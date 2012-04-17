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Resmi: Windows 8'in ARM versiyonu detaylandırıldı

7 yıl
11b
1
24
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft tüm sektörün merakla beklediği yeni işletim sistemi Windows 8'in kaç farklı sürüm ile piyasaya çıkacağını resmiyete kavuşturdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Windows 8'in, ARM işlemcilerle uyumlu olan versiyonu Windows RT olarak piyasaya sürülecek. Microsoft, Windows 8 RT'yi ayrı bir sürüm olarak satmayacak ve sistemlere hazır yüklü olarak gelecek. Bilindiği üzere Microsoft geleneği her yeni sürümün ayrı olarak satılacağı yönünde işlemiştir bugüne kadar ancak ARM versiyonu ile daha entegre bir yaklaşım benimseyen Microsoft, tablet gibi cihazlar için bu sürümü sadece üreticilerin sistemlerinde kullanabileceği şekilde sunacak.
ARM tabanlı işlemcilerle çalışacak Windows RT sürümü aynı zamanda Office paketini de içerecek ancak x86 tabanlı Windows sürümleri için hazırlanan diğer uygulamalar yüklenemeyecek. Öte taraftan geleneksel Windows Medya Oynatıcısı ve Windows 8'in kurumsal odaklı sürümleri olacak Windows 8 Pro ve Enterprise'daki pek çok profesyonel özellikle de Windows RT'de olmayacak. Windows 8'in x86 odaklı tüm sürümlerinde tam kullanıcı deneyimi vaad eden Microsoft, ARM odaklı Windows RT'de ise limitli özellik sunacak gibi görünüyor. Tabi bu noktada üreticilerin Android yerine Windows RT odaklı cihaz çıkarmaları için Microsoft'un nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu. x86 tabanlı işlemciler için 32-bit ve 64-bit sürümleri hazırlanan Windows 8, bilgisayar ve tabletler için düze ve Pro olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek.
Windows 8'in Pro versiyonu, gelişmiş özellikler arzulayan son kullanıcılar ve kurumsal/teknik profesyoneller için sunulacak. Standart versiyona ek olarak Pro sürümünde ileri seviye şifreleme, sanallaştırma, PC yönetimi ve domain bağlantısı gibi özelliklere yer veriliyor. Bu sürüm aynı zamanda Remote Desktop yani uzaktan masaüstü erişimi özelliğini de içerecek ve Windows 7 Professional ile Ultimate sürümüne sahip olanlar Windows 8 Pro'ya güncelleme yapabilecekler. Bu arada merak edenler için Windows RT yani Windows 8'in ARM uyumlu versiyonundaki Office paketi içerisinde dokunmatik ekran optimizasyonuna sahip Microsoft Word, Excel, PowerPoint, veOneNote uygulamalarının olacağını da not düşelim. Microsoft Windows 8'in fiyatlandırması da dahil olmak üzere diğer detayları ilerleyen aylarda açıklayacağını belirtiyor.  
 
