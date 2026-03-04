Apple, bir haftada 7 ürününü satıştan kaldırdı: O modeller artık eski!

Apple’ın satıştan kaldırdığı ürünler
- iPhone 16e, yerini iPhone 17e'ye bıraktı
- M4 MacBook Air, yerini M5 MacBook Air'e bıraktı
- M4 Pro ve M4 Max işlemcili MacBook Pro, yerini M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro'ya bıraktı
- 512 GB depolama alanlı M5 MacBook Pro, yerini 1 TB depolama alanlı M5 MacBook Pro'ya bıraktı
- M3 iPad Air, yerini M4 iPad Air'e bıraktı
- Apple Studio Display 2022 modeli, yerini yeni Studio Display'e bıraktı
- Pro Display XDR, yerini Studio Display XDR'a bıraktı
Bu güncellemelerin çoğu, Apple'ın her zamanki yıllık yükseltme döngüsünü takip ediyor. iPhone 17e, M5 MacBook Air, yeni MacBook Pro modelleri ve M4 iPad Air, performans iyileştirmeleri ve güncellenmiş çipler eklerken aynı temel tasarımı koruyor. Apple aynı ürün yapısını koruyor ancak her şeyi yeni işlemciyle ileriye taşıyor.
Bir karar dikkat çekici. Apple, Ekim ayında M5 MacBook Pro’yu piyasaya sürdükten sadece birkaç ay sonra 512 GB'lık sürümünü satıştan kaldırdı. Artık en düşük 1 TB depolama sunuluyor, bu da temel fiyatı artırdı ve daha düşük giriş seçeneğini ürün gamından çıkardı.
Monitörlere bakıldığında, Apple, 2022 Studio Display'i güncellenmiş bir modelle değiştirdi ve Pro Display XDR'ı yeni Studio Display XDR tanıtıldıktan sonra piyasadan kaldırdı. Yeni ekran, iyileştirmeler getirirken aynı zamanda Apple'ın üst düzey monitör stratejisini de yeniden şekillendiriyor.
Apple'ın bu hafta iki ürün daha duyurması bekleniyor: yeni "MacBook Neo" ve A18 çiple güncellenmiş giriş seviye iPad. MacBook Neo, tamamen yeni bir model olarak çıkacak. Ancak, Apple A18 çipli iPad çıkarsa, A16 çipli mevcut 11. nesil iPad muhtemelen satıştan kalkacak. Bu model geçen Mart ayında piyasaya sürüldü ve Apple'ın ürün gamındaki Apple Intelligence'ı desteklemeyen tek ürün olmaya devam ediyor. Apple, A18'e geçerek tüm ürün yelpazesini yapay zeka uyumlu hale getirecek.