Renault elektrikli en küçük otomobil Twizy'nin Cargo versiyonunu tanıttı

Satılmakta olan en küçük elektrikli otomobil olarak bilinen Renault Twizy’nin Cargo versiyonu tanıtıldı. Adından da anlaşılabileceği üzere, standart modelin ekstra yük taşıyacak şekilde geliştirilen versiyonu diyebileceğimiz elektrikli araçta, bunu başarabilmek adına sürücünün hemen arkasına yük taşıma bölümü ilave edilmiş.

Video konseptinin de gösterdiği üzere, ticari taşımacılıktan ziyade bireysel alış-veriş otomobili olarak düşünülebilecek Twizy Cargo’da, 550 x 500 x 950-mm ölçülerindeki taşıma alanı 180 litrelik kapasite sunan araç, bu haliyle orta ölçekli pizza dükkanı ya da benzeri ticari girişimlerin kullanabileceği özellikte olmayı başarıyor.

Renault, Twizy Cargo’nun iki farklı versiyonunu sunuyor. 45 Life adı verilen model, 5 beygir gücündeki motoru ile saatte 45Km hızında gidebilirken, daha güçlü olan versiyonda ise 80Km/saat hızında gidebilen 17 beygir gücünde bir motor bulunuyor. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, tamamiyle elektrikli olan bu araç, kompakt boyutları sayesinde şehiriçi park sorununa da çözüm getiriyor.

Yakında yollara çıkacak Twizy Cargo’nun fiyatı ise şu an için bilinmiyor.



