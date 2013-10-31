Retina iPad Mini, 21 Kasım'da satışa sunulabilir

1 Kasım'da iPad Air'i dünyanın birçok ülkesinde satışa sunmaya hazırlanan Apple, iPad Air'le birliktiği tanıttığı Retina iPad Mini'yi ise 21 Kasım'da satışa sunmayı planlıyor.

Bildiğiniz üzere Apple, lansmanda Retina iPad Mini'nin satışa sunulacağı tarihi net olarak söylemektense, sadece "Kasım ayı içerisinde satışa sunulacak." açıklamasıyla yetinmişti.

ABD'nin önde gelen perakende şirketlerinden olan Target'ın internet sayfasında yer alan bilgilerde Retina iPad Mini'nin satışa sunulacağı tarih olarak 21 Kasım gözüküyor.

Apple cephesinden gelen herhangi bir resmi açıklama olmamakla birlikte 21 Kasım tarihi Retina iPad Mini'nin satışa sunulabileceği en güçlü tarihlerden biri olarak öne çıkmakta. Her ne kadar Apple, ürünlerini cuma günleri satışa sunmayı tercih etse de ABD'deki 29 Kasım günü "Kara Cuma" (Black Friday) Alışveriş Çılgınlığı'ndan önce uzun süredir beklenen Retina iPad Mini'yi yaklaşık 1 hafta önce satışa sunmak, Apple'ın alışveriş çılgınlığından kendi payına düşenden daha fazlasını alabilmesi için önemli bir hamle olarak görülebilir.