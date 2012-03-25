Reuters : Facebook, IBM'den 750 patent satın aldı

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un Yahoo firması ile yaşadığı patent kavgası neticesi büyük adımlar atmaya başladığı ve IBM firmasından 750 adet patenti satın aldığı bildirildi.





Reuters tarafından yapılan habere göre IBM'den satın alınan patent portfolyosunda arama teknolojilerinden yarıiletkenlere kadar farklı konular bulunuyor. Bilindiği gibi Google da IBM'den geçtiğimiz yıl önemli bir miktar patent satın almıştı.





Ayrıca Nortel firmasının 6000 patenti de Apple'ın liderliğindeki konsorsiyum tarafından 4.5 milyar dolar gibi bir fiyatla satın alınmıştı.





Facebook'un bugüne kadar onaylanmış 53 patenti ve başvuru aşamasında olan 503 de dosyası bulunuyor. Portfolyo için IBM'e ne kadar ödendiği ve anlaşmanın detayları şimdilik gizli tutuluyor. Facebook veya IBM'den resmi bir doğrulama yapılmadı.





Yahoo'nun ise 3300 patenti bulunuyor ve özellikle çevrimiçi reklamcılık ile ilgili 10 patentin Facebook tarafından ihlal edildiğini iddia ediyor. Facebook'un satın aldığı portfolyonun içerisindeki bazı patentlerin önceden Yahoo'ya lisanslanmış olduğu belirtiliyor. İki firma arasındaki mücadele farklı bir boyut alabilir.





Teknolojilerin kullanımı konusunda firmaların patent mücadelesi her geçen gün artarak devam ediyor ve büyük portfolyolara sahip firmalar da satın alma bedellerini yukarıya taşıyorlar.