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    2025 model Porsche Taycan tanıtıldı: Daha hızlı, daha verimli ve daha uzun menzilli

    Porsche'nin elektrikli spor otomobili Taycan'ın önemli iyileştirmeler içeren 2025 modeli tanıtıldı. 2025 Porsche Taycan daha yüksek performans, menzil ve hızlı şarj yetenekleriyle geliyor.
    2025 model Porsche Taycan tanıtıldı: Her açıdan geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Porsche'nin elektrikli spor otomobili Taycan'ın önemli iyileştirmeler içeren 2025 modeli tanıtıldı. 2025 Porsche Taycan daha yüksek performans, menzil ve hızlı şarj yetenekleriyle piyasaya çıkmaya hazır.

    En hızlı seri üretim Porsche

    Porsche'nin aylardır test ettiği süper sedan otomobili her açıdan iyileştirildi. Bütün modellerde motor gücü arttırılan otomobil artık çok daha hızlı. Örneğin arkadan çekişli baz modelin 0-100 km/h hızlanma süresi 0.6 saniye azalarak 4.5 saniye oldu. Tepe seviyede bulunan Taycan Turbo S'in hızlanma değeri ise 0.3 saniye azalarak 2.3 saniyeye düştü ve firmanın en çabuk hızlanan seri üretim modeli oldu.

    Motor gücü arttırılan Taycan Turbo S, ön ve arkada bulunan iki motoruyla toplamda 939 beygir güce kavuştu. Bunun yanında otomobil, Sport Chrono paketiyle gelen "push to pass" düğmesi sayesinde 10 saniye boyunca ekstra 94 beygir güç üretebiliyor.

    Ancak Porsche sadece düz yolda hızlanmaya odaklanmadı. Yeni bütün Taycan modelleri adaptif havalı süspansiyonla geliyor ve AWD (dört teker çekiş) modelleri için Porsche Active Ride süspansiyonu opsiyonel olarak sipariş edilebilecek. 

    2025 model Porsche Taycan tanıtıldı: Her açıdan geliştirildi Tam Boyutta Gör

    320 kW şarj hızıyla %10'dan %80'e 18 dakikada ulaşıyor

    Şarj konusunda da önemli iyileştirmeler ile gelen yeni Porsche Taycan, 800V DC hızlı şarj istasyonlarında ideal koşullarda 320 kW'a kadar hızda şarj olabiliyor. Bu değer önceki modelden 50kW daha fazla. Porsche ayrıca 400V şarj cihazlarında hızı optimize etmek için standart bir 150 kW DC/DC dönüştürücü de içeriyor. Artan şarj hızıyla yeni Taycan artık %10'dan %80 şarj seviyesine sadece 18 dakikada çıkabiliyor.

    2025 model Porsche Taycan tanıtıldı: Her açıdan geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Batarya kapasitesi 12 kWh arttırılan yeni Taycan'ın bataryası artık 105 kWh büyüklüğünde. Resmi bir derecelendirme olmasa da Porsche, 2025 Taycan'ın kendi testlerine göre 587 km menzil sunduğunu belirtiyor. Bu değerin büyük kapasiteli batarya için geçerli olduğunu belirtelim. Porsche, aracın verimliliğini arttırmak için yeni bir modifiye pulse inverter, yeni termal ısı yönetimi sistemi ve yeni bir ısı pompası kullandığını belirtiyor.

    Dış tasarım da elden geçirildi

    Aracın dış görünümünü de elden geçiren Porsche, yeni farlar ve stop lambaları da dahil olmak üzere yeni ön ve arka stiliyle Taycan'ı daha çekici hale getirdi. Yeni ön çamurluklar ve daha düz farlarla Taycan her zamankinden daha sportif görünüyor.

    2025 model Porsche Taycan tanıtıldı: Her açıdan geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Arka ışık şeridinde 3 boyutlu, cam görünümlü bir tasarıma sahip bir Porsche logosu bulunuyor. Yeni Turbo ve Turbo S modelleri hem dış hem de iç açıdan diğer versiyonlardan ayıran Turbonite vurgu rengine sahip.

    Yeni Taycan, iç mekanda da birçok yenilik ile geliyor. Otomobilin siyah ve siyah/barut grisi renklerinde iki yeni derisiz seçeneği sunuluyor. Güncellenmiş gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi ek işlevlerle geliyor. Direksiyon simidinde artık yeni bir mod düğmesi bulunuyor. Porsche, Apple CarPlay'in Taycan'ın ekranlarına ve işlevlerine daha derinlemesine entegre edildiğini belirtiyor. Artık merkezi ekranda ve yolcu ekranında video akışlarını oynatmak mümkün hale getirilmiş.

    2025 model Porsche Taycan tanıtıldı: Her açıdan geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Fiyatlar

    2025 Porsche Taycan modelleri Başlangıç fiyatı
    Taycan $99,400
    Taycan 4S $118,500
    Taycan Turbo $173,600
    Taycan Turbo S $209,000
    Taycan 4 Cross Turismo $111,100
    Taycan 4S Cross Turismo $125,200
    Taycan Turbo Cross Turismo $176,300
    Taycan Turbo S Cross Turismo $211,700

    Fiyatlar 99.400 dolardan başlıyor ve en tepe seviyede Taycan Turbo S Cross Turismo için 211.700 dolara kadar yükseliyor. Fiyatlarda 2024 model Taycan'lara göre 800 dolar ile 14.200 dolar arası artış olduğu görünüyor. Porsche, müşterilerin yeni 2025 Taycan'ı bugün sipariş etmeye başlayabileceklerini belirtiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    emrahmt 4 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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