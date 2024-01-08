Togg’u evde şarj etmek için Togg 22 kW duvar şarj cihazı satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg’u evde 22 kW hızında şarj etmeye yarayan duvar tipi şarj cihazı satışa sunuldu. Togg’un 22 kW duvar şarjı ünitesi 25.500 TL’ye satılıyor.

Togg’un duvar şarjı ünitesi, 400V AC (altermatif akım) ile 22 kW şarj gücüyle elektrikli otomobillerin şarj edilmesini ağlıyor. Duvar şarj ünitesini evinizde veya ofisinizde kullanılabilirsiniz. Togg’un yanı sıra diğer elektrikli otomobiller için de kullanılabiliyor.

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Ne kadar sürede şarj ediyor?

300 km menzil elde edebilmek için evde elektrik prizi ile 18 saat 45 dakika şarj etmeniz gerekirken 22 kW şarj cihazı ile bu süre 2 saat 36 dakikaya düşüyor. 1 saatlik şarj ile 120 km menzil elde edebiliyorsunuz.

Togg 22 kW Şarj Cihazı ile Şarj Süresi Menzil 22 kW Şarj Cihazı ile Şarj Süresi Elektrik Prizi ile Şarj Süresi 60 km 30 dakika 3 saat 34 dakika 120 km 1 saat 18 saat 45 dakika 200 km 1 saat 42 dakika 12 saat 16 dakika 300 km 2 saat 36 dakika 18 saat 45 dakika 500 km 4 saat 31 dakika 32 saat 40 dakika

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Togg’un duvar şarj ünitesi, Vestel EVC04 Elektrikli Araç Şarj istasyonu ile aynı özelliklere sahip. Renk ve logo farkı dışında birebir aynı şarj cihazı bu defa Togg markasıyla satılıyor. Vestel’in yerli üretim şarj istasyonu Vestel.com.tr’de 27.999 TL’ye satılırken Togg’un şarj istasyonu 25.500 TL’ye satılıyor. Vestel, Togg'un (Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu) beş üyesinden birisi.

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Togg 22 kW Duvar Şarj Cihazı Özellikleri ve Fiyatı

Net Ağırlık: 5 kg

5 kg Ölçüler: 460 mm yükseklik, 315 mm genişlik, 135 mm derinlik

460 mm yükseklik, 315 mm genişlik, 135 mm derinlik Şarj Gücü: 22 kW

22 kW Voltaj: 400V AC

400V AC Akım: 3x32A

3x32A Suya Toza Karşı Dayanıklılık: IP54

IP54 Kablo Uzunluğu: 5 m

Duvara veya uygun bir standa monte

2 adet RFID kart okuyucu

Kaçak Akım Rölesi

Togg 22 kW Duvar Tipi Şarj Cihazı Fiyatı: 25.500 TL

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Togg 22kW duvar şarj cihazı satışa sunuldu