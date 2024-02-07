2025 model Porsche Taycan tanıtıldı: Daha hızlı, daha verimli ve daha uzun menzilli

- En hızlı seri üretim Porsche
- 320 kW şarj hızıyla %10'dan %80'e 18 dakikada ulaşıyor
- Dış tasarım da elden geçirildi
- Fiyatlar
- Yorumlar
En hızlı seri üretim Porsche
Porsche'nin aylardır test ettiği süper sedan otomobili her açıdan iyileştirildi. Bütün modellerde motor gücü arttırılan otomobil artık çok daha hızlı. Örneğin arkadan çekişli baz modelin 0-100 km/h hızlanma süresi 0.6 saniye azalarak 4.5 saniye oldu. Tepe seviyede bulunan Taycan Turbo S'in hızlanma değeri ise 0.3 saniye azalarak 2.3 saniyeye düştü ve firmanın en çabuk hızlanan seri üretim modeli oldu.
Motor gücü arttırılan Taycan Turbo S, ön ve arkada bulunan iki motoruyla toplamda 939 beygir güce kavuştu. Bunun yanında otomobil, Sport Chrono paketiyle gelen "push to pass" düğmesi sayesinde 10 saniye boyunca ekstra 94 beygir güç üretebiliyor.
Ancak Porsche sadece düz yolda hızlanmaya odaklanmadı. Yeni bütün Taycan modelleri adaptif havalı süspansiyonla geliyor ve AWD (dört teker çekiş) modelleri için Porsche Active Ride süspansiyonu opsiyonel olarak sipariş edilebilecek.
320 kW şarj hızıyla %10'dan %80'e 18 dakikada ulaşıyor
Şarj konusunda da önemli iyileştirmeler ile gelen yeni Porsche Taycan, 800V DC hızlı şarj istasyonlarında ideal koşullarda 320 kW'a kadar hızda şarj olabiliyor. Bu değer önceki modelden 50kW daha fazla. Porsche ayrıca 400V şarj cihazlarında hızı optimize etmek için standart bir 150 kW DC/DC dönüştürücü de içeriyor. Artan şarj hızıyla yeni Taycan artık %10'dan %80 şarj seviyesine sadece 18 dakikada çıkabiliyor.
Dış tasarım da elden geçirildi
Aracın dış görünümünü de elden geçiren Porsche, yeni farlar ve stop lambaları da dahil olmak üzere yeni ön ve arka stiliyle Taycan'ı daha çekici hale getirdi. Yeni ön çamurluklar ve daha düz farlarla Taycan her zamankinden daha sportif görünüyor.
Yeni Taycan, iç mekanda da birçok yenilik ile geliyor. Otomobilin siyah ve siyah/barut grisi renklerinde iki yeni derisiz seçeneği sunuluyor. Güncellenmiş gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi ek işlevlerle geliyor. Direksiyon simidinde artık yeni bir mod düğmesi bulunuyor. Porsche, Apple CarPlay'in Taycan'ın ekranlarına ve işlevlerine daha derinlemesine entegre edildiğini belirtiyor. Artık merkezi ekranda ve yolcu ekranında video akışlarını oynatmak mümkün hale getirilmiş.
Fiyatlar
|2025 Porsche Taycan modelleri
|Başlangıç fiyatı
|Taycan
|$99,400
|Taycan 4S
|$118,500
|Taycan Turbo
|$173,600
|Taycan Turbo S
|$209,000
|Taycan 4 Cross Turismo
|$111,100
|Taycan 4S Cross Turismo
|$125,200
|Taycan Turbo Cross Turismo
|$176,300
|Taycan Turbo S Cross Turismo
|$211,700
Fiyatlar 99.400 dolardan başlıyor ve en tepe seviyede Taycan Turbo S Cross Turismo için 211.700 dolara kadar yükseliyor. Fiyatlarda 2024 model Taycan'lara göre 800 dolar ile 14.200 dolar arası artış olduğu görünüyor. Porsche, müşterilerin yeni 2025 Taycan'ı bugün sipariş etmeye başlayabileceklerini belirtiyor.
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.