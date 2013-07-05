Renault elektrikli en küçük otomobil Twizy'nin Cargo versiyonunu tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Satılmakta olan en küçük elektrikli otomobil olarak bilinen Renault Twizy’nin Cargo versiyonu tanıtıldı. Adından da anlaşılabileceği üzere, standart modelin ekstra yük taşıyacak şekilde geliştirilen versiyonu diyebileceğimiz elektrikli araçta, bunu başarabilmek adına sürücünün hemen arkasına yük taşıma bölümü ilave edilmiş.
Video konseptinin de gösterdiği üzere, ticari taşımacılıktan ziyade bireysel alış-veriş otomobili olarak düşünülebilecek Twizy Cargo’da, 550 x 500 x 950-mm ölçülerindeki taşıma alanı 180 litrelik kapasite sunan araç, bu haliyle orta ölçekli pizza dükkanı ya da benzeri ticari girişimlerin kullanabileceği özellikte olmayı başarıyor.
Renault, Twizy Cargo’nun iki farklı versiyonunu sunuyor. 45 Life adı verilen model, 5 beygir gücündeki motoru ile saatte 45Km hızında gidebilirken, daha güçlü olan versiyonda ise 80Km/saat hızında gidebilen 17 beygir gücünde bir motor bulunuyor. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, tamamiyle elektrikli olan bu araç, kompakt boyutları sayesinde şehiriçi park sorununa da çözüm getiriyor.
Yakında yollara çıkacak Twizy Cargo’nun fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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gerçi son zamanlarda birçok gelişme oldu. çok daha az carbon salınımı yapan araçlar, stop-start teknolojisi falan bunlar güzel. hatta vw golfde aktif silindir yöntemiyle belli km ve devirden önce belli sayıda silindir çalışıyor
ancak benim bu elektrikli araçlardan fazla beklentim yok. çünkü sarj süresi biraz uzun, heryerde sarj edilebilecek istasyonlar yok ve en önemli bataryalar çok aşırı pahalı ki nitekim reno bataryaları satmak yerine kiralıyor ancak çok pahalı. yanlış hatırlamıyorsam aylık 50-100€ civarı. bu yüzden astarı yüzünden pahalıya geliyor
aslında ben otomobillerden mekanik olarak fazla anlamam ancak 70% petrol-cng-lpg + 30% elektrikle çalışan hibrid bir motor olsa çok daha başarılı olur gibi geliyor
ayrıca bu tip küçük araçlar gelecekte yaygınlaşacaktır. öğrenciler, bayanlar vb için oldukça ideal ve kompakt.