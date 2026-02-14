2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ve iPadOS 26'nın güncellenmiş kullanım oranlarını paylaşarak, bu yazılım sürümlerini kullanan iPhone ve iPad sayısını açıkladı. Apple'a göre, bu kullanım oranları 12 Şubat 2026 tarihinde App Store'da işlem yapan iPhone ve iPad'lere dayanıyor.

iPhone'lar için iOS 26.3 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler 2 gün önce eklendi

Tüm iPhone'ların %66'sında iOS 26 yüklü

Apple, son dört yılda piyasaya sürülen tüm cihazların %74'ünün iOS 26 çalıştırdığını, tüm cihazların ise %66'sında iOS 26 sürümünün yüklü olduğunu söylüyor. İstatistikler şu şekilde:

Son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPhone'ların %74'ü iOS 26 çalıştırıyor

Tüm iPhone'ların %66'sı iOS 26 çalıştırıyor

Son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPad'lerin %66'sı iPadOS 26 çalıştırıyor

Tüm iPad'lerin %57'si iPadOS 26 çalıştırıyor

iOS 18 daha hızlı benimsendi

Apple'ın 21 Ocak 2025'te App Store'da işlem gören iPhone ve iPad'lere dayanarak paylaştığı iOS 18 benimseme rakamlarıyla karşılaştırmak gerekirse:

Son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPhone'ların %76'sı iOS 18 çalıştırıyordu

Tüm iPhone'ların %68'i iOS 18 çalıştırıyordu

Son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPad'lerin %63'ü iPadOS 18 çalıştırıyordu

Tüm iPad'lerin %53'ü iPadOS 18 çalıştırıyordu

iOS 26 ve iOS 18'in benimsenme rakamları benzer görünüyor. Apple'ın iOS 26 istatistiklerini normalden daha geç yayınladığını da belirtmek gerekiyor. iOS 26'nın istatistikleri, güncellemenin tüm kullanıcılara dağıtılmasından yaklaşık 150 gün sonra App Store ile işlem yapan cihazlara dayanırken, iOS 18 için bu süre 127 gündü. Neticede, iOS 26 güncellemesi, resmi olarak iOS 18’den daha yavaş benimseniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple, güncel iOS 26 kullanım oranını açıkladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: