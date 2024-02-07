2025 model Porsche Taycan tanıtıldı: Daha hızlı, daha verimli ve daha uzun menzilli

Tam Boyutta Gör Porsche'nin elektrikli spor otomobili Taycan'ın önemli iyileştirmeler içeren 2025 modeli tanıtıldı. 2025 Porsche Taycan daha yüksek performans, menzil ve hızlı şarj yetenekleriyle piyasaya çıkmaya hazır.

En hızlı seri üretim Porsche

Porsche'nin aylardır test ettiği süper sedan otomobili her açıdan iyileştirildi. Bütün modellerde motor gücü arttırılan otomobil artık çok daha hızlı. Örneğin arkadan çekişli baz modelin 0-100 km/h hızlanma süresi 0.6 saniye azalarak 4.5 saniye oldu. Tepe seviyede bulunan Taycan Turbo S'in hızlanma değeri ise 0.3 saniye azalarak 2.3 saniyeye düştü ve firmanın en çabuk hızlanan seri üretim modeli oldu.

Motor gücü arttırılan Taycan Turbo S, ön ve arkada bulunan iki motoruyla toplamda 939 beygir güce kavuştu. Bunun yanında otomobil, Sport Chrono paketiyle gelen "push to pass" düğmesi sayesinde 10 saniye boyunca ekstra 94 beygir güç üretebiliyor.

Ancak Porsche sadece düz yolda hızlanmaya odaklanmadı. Yeni bütün Taycan modelleri adaptif havalı süspansiyonla geliyor ve AWD (dört teker çekiş) modelleri için Porsche Active Ride süspansiyonu opsiyonel olarak sipariş edilebilecek.

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320 kW şarj hızıyla %10'dan %80'e 18 dakikada ulaşıyor

Şarj konusunda da önemli iyileştirmeler ile gelen yeni Porsche Taycan, 800V DC hızlı şarj istasyonlarında ideal koşullarda 320 kW'a kadar hızda şarj olabiliyor. Bu değer önceki modelden 50kW daha fazla. Porsche ayrıca 400V şarj cihazlarında hızı optimize etmek için standart bir 150 kW DC/DC dönüştürücü de içeriyor. Artan şarj hızıyla yeni Taycan artık %10'dan %80 şarj seviyesine sadece 18 dakikada çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Batarya kapasitesi 12 kWh arttırılan yeni Taycan'ın bataryası artık 105 kWh büyüklüğünde. Resmi bir derecelendirme olmasa da Porsche, 2025 Taycan'ın kendi testlerine göre 587 km menzil sunduğunu belirtiyor. Bu değerin büyük kapasiteli batarya için geçerli olduğunu belirtelim. Porsche, aracın verimliliğini arttırmak için yeni bir modifiye pulse inverter, yeni termal ısı yönetimi sistemi ve yeni bir ısı pompası kullandığını belirtiyor.

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Dış tasarım da elden geçirildi

Aracın dış görünümünü de elden geçiren Porsche, yeni farlar ve stop lambaları da dahil olmak üzere yeni ön ve arka stiliyle Taycan'ı daha çekici hale getirdi. Yeni ön çamurluklar ve daha düz farlarla Taycan her zamankinden daha sportif görünüyor.

Tam Boyutta Gör Arka ışık şeridinde 3 boyutlu, cam görünümlü bir tasarıma sahip bir Porsche logosu bulunuyor. Yeni Turbo ve Turbo S modelleri hem dış hem de iç açıdan diğer versiyonlardan ayıran Turbonite vurgu rengine sahip.

Yeni Taycan, iç mekanda da birçok yenilik ile geliyor. Otomobilin siyah ve siyah/barut grisi renklerinde iki yeni derisiz seçeneği sunuluyor. Güncellenmiş gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi ek işlevlerle geliyor. Direksiyon simidinde artık yeni bir mod düğmesi bulunuyor. Porsche, Apple CarPlay'in Taycan'ın ekranlarına ve işlevlerine daha derinlemesine entegre edildiğini belirtiyor. Artık merkezi ekranda ve yolcu ekranında video akışlarını oynatmak mümkün hale getirilmiş.

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Fiyatlar

2025 Porsche Taycan modelleri Başlangıç fiyatı Taycan $99,400 Taycan 4S $118,500 Taycan Turbo $173,600 Taycan Turbo S $209,000 Taycan 4 Cross Turismo $111,100 Taycan 4S Cross Turismo $125,200 Taycan Turbo Cross Turismo $176,300 Taycan Turbo S Cross Turismo $211,700

Fiyatlar 99.400 dolardan başlıyor ve en tepe seviyede Taycan Turbo S Cross Turismo için 211.700 dolara kadar yükseliyor. Fiyatlarda 2024 model Taycan'lara göre 800 dolar ile 14.200 dolar arası artış olduğu görünüyor. Porsche, müşterilerin yeni 2025 Taycan'ı bugün sipariş etmeye başlayabileceklerini belirtiyor.

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2025 model Porsche Taycan tanıtıldı: Her açıdan geliştirildi