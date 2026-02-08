Uygun fiyatlı iPad ve M4 işlemcili iPad Air yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman, Apple’ın yakın gelecekte yeni iPad ve iPad Air modelleri piyasaya sürmeyi planladığını paylaştı. 2026 iPad modelleri, tasarım değişikliği getirmeyecek.

iPad 12 ve iPad Air 8, tasarım değişikliği içermeyecek

Gurman, yeni giriş seviyesi iPad ve yeni iPad Air dahil olmak üzere güncellenmiş iPad'lerin yakında geleceğini iddia ediyor. Her iki tabletin de tasarım değişiklikleri ya da büyük geliştirmeler içermesi beklenmiyor, bunun yerine yeni çiplere odaklanacak. 12. nesil iPad'in A18 çipine sahip olması, iPad Air 8. nesil modelin ise M4 çipine sahip olması bekleniyor. iPad mini'nin ise bu yıl daha büyük bir yükseltme alacak tek yeni iPad olduğu ve OLED ekranla geleceği söyleniyor.

Yeni çip, belki de iPad için en önemli yükseltme çünkü; bu sayede cihazda ilk kez Apple Intelligence desteklenecek. Apple, Mart 2025'te A16 çipli 11. nesil iPad'i duyurdu. Bu işlemci, o dönem Apple'ın diğer cihazlarında yaygın olarak bulunan Apple Intelligence teknolojisini desteklemiyordu.

iPad, özellikle giriş seviyesi modeli sayesinde geçtiğimiz tatil döneminde iyi bir performans sergiledi. Apple, yeni modeli özellikle kurumsal müşteriler nezdinde, daha yoğun bir şekilde pazarlamayı planlıyor. Daha hızlı işlemciler ve yapay zeka özellikleri eklenmiş olan yeni iPad, bu stratejiye uyuyor.

