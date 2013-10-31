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Retina iPad Mini, 21 Kasım'da satışa sunulabilir

5 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Retina iPad Mini, 21 Kasım'da satışa sunulabilir
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1 Kasım'da iPad Air'i dünyanın birçok ülkesinde satışa sunmaya hazırlanan Apple, iPad Air'le birliktiği tanıttığı Retina iPad Mini'yi ise 21 Kasım'da satışa sunmayı planlıyor.

Bildiğiniz üzere Apple, lansmanda Retina iPad Mini'nin satışa sunulacağı tarihi net olarak söylemektense, sadece "Kasım ayı içerisinde satışa sunulacak." açıklamasıyla yetinmişti.

ABD'nin önde gelen perakende şirketlerinden olan Target'ın internet sayfasında yer alan bilgilerde Retina iPad Mini'nin satışa sunulacağı tarih olarak 21 Kasım gözüküyor.

Apple cephesinden gelen herhangi bir resmi açıklama olmamakla birlikte 21 Kasım tarihi Retina iPad Mini'nin satışa sunulabileceği en güçlü tarihlerden biri olarak öne çıkmakta. Her ne kadar Apple, ürünlerini cuma günleri satışa sunmayı tercih etse de ABD'deki 29 Kasım günü "Kara Cuma" (Black Friday) Alışveriş Çılgınlığı'ndan önce uzun süredir beklenen Retina iPad Mini'yi yaklaşık 1 hafta önce satışa sunmak, Apple'ın alışveriş çılgınlığından kendi payına düşenden daha fazlasını alabilmesi için önemli bir hamle olarak görülebilir.

Retina iPad Mini, 21 Kasım'da satışa sunulabilir
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carman1tr 5 yıl
Apple her üründe retina ekran yerleştirdiği bir dönemde iPad miniyi retina ekransiz piyasaya sürüp tüketiciye çok saygisizca davrandı. Çünkü iPad minide eninde sonunda retina ekran sunulacağı beliydi. İlk nesil mini tam anlamıyla bir Musteri parası yolma startejisiydi.

Mantıklı davranan hiç kimse ilk nesil iPad mini almamistir bence.
Güncel mini ise alınası bir cihaz. (Bence buyuk ipad varken şansı yok ama tercih meselesi) Ama bunun İcin piyasaya retina ekransiz bir model sürülmesi gerekmiyordu.

Apple 1. nesil iPad mini ile hata yaptı bence. Ama insanlar gereken cezayı kesmedi o ayrı konu.
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_turbo_ 5 yıl
iPad Mini aslinda hic dusunmuyordum ancak iPadmini2 nin özellikleri tatmin edici oldugu ve elde rahat tasinabildigi icin almayi dusunuyorum. Applein iPadminiyi cikarmasi basli basina saygisizlik oldu, cunku miniler cikmasa en uygun iPadler suan iPad3 wifi 16GB olacakti ancak miniyi piyasaya surdu ve en ucuz iPadmini suanda, buda encok iPad2 ye yaradi cunku ciktigindan beri hic deger kaybetmedi aksine artti. ipadminiye ipad2 donanimi koyarak Apple buir sure daha satis yapmis oldu.
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senersongur 5 yıl
Sunulmasa daha iyi. Zaten kimsenin istemediği bir tablet.
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JoeyBane 5 yıl
''Kara Cuma'' dan önce paraları Apple toplamak istiyor:)
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mertrixfun 5 yıl
İnşallah bizde de o tarihte, air'le birlikte çıkarlar
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Lion 5 yıl
Olamaz ! Cidden ilk defa bir ürünü bekliyordum o da 3 hafta ertelendi...
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Trecc11 5 yıl
ram hakında bi bilgi yazmıyor heralde..

bende beklemedeyim
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smart1978 5 yıl
Çok geç ...
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