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symbiat 7 yıl en beğenilen
Ben bu x86 tabanlı uygulama kısmını anlamadım galiba. Bu meret zaten arm için üretilecekse nasıl x86 ya destek verecekti ki zaten ?
Uygulamarın win8 arm sdk'i ile yeniden yazılmaları ve arm için derlenmeleri gerekiyor. Tabi sonuçda yazılan dil değişmiyor kullandığınız kütüphane vesaireler ve sistemsel fonksiyonlar değişeceğinden yazılmış programlarınızı elden geçirmeniz gerekiyor.
Sonuçda her ne kadar ipad'de de ios kullanılsa da, şu an kadar doğrudan mac programalrını çalıştıramıyordu.
O yüzden win8 arm sürümününde doğrudan x86 desteği ile gelmiyor olmasını yadırgamamak lazım.
Ancak umarım windows arm sürümünü fazla baskı altına alıp gelişimini kasten baltalamaz. Android'in ciddi bir rakibe ihtiyacı var, (ios i saymıyorum sonuçda tek bir firmanın ürünlerinde kullanılabiliyor) ki düzgün şekilde gelişebilsin. Ben pazarda alternatiflerin olması ve birbirlerine üstünlük sağlayamamaları arzusundayım. Aksi taktirde gelişim sekteye uğrar.
Ben bu x86 tabanlı uygulama kısmını anlamadım galiba. Bu meret zaten arm için üretilecekse nasıl x86 ya destek verecekti ki zaten ?Uygulamarın win8 arm sdk...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Rubisco 7 yıl
Herkez kısıtlama diyip durmuş, haberde kısıtlamayla alakalı ne var bi anlatsanıza?
Office paketini de içerecek ancak x86 tabanlı Windows sürümleri için hazırlanan diğer uygulamalar yüklenemeyecek.
Bundan sizin aladığınız ne ki, yada daha farklı ifade ile diğer Win8 lerde olan uygulamaların neler olduğunu biliyormusunuz da kısıtlanmış şeklinde bakıyorsunuz?
Donanım olarak PC de çalışıp ARM üstünde sorun çıkartacağını gördüğü şeyler varsa onları çıkartmasından daha doğal ne olabilir ki zaten?
Herkez kısıtlama diyip durmuş, haberde kısıtlamayla alakalı ne var bi anlatsanıza?Office paketini de içerecek ancak x86 tabanlı Windows sürümleri için hazır...
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montiszhish 7 yıl
Ben bu x86 tabanlı uygulama kısmını anlamadım galiba. Bu meret zaten arm için üretilecekse nasıl x86 ya destek verecekti ki zaten ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rubisco 7 yıl
x86'yu zaten desteklemeyecek. x86 için olan bazı programlar taşınabilir o kadar. Şimdi kullanılan windowsdaki herşeyin olmasını kimse beklemesin zaten. Taşınabilecek port edilebilecekler var, teknik olarak sorun çıkartacaklar var.

Amaç zaten masaüstü sistemlere getirmek değil, ayrıca satılmayacak şimdiki Windowslarda olduğu gibi, sadece cihazla beraber gelicek. Cihazlarda da bootloader kilitli olacak farklı bişey kurulamasın diye.
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aycanoz 7 yıl
Oh be sevindim bu ise, bu micropsoft gercekten kotu mudurler tarafindan yonetiliyor sanirim. Gecmiste iyi olduklari tum sahalarda tahtlari sallaniyor. Visual stidionun bir tusla programlari arm platformuna gore eksiksiksiz derliyebilecegini dusunen arkadaslar o sandiginiz keski okadar kolay olsaydi,
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santanio 7 yıl
visual studio .net üzerinde windows a yazılım yazarken hangi platforma yazacaksın bu programa dedikten sonra x86 arm seçeneğinden biri seçilir yazılır iş biter diye bekliyordum. Ama bir yerde denk gelip okuduğumda durumun bundan çok daha farklı olacağı / olabileceği ni gördüm yazılımda kaydetme kısmında hangi platform hatta her ikisinide seçip tek bir exe ile iki platformada kurulum yapılabilir hale getirilecek deniyordu. Eğer olursa x86 dan köklü geçişin başladığı an gelmeye başladı diyebiliriz.
taa pentium 1-2 zamanından kalma kullanıcılar bilir. halada günümüzde söylenmekte. şuan kullandığımız x86 işlemcinin temel yapısı taa 8086 lara kadar dayanmakta 1970 li yıllar ve her nanometrik küçülmede bunun bir sonu olacak ve x86 nın başedemeyeceği bir handikap olacak. ogün sanırım iyice yaklaştı. çift çekirdek ile bir süre idare edildi. ARM nin teklojisinin daha iyi olduğu ve her işin farklı bölgede yaptırılabilirliği vs. ile gelecekte çok daha başarılı olacağı biliniyor. bunlar büyük adımlar yeni gelecek sistem günümüzün windows 3.1 e geçişi gibi olacak ama ileride çok yol katedecek ve birde bakmışız kimsenin evinde x86 kalmamış... Selamlar...
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ama=neden 7 yıl
Düşük güç tüketimi önceliği gibi ARM'ım yoksa çekirdeği dörtledi onlarda x86'ya yaklaştı mı performansı? Hİç sanmıyorum.

