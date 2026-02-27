iPhone ve iPad'e NATO onayı: Gizli bilgiler için kullanılabilecek

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone ve iPad’in NATO ülkelerinin bilgi güvencesi gereksinimlerine uygun ilk ve tek tüketici aygıtları olarak onaylandığını duyurdu. Bu sayede iPhone ve iPad başka bir yazılım veya ayar gerekmeden kısıtlamalı NATO düzeyine kadar olan gizli bilgiler için kullanılabilecek. Daha önce tüketicilere yönelik hiçbir mobil aygıt devlet düzeyindeki bu sertifikayı almayı başaramamıştı.

Apple, NATO sertifikasını nasıl aldı?

Bu tür sertifikalar için yalnızca yeni bir işletim sisteminin piyasaya sürülmesi yeterli değil. Uzun ve devam eden bir süreç. iPhone ve iPad, daha önce yerel iOS ve iPadOS güvenlik önlemlerini kullanarak gizli Alman hükümeti verilerini işlemek için onay almıştı. Bu, Alman Federal Bilgi Güvenliği Ofisi (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik veya BSI) tarafından yapılan kapsamlı değerlendirme, teknik değerlendirmeler ve derin güvenlik analizinden sonra gerçekleşti. Şimdi, bu titiz BSI onayına dayanarak, iOS 26 ve iPadOS 26 yüklü iPhone ve iPad'ler, tüm NATO ülkelerinde bu tür kullanım için resmi olarak sertifikalandırıldı.

Bu ilk başarının ardından Apple bir sonraki adımı attı. iOS 26 ve iPadOS 26 çalıştıran cihazlar artık resmi olarak NATO Bilgi Güvencesi Ürün Kataloğu'nda listeleniyor. Bu sertifika, her modern iPhone ve iPad'e zaten entegre edilmiş temel güvenlik özelliklerine dayanıyor:

Sınıfının en iyisi şifreleme

Face ID ve Touch ID ile biyometrik kimlik doğrulama

Apple Silicon'a entegre edilmiş Bellek Bütünlüğü Uygulaması

