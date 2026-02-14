Apple, güncel iOS 26 kullanım oranını açıkladı

Tüm iPhone'ların %66'sında iOS 26 yüklü
Apple, son dört yılda piyasaya sürülen tüm cihazların %74'ünün iOS 26 çalıştırdığını, tüm cihazların ise %66'sında iOS 26 sürümünün yüklü olduğunu söylüyor. İstatistikler şu şekilde:
- Son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPhone'ların %74'ü iOS 26 çalıştırıyor
- Tüm iPhone'ların %66'sı iOS 26 çalıştırıyor
- Son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPad'lerin %66'sı iPadOS 26 çalıştırıyor
- Tüm iPad'lerin %57'si iPadOS 26 çalıştırıyor
iOS 18 daha hızlı benimsendi
Apple'ın 21 Ocak 2025'te App Store'da işlem gören iPhone ve iPad'lere dayanarak paylaştığı iOS 18 benimseme rakamlarıyla karşılaştırmak gerekirse:
- Son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPhone'ların %76'sı iOS 18 çalıştırıyordu
- Tüm iPhone'ların %68'i iOS 18 çalıştırıyordu
- Son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPad'lerin %63'ü iPadOS 18 çalıştırıyordu
- Tüm iPad'lerin %53'ü iPadOS 18 çalıştırıyordu
iOS 26 ve iOS 18'in benimsenme rakamları benzer görünüyor. Apple'ın iOS 26 istatistiklerini normalden daha geç yayınladığını da belirtmek gerekiyor. iOS 26'nın istatistikleri, güncellemenin tüm kullanıcılara dağıtılmasından yaklaşık 150 gün sonra App Store ile işlem yapan cihazlara dayanırken, iOS 18 için bu süre 127 gündü. Neticede, iOS 26 güncellemesi, resmi olarak iOS 18'den daha yavaş benimseniyor.