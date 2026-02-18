Giriş
    Apple, yeni iPad Pro'da performans ve soğutmaya odaklanacak

    Çinli kaynaklara göre, OLED panel maliyetleri ve sınırlı satış büyümesi nedeniyle iPad Pro serisi yakın zamanda büyük bir tasarım yenilemesi görmeyecek. İşte detaylar:

    apple ipad pro serisi tasarım üzücü gelişme Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyası, 4 Mart'ta gerçekleşecek ve bütçe dostu MacBook ve iPhone 17e'nin ön plana çıkarılması beklenen Apple Özel Etkinliğine odaklandı. Apple'ın en güçlü tablet serisinde büyük yenilik bekleyenler için üzücü gelişme: iPad Pro serisinde bir sonraki devrim niteliğindeki değişim uzun süre gelmeyecek.

    Apple'ın iPad Pro serisi tasarımsal olarak uzun yıllar büyük bir güncelleme almayacak. Çin kaynakları, mevcut M5 nesil iPad Pro 13 ve iPad Pro 11'in yakın zamanda önemli bir güncelleme almayacağına inanıyor. Bu söylenti mantıklı çünkü Apple, Pro tabletlerinde köklü değişiklikler yapmadan önce uzun süre bekliyor.

    Yakın zamanda büyük tasarım yenilemesi beklenmiyor

    iPad Pro, ilk büyük tasarım değişikliğini 2018'de Pro 11 (2018) ve Pro 12.9 (2018) ile, ardından 2024'te M4 nesil modelleriyle aldı. Yükselen OLED panel maliyetleri ve sınırlı satış büyümesi gibi çeşitli faktörler nedeniyle Apple, tasarıma dokunmayacak. En yeni M5 çipli iPad Pro modelleri, normal OLED panellerde olduğu gibi tek bir organik ışık yayan katman yerine iki organik ışık yayan katmana sahip Ultra Retina Tandem OLED paneller kullanıyor. Bu yaklaşım, daha yüksek parlaklık çıkışı sağlıyor ve panelin ömrünü uzatıyor ancak maliyetini de önemli ölçüde artırıyor.

    Yeni iPad Pro, M6 çip ve buhar odasıyla geliyor

    Ekim 2025'teki M5 çip yükseltmesinden sonra, iPad Pro'nun 2026 sonu ya da 2027'de M6 ve buhar odası soğutma güncellemelerini alması bekleniyor. M5 modeli önemli performans yükseltmesi sağlarken, M6 işlemcili yeni iPad Pro, ısınma sorunlarıyla daha iyi başa çıkacak. iPhone 17 Pro'nun tasarımından ödünç alındığı söylenen bir özellik olan buhar odasının eklenmesi, 3D render veya video düzenleme gibi zorlu görevler sırasında daha iyi sürekli performans sağlayacak.

    Apple'ın rakipleri Samsung ve Huawei gibi ultra ince ekran çerçeveleri yarışına girmeyeceği bildiriliyor. Bununla birlikte, iPad Pro'nun bir sonraki güncellemesinin bu yıl veya 2027'de gelmesi bekleniyor. Muhtemelen Apple M6 çipi tanıtıldıktan sonra yeni iPad Pro’yu göreceğiz.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 saat önce

    vay be gayet iyi

