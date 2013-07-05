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Renault elektrikli en küçük otomobil Twizy'nin Cargo versiyonunu tanıttı

5 yıl
17,4b
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85
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Renault elektrikli en küçük otomobil Twizy'nin Cargo versiyonunu tanıttı
Satılmakta olan en küçük elektrikli otomobil olarak bilinen Renault Twizy’nin Cargo versiyonu tanıtıldı. Adından da anlaşılabileceği üzere, standart modelin ekstra yük taşıyacak şekilde geliştirilen versiyonu diyebileceğimiz elektrikli araçta, bunu başarabilmek adına sürücünün hemen arkasına yük taşıma bölümü ilave edilmiş.
Video konseptinin de gösterdiği üzere, ticari taşımacılıktan ziyade bireysel alış-veriş otomobili olarak düşünülebilecek Twizy Cargo’da, 550 x 500 x 950-mm ölçülerindeki taşıma alanı 180 litrelik kapasite sunan araç, bu haliyle orta ölçekli pizza dükkanı ya da benzeri ticari girişimlerin kullanabileceği özellikte olmayı başarıyor. 
Renault, Twizy Cargo’nun iki farklı versiyonunu sunuyor. 45 Life adı verilen model, 5 beygir gücündeki motoru ile saatte 45Km hızında gidebilirken, daha güçlü olan versiyonda ise 80Km/saat hızında gidebilen 17 beygir gücünde bir motor bulunuyor. Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, tamamiyle elektrikli olan bu araç, kompakt boyutları sayesinde şehiriçi park sorununa da çözüm getiriyor.
Yakında yollara çıkacak Twizy Cargo’nun fiyatı ise şu an için bilinmiyor.


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met-od 5 yıl en beğenilen
Bizim burda hırsızlara gün doğar . 2-3 kişi gelip kucaklayıp atarlar kamyona giderler. Sonra sahibi arasın dursun.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Fenomenon 5 yıl
herkes burda dalga geçmiş ama bu tip gelişmelere gerçekten ihtiyaç var. sabahları bakın binek araçlarda en fazla 1-2 kişi var. 120beygir 4 silindir araç (trafik nedeniyle) 40-50 km hızla gidip 1-2 kişi taşıyor. bu gerçek manada enerjinin boşa gitmesi demek.
gerçi son zamanlarda birçok gelişme oldu. çok daha az carbon salınımı yapan araçlar, stop-start teknolojisi falan bunlar güzel. hatta vw golfde aktif silindir yöntemiyle belli km ve devirden önce belli sayıda silindir çalışıyor
ancak benim bu elektrikli araçlardan fazla beklentim yok. çünkü sarj süresi biraz uzun, heryerde sarj edilebilecek istasyonlar yok ve en önemli bataryalar çok aşırı pahalı ki nitekim reno bataryaları satmak yerine kiralıyor ancak çok pahalı. yanlış hatırlamıyorsam aylık 50-100€ civarı. bu yüzden astarı yüzünden pahalıya geliyor
aslında ben otomobillerden mekanik olarak fazla anlamam ancak 70% petrol-cng-lpg + 30% elektrikle çalışan hibrid bir motor olsa çok daha başarılı olur gibi geliyor
ayrıca bu tip küçük araçlar gelecekte yaygınlaşacaktır. öğrenciler, bayanlar vb için oldukça ideal ve kompakt.
herkes burda dalga geçmiş ama bu tip gelişmelere gerçekten ihtiyaç var. sabahları bakın binek araçlarda en fazla 1-2 kişi var. 120beygir 4 silindir araç (trafik...
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fthkn 3 yıl
Türkiye gibi ülkelerin içinde bulunduğu açık pazar durumunu göz önünde bulundurmadan hayallere dalmayın. Türkiye'ye tümüyle elektrik ile çalışan iki buçuk lira ile yüz kilometre vaad eden bir otomobil gelmesi imkanı yok. Rant açık pazar çıkarları buna engel oluyor. Amerika'da bile arıza vermeyen ve tek şarj ile 250 km gidebilen EV1 adlı aracın nasıl piyasadan zorla çekildiğini sattıkları araçları bile iki kat para ödeyip sahiplerinden zorla mahkeme kararlarıyla satın alıp imha ettiklerini düşününce Türkiye dibi Amerika yancısı bir ülkede elektrikli araba olamaz.
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byblt 3 yıl
Bu araba Türkiye de olmaz çünkü bebek arabası gibi içine kimse sığmaz akşam bıraktığında sabaha çıkmayabilir kapı önünde bıraktığında bulamayabilirsiniz.
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DH Misafiri 3 yıl
Artık Türkiye'de ve yan camları da var daha çok opsiyon eklemişler. Bence medeniyetin en büyük göstergesi bu tip araçlar, yoksa kamyon gibi jeepler değil. Fosil yakıt hem çevreye zararlı hem ceplere... İki kişilik harika , hızlı, park sorunu yok, benzin derdi yok...Çık alışverişe gel hemen. 100 km 2.5 TL'ye geliyor günlük bazda, işe giderken her mevsim harika bir araç ve emisyon sıfır olduğundan vergiden de muaf.. Yaaani her yönden harika.Tek negatif yönü Türkiye'de gerçekten çok yüksek fiyatla satılması, Avrupalı bunu 10-15 bin Tl'ye alırken biz 40 bin tl'ye alıyoruz bu can sıkıcı işte. Aslında özendirilmeli çevre dostu bir araç ama biz sömürülecek ülkeyiz ya giydirip duruyorlar her yönden. Ben 15-20 bin TL olsa idi alırdım ama 40 bin çok fazla, Renault da duysun bunu.
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uzakdağ 3 yıl
kargo modeli denince yük taşımak için biraz büyütülmüş hepey birşey taşır sandım, küçük bir bavul konacak kadar bir bagaj, zaten olmalı, kargo ile ne alakası var.
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jimhendrix 4 yıl
tipe öl abi öl sonra elektirik neden yaygınlaşmadı bu tipsizi napim ben
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thestell 4 yıl
Biraz uzatmalılar
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QoleStaR 4 yıl
Renault Twizy'nin 2.50 Tl ye dolan bataryaları 100 Km yol vaat ediyor.Ve ayrıca Cargo versiyonu Türkiye'ye ithal edilmeyecek.Ve Renault Twizy'yi B sınıfı ehlyetle kullanılması için ilgili kurumlara başvuruyor
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DH Misafiri 5 yıl
araç 7500 euro gibi bir fiyata sahip olup yıllık akü kiralama bedeli 50 erurodan başlıyor bence 2 donem güzel havalarda ve yaz aylarında işe gidip gelirken kendi masrafını çıkarabilecek ve sizi kaara geçirecek türden bir araba bir an önce türkiyede satışının olmasını diliyorum
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TuVNeRa 5 yıl
10 bin liradan satıp aküsüne aylık 200 euro isterler.
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saveyourself 5 yıl
Bebek arabası mı bu?
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Tesla Nikola 5 yıl
Motor vergisi ne kadar
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