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    Togg’u evde şarj etmek için Togg 22 kW duvar şarj cihazı satışa çıktı

    Togg'u evde veya ofiste daha hızlı şarj etmek için 22kW gücündeki duvar şarj cihazı satışa sunuldu. Togg duvar şarj istasyonu ne kadara satılıyor?                
    Togg 22kW duvar şarj cihazı satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg’u evde 22 kW hızında şarj etmeye yarayan duvar tipi şarj cihazı satışa sunuldu. Togg’un 22 kW duvar şarjı ünitesi 25.500 TL’ye satılıyor.

    Togg’un duvar şarjı ünitesi, 400V AC (altermatif akım) ile 22 kW şarj gücüyle elektrikli otomobillerin şarj edilmesini ağlıyor. Duvar şarj ünitesini evinizde veya ofisinizde kullanılabilirsiniz. Togg’un yanı sıra diğer elektrikli otomobiller için de kullanılabiliyor.

    Togg 22kW duvar şarj cihazı satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Ne kadar sürede şarj ediyor?

    300 km menzil elde edebilmek için evde elektrik prizi ile 18 saat 45 dakika şarj etmeniz gerekirken 22 kW şarj cihazı ile bu süre 2 saat 36 dakikaya düşüyor. 1 saatlik şarj ile 120 km menzil elde edebiliyorsunuz.

    Togg 22 kW Şarj Cihazı ile Şarj Süresi
    Menzil 22 kW Şarj Cihazı ile Şarj Süresi Elektrik Prizi ile Şarj Süresi
    60 km 30 dakika 3 saat 34 dakika
    120 km 1 saat 18 saat 45 dakika
    200 km 1 saat 42 dakika 12 saat 16 dakika
    300 km 2 saat 36 dakika 18 saat 45 dakika
    500 km 4 saat 31 dakika 32 saat 40 dakika

    Togg’un duvar şarj ünitesi, Vestel EVC04 Elektrikli Araç Şarj istasyonu ile aynı özelliklere sahip. Renk ve logo farkı dışında birebir aynı şarj cihazı bu defa Togg markasıyla satılıyor. Vestel’in yerli üretim şarj istasyonu Vestel.com.tr’de 27.999 TL’ye satılırken Togg’un şarj istasyonu 25.500 TL’ye satılıyor. Vestel, Togg'un (Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu) beş üyesinden birisi.

    Togg 22kW duvar şarj cihazı satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Togg 22 kW Duvar Şarj Cihazı Özellikleri ve Fiyatı

    • Net Ağırlık: 5 kg
    • Ölçüler: 460 mm yükseklik, 315 mm genişlik, 135 mm derinlik
    • Şarj Gücü: 22 kW
    • Voltaj: 400V AC
    • Akım: 3x32A
    • Suya Toza Karşı Dayanıklılık: IP54
    • Kablo Uzunluğu: 5 m
    • Duvara veya uygun bir standa monte
    • 2 adet RFID kart okuyucu
    • Kaçak Akım Rölesi
    • Togg 22 kW Duvar Tipi Şarj Cihazı Fiyatı: 25.500 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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