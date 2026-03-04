Apple, bir haftada 7 ürününü satıştan kaldırdı: O modeller artık eski!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Şimdiye kadar Apple altı yeni cihaz tanıttı ve her biri mevcut bir modelin yerini aldı. Artık bu ürünleri Apple'ın kendi mağazalarında bulmak mümkün değil. İşte yakın zamanda satıştan kaldırılan Apple ürünleri:

Apple’ın satıştan kaldırdığı ürünler

Bu güncellemelerin çoğu, Apple'ın her zamanki yıllık yükseltme döngüsünü takip ediyor. iPhone 17e, M5 MacBook Air, yeni MacBook Pro modelleri ve M4 iPad Air, performans iyileştirmeleri ve güncellenmiş çipler eklerken aynı temel tasarımı koruyor. Apple aynı ürün yapısını koruyor ancak her şeyi yeni işlemciyle ileriye taşıyor.

Bir karar dikkat çekici. Apple, Ekim ayında M5 MacBook Pro’yu piyasaya sürdükten sadece birkaç ay sonra 512 GB'lık sürümünü satıştan kaldırdı. Artık en düşük 1 TB depolama sunuluyor, bu da temel fiyatı artırdı ve daha düşük giriş seçeneğini ürün gamından çıkardı.

Monitörlere bakıldığında, Apple, 2022 Studio Display'i güncellenmiş bir modelle değiştirdi ve Pro Display XDR'ı yeni Studio Display XDR tanıtıldıktan sonra piyasadan kaldırdı. Yeni ekran, iyileştirmeler getirirken aynı zamanda Apple'ın üst düzey monitör stratejisini de yeniden şekillendiriyor.

Apple'ın bu hafta iki ürün daha duyurması bekleniyor: yeni "MacBook Neo" ve A18 çiple güncellenmiş giriş seviye iPad. MacBook Neo, tamamen yeni bir model olarak çıkacak. Ancak, Apple A18 çipli iPad çıkarsa, A16 çipli mevcut 11. nesil iPad muhtemelen satıştan kalkacak. Bu model geçen Mart ayında piyasaya sürüldü ve Apple'ın ürün gamındaki Apple Intelligence'ı desteklemeyen tek ürün olmaya devam ediyor. Apple, A18'e geçerek tüm ürün yelpazesini yapay zeka uyumlu hale getirecek.

