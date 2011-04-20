Reuters: iPhone 5'in dağıtımına Eylül ayında başlanılacak

Apple'ın 5.Nesil iPhone ile birlikte iPhone'un 3 senedir alıştığımız takviminde değişikliğe giderek yeni iPhone'u Eylül ayındaki geleneksel iPod etkinliğinde tanıtacağı yönündeki iddialar kuvvetlenmeye devam ediyor. Engadget, Wall Street Journal gibi Apple'a yakın kaynakları bulunan medya organından sonra Reuters'de benzer bir iddiayı dile getirdi.

Reuters'in konuyla bağlantılı 3 isme dayandırdığı haberine göre, 5.Nesil iPhone önümüzdeki Temmuz/Ağustos ayında üretim bandındaki yerini alacak ve muhtemelen Eylül ayından itibaren dağıtımına başlanacak. Reuters, bu iddiasının yanı sıra, yeni iPhone'un tasarım olarak iPhone 4'e benzeyeceğini ancak daha güçlü işlemciye, ki bu muhtemelen iPad 2'de kullanılan çift çekirdek ve 9 kat daha güçlü grafik performansı sunan A5 olacak, sahip olacak.

Bilindiği üzere Apple, geçmiş yıllarda Mart-Nisan aylarında iOS'in yeni sürümünü tanıtır ve Haziran ayında düzenlediği WWDC etkinliğin yeni iPhone'u tanıtırdı. Ancak bu yıl Apple, şu tarihe kadar iOS ile ilgili herhangi bir etkinlik düzenlememiş ve WWDC 2011 için "iOS ve Mac OS X" vurgusu yapmıştı.