ARM mimarisinin daha iyi olduğuna da katılmıyorum. Evlerde değilde ellerde çoğalır ARM lı bilgisayarlar.
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Tora 7 yıl
RT = runtime windowsteamblog.com/...
Hiçbir haber editörü araştırıp ne manaya geldiğini öğrenmez mi acep?
2 gündür merak ediyorum ne demek diye. MSNBC dışında hiçbir haber kaynağında yazmamış ne manaya geldiği.
Yahu adamlar Windows on ARM'ı RT olarak isimlendirdik diyor, kimse mi merak etmiyor şu haberleri hazırlarken?
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Rubisco 7 yıl
Win8 RT, Win8 ARM adını ne koyarsanız koyun, ayrı satılmayacak, cihazla yüklü gelicek, bootloader faln gibi şeyler kilitli olacak başka bişey kurulamayacak.
ARM'nin canı ne ki x86 yı emüle etsin??
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E_Aydin35 7 yıl
Keşke birazda görsel gelse, şimdilik öğrenilen bilgiler yeterli ve güzel fiyatı şimdiden söylememeleri mantıklı elbetde ilerliyen güzlerde görücez..
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ama=neden 7 yıl
Müşterilerin zihnini karıştırmamak için nasıl bir yol bulacaklar acaba.
x86lı ciahzların fiyat farkı olacak ancak ucuza aynı görüntüyü gören adam koşa koşa WinRT'yi alabilir sonra x86 uygulamalarını yükleyemeyince ne düşünecek?

Her halükarda WinRT, ipad veya android'den daha mantıklı orası ayrı, ama x86-ARM farkının iyi anlatılması gerek.
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Dovahkiin 7 yıl
Gayet güzel sınıflara ayrılmışlar. Önceki işletim sistemlerinde olduğu gibi yok starter yok home edition yok premium bilmem ne saçmalıkları kaldırılmış. W7'de bazı sürümlerde tema kullanımını bile kısıtlamışlardı galiba.


8'de ise temel özellikleri korumuşlar, Pro'da şifreleme, domain gibi herkes için gerekli olmayan özellikler var.

ARM'sinde de Office paketi bu mimariye uygun hâle getirilerek konulmuş. Gerisi için yazılımcıları beklemek gerekiyor. x86 programlarının yüklenemeyeceğini, o programların kattiyen kullanılamayacağı şeklinde yorumlamamak lazım.
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chowder 7 yıl
casper.com.tr/... böyle bir pc alcam önerirmisniz acaba
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Rubisco 7 yıl
Herkez kısıtlama diyip durmuş, haberde kısıtlamayla alakalı ne var bi anlatsanıza?
Office paketini de içerecek ancak x86 tabanlı Windows sürümleri için hazırlanan diğer uygulamalar yüklenemeyecek.
Bundan sizin aladığınız ne ki, yada daha farklı ifade ile diğer Win8 lerde olan uygulamaların neler olduğunu biliyormusunuz da kısıtlanmış şeklinde bakıyorsunuz?
Donanım olarak PC de çalışıp ARM üstünde sorun çıkartacağını gördüğü şeyler varsa onları çıkartmasından daha doğal ne olabilir ki zaten?
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artcraft35 7 yıl
xpden 7ye geçiş yaptığım ilk zamanlarda sürekli programların uyumsuzluk hataları aniden kapanma gibi problemlerle karşılaşıyordum şimdi ise bu sorun kalmadı. arm ile normal işlemciler arasındaki birliktelik de bu süreçe benzer şekilde olacaktır diye düşünüyorum
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kir-pi 7 yıl
Arm için program yazmak aslında sanıldığı kadar zor bir olay değil yazılıcımlar artık programlarının arm sürümünüde çıkarırlar ve sorun çözülür. WM 6.5 kullanan biri olarak Pc'için yazdığım bir programı WM 6.5'a uyarlamam maksimum yarım saatimi alıyor.Bu olay W8 için eminim daha kolay olacaktır.
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