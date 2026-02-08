Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı iPad ve M4 işlemcili iPad Air yakında geliyor

    Apple, yakında iki yeni tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Biri uygun fiyatlı iPad, diğeri M4 çiple güçlendirilmiş iPad Air 8 olacak. Peki, 2026 iPad modelleri hakkında neler biliyoruz?

    apple ipad 12 & ipad air 8 yakında tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'den Mark Gurman, Apple’ın yakın gelecekte yeni iPad ve iPad Air modelleri piyasaya sürmeyi planladığını paylaştı. 2026 iPad modelleri, tasarım değişikliği getirmeyecek.

    iPad 12 ve iPad Air 8, tasarım değişikliği içermeyecek

    Gurman, yeni giriş seviyesi iPad ve yeni iPad Air dahil olmak üzere güncellenmiş iPad'lerin yakında geleceğini iddia ediyor. Her iki tabletin de tasarım değişiklikleri ya da büyük geliştirmeler içermesi beklenmiyor, bunun yerine yeni çiplere odaklanacak. 12. nesil iPad'in A18 çipine sahip olması, iPad Air 8. nesil modelin ise M4 çipine sahip olması bekleniyor. iPad mini'nin ise bu yıl daha büyük bir yükseltme alacak tek yeni iPad olduğu ve OLED ekranla geleceği söyleniyor.

    Yeni çip, belki de iPad için en önemli yükseltme çünkü; bu sayede cihazda ilk kez Apple Intelligence desteklenecek. Apple, Mart 2025'te A16 çipli 11. nesil iPad'i duyurdu. Bu işlemci, o dönem Apple'ın diğer cihazlarında yaygın olarak bulunan Apple Intelligence teknolojisini desteklemiyordu.

    iPad, özellikle giriş seviyesi modeli sayesinde geçtiğimiz tatil döneminde iyi bir performans sergiledi. Apple, yeni modeli özellikle kurumsal müşteriler nezdinde, daha yoğun bir şekilde pazarlamayı planlıyor. Daha hızlı işlemciler ve yapay zeka özellikleri eklenmiş olan yeni iPad, bu stratejiye uyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    subaru forester 2.0 td yorum megane 2 kumanda kapıları açmıyor wifi kendi kendine kapanıyor telefonda arama yaparken çalma sesi gelmiyor doping hafıza indirim kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum