Resmi: Windows 8'in ARM versiyonu detaylandırıldı

Microsoft tüm sektörün merakla beklediği yeni işletim sistemi Windows 8'in kaç farklı sürüm ile piyasaya çıkacağını resmiyete kavuşturdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 8'in, ARM işlemcilerle uyumlu olan versiyonu Windows RT olarak piyasaya sürülecek. Microsoft, Windows 8 RT'yi ayrı bir sürüm olarak satmayacak ve sistemlere hazır yüklü olarak gelecek. Bilindiği üzere Microsoft geleneği her yeni sürümün ayrı olarak satılacağı yönünde işlemiştir bugüne kadar ancak ARM versiyonu ile daha entegre bir yaklaşım benimseyen Microsoft, tablet gibi cihazlar için bu sürümü sadece üreticilerin sistemlerinde kullanabileceği şekilde sunacak.

ARM tabanlı işlemcilerle çalışacak Windows RT sürümü aynı zamanda Office paketini de içerecek ancak x86 tabanlı Windows sürümleri için hazırlanan diğer uygulamalar yüklenemeyecek. Öte taraftan geleneksel Windows Medya Oynatıcısı ve Windows 8'in kurumsal odaklı sürümleri olacak Windows 8 Pro ve Enterprise'daki pek çok profesyonel özellikle de Windows RT'de olmayacak. Windows 8'in x86 odaklı tüm sürümlerinde tam kullanıcı deneyimi vaad eden Microsoft, ARM odaklı Windows RT'de ise limitli özellik sunacak gibi görünüyor. Tabi bu noktada üreticilerin Android yerine Windows RT odaklı cihaz çıkarmaları için Microsoft'un nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu. x86 tabanlı işlemciler için 32-bit ve 64-bit sürümleri hazırlanan Windows 8, bilgisayar ve tabletler için düze ve Pro olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek.

Windows 8'in Pro versiyonu, gelişmiş özellikler arzulayan son kullanıcılar ve kurumsal/teknik profesyoneller için sunulacak. Standart versiyona ek olarak Pro sürümünde ileri seviye şifreleme, sanallaştırma, PC yönetimi ve domain bağlantısı gibi özelliklere yer veriliyor. Bu sürüm aynı zamanda Remote Desktop yani uzaktan masaüstü erişimi özelliğini de içerecek ve Windows 7 Professional ile Ultimate sürümüne sahip olanlar Windows 8 Pro'ya güncelleme yapabilecekler. Bu arada merak edenler için Windows RT yani Windows 8'in ARM uyumlu versiyonundaki Office paketi içerisinde dokunmatik ekran optimizasyonuna sahip Microsoft Word, Excel, PowerPoint, veOneNote uygulamalarının olacağını da not düşelim. Microsoft Windows 8'in fiyatlandırması da dahil olmak üzere diğer detayları ilerleyen aylarda açıklayacağını belirtiyor.

Winows 8 sürümlerinin özellik listesi için;http://windowsteamblog.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/04/16/announcing-the-windows-8-editions.aspx