https://media.group.renault.com/global/en-gb/search/results?mediatypes=2%2C19%2C33