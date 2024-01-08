Togg’u evde şarj etmek için Togg 22 kW duvar şarj cihazı satışa çıktı

- Ne kadar sürede şarj ediyor?
- Togg 22 kW Şarj Cihazı ile Şarj Süresi
- Togg 22 kW Duvar Şarj Cihazı Özellikleri ve Fiyatı
- Yorumlar
Togg’un duvar şarjı ünitesi, 400V AC (altermatif akım) ile 22 kW şarj gücüyle elektrikli otomobillerin şarj edilmesini ağlıyor. Duvar şarj ünitesini evinizde veya ofisinizde kullanılabilirsiniz. Togg’un yanı sıra diğer elektrikli otomobiller için de kullanılabiliyor.
Ne kadar sürede şarj ediyor?
300 km menzil elde edebilmek için evde elektrik prizi ile 18 saat 45 dakika şarj etmeniz gerekirken 22 kW şarj cihazı ile bu süre 2 saat 36 dakikaya düşüyor. 1 saatlik şarj ile 120 km menzil elde edebiliyorsunuz.
|Menzil
|22 kW Şarj Cihazı ile Şarj Süresi
|Elektrik Prizi ile Şarj Süresi
|60 km
|30 dakika
|3 saat 34 dakika
|120 km
|1 saat
|18 saat 45 dakika
|200 km
|1 saat 42 dakika
|12 saat 16 dakika
|300 km
|2 saat 36 dakika
|18 saat 45 dakika
|500 km
|4 saat 31 dakika
|32 saat 40 dakika
Togg’un duvar şarj ünitesi, Vestel EVC04 Elektrikli Araç Şarj istasyonu ile aynı özelliklere sahip. Renk ve logo farkı dışında birebir aynı şarj cihazı bu defa Togg markasıyla satılıyor. Vestel’in yerli üretim şarj istasyonu Vestel.com.tr’de 27.999 TL’ye satılırken Togg’un şarj istasyonu 25.500 TL’ye satılıyor. Vestel, Togg'un (Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu) beş üyesinden birisi.
Togg 22 kW Duvar Şarj Cihazı Özellikleri ve Fiyatı
- Net Ağırlık: 5 kg
- Ölçüler: 460 mm yükseklik, 315 mm genişlik, 135 mm derinlik
- Şarj Gücü: 22 kW
- Voltaj: 400V AC
- Akım: 3x32A
- Suya Toza Karşı Dayanıklılık: IP54
- Kablo Uzunluğu: 5 m
- Duvara veya uygun bir standa monte
- 2 adet RFID kart okuyucu
- Kaçak Akım Rölesi
- Togg 22 kW Duvar Tipi Şarj Cihazı Fiyatı: 25.500 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.