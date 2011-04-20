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Reuters: iPhone 5'in dağıtımına Eylül ayında başlanılacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,4b
1
48
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 5.Nesil iPhone ile birlikte iPhone'un 3 senedir alıştığımız takviminde değişikliğe giderek yeni iPhone'u Eylül ayındaki geleneksel iPod etkinliğinde tanıtacağı yönündeki iddialar kuvvetlenmeye devam ediyor. Engadget, Wall Street Journal gibi Apple'a yakın kaynakları bulunan medya organından sonra Reuters'de benzer bir iddiayı dile getirdi.

Reuters'in konuyla bağlantılı 3 isme dayandırdığı haberine göre, 5.Nesil iPhone önümüzdeki Temmuz/Ağustos ayında üretim bandındaki yerini alacak ve muhtemelen Eylül ayından itibaren dağıtımına başlanacak. Reuters, bu iddiasının yanı sıra, yeni iPhone'un tasarım olarak iPhone 4'e benzeyeceğini ancak daha güçlü işlemciye, ki bu muhtemelen iPad 2'de kullanılan çift çekirdek ve 9 kat daha güçlü grafik performansı sunan A5 olacak, sahip olacak.

Bilindiği üzere Apple, geçmiş yıllarda Mart-Nisan aylarında iOS'in yeni sürümünü tanıtır ve Haziran ayında düzenlediği WWDC etkinliğin yeni iPhone'u tanıtırdı. Ancak bu yıl Apple, şu tarihe kadar iOS ile ilgili herhangi bir etkinlik düzenlememiş ve WWDC 2011 için "iOS ve Mac OS X" vurgusu yapmıştı.


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Saydam 8 yıl
acaba iphone 5 i beklemelimi yoksa 5 dedikoduları cıkmışken iphone 6 yımı beklemeli
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C£nq 8 yıl
Yenisini cikicak tabii ki eskiyecek. Ama SU ANKİ uygulamalarda iPhone 4 yetmiyor diyene gercekten pes yani :)
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_turbo_ 8 yıl
umarim dizayninda degisiklik olur tipi yuzunden i4 almayip 3GS le i5i bekledim oda i4 tipinde olursa hayallerim suya dusecek.Arkasi metal olsa en azindan diyorum ancak boyutlari i4 gibi kalsin ne buyusun ne kuculsun derim i4 ele tam geliyor 3GS bile i4 ten daha genis.
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deagle100 8 yıl

C£nq
Yenisini cikicak tabii ki eskiyecek. Ama SU ANKİ uygulamalarda iPhone 4 yetmiyor diyene gercekten pes yani :)

İste demek istediğim buydu...
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inexo 8 yıl
maliyeti 200 dolar yalnız bu gerçek
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seckinkyc 8 yıl
peki biz ip4 kullanıcıları yazılımsal olarak acaba ios5 kullanamayacakmıyız cihazlar elimizdemi patlayacak...
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mlhefe 8 yıl
jibe
Iphone 4 gayet iyi bence iphone 5 in hemen gelmesine gerek yok ipad den ipad2 ye geçiş gibi deil bu iphone 4 beklentileri yeterince karşılıyor...

bence sen ip4 ünün eski olmasını istemiyorsun :D , yoksa ip4 ihtiyaçları karşılamıyor ;)
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deagle100 8 yıl
mlhefe
jibe

Iphone 4 gayet iyi bence iphone 5 in hemen gelmesine gerek yok ipad den ipad2 ye geçiş gibi deil bu iphone 4 beklentileri yeterince karşılıyor...


bence sen ip4 ünün eski olmasını istemiyorsun :D , yoksa ip4 ihtiyaçları karşılamıyor ;)

Bu yoruma sadece yuh diyorum.Tebrikler siz de böyle devam edin.;)
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Xagdas 8 yıl
ZOR !!!
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tgezer 8 yıl
Pil ne olacak pil ?? En büyük sorun pilll
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myfranco 8 yıl
Akıllı telefonlarda pili oyun oynarak, müzik dinleyerek,internette gezerek 4-5 gün giden telefon varsa söyleyin biz de alalım
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manyakurt 8 yıl
Batuist
bunlar en öncelikli isteklerimiz. gerçi şimdiye kadar bir ürün yapıpta tüketiciye ne istediğini soran bir üretici görmedim ama olsun..

+1
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Cihan 8 yıl
Abi yapacaksa yapsında bari şu pil derdine bi çare bulsun okadar para veriyoruz 1 gün 1,5 gün şarj dayanıyor :) Oyun oynamaya korkuyorum umarım yeni ios yazlılımı gelir 4 lere yükleriz
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Batuist 8 yıl
ip5in tasarım olarak değişmesine gerek yok bence.. piyasadaki en özgün tasarıma sahip telefon olduğunu düşünüyorum. resmen tüm telefonlar içinde bir adım öne çıkıyor (tasarım).. yalnız antengate sorununu çözsünler ve çift çekirdekli bir işlemci ile ip4ün pil süresine rahmet okutturmasalar.. iphone gibi bir telefona sahip olup pili bitecek diye kullanamamak çok kötü.. bunlar en öncelikli isteklerimiz. gerçi şimdiye kadar bir ürün yapıpta tüketiciye ne istediğini soran bir üretici görmedim ama olsun..
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WB 8 yıl
Beyaz iphone 4 ün satışını daha da artırmak için bence.. e o kadar kişi bekledi, e apple da o kadar uğraştı kolay mı :))
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inexo 8 yıl
abd nin kontratı ile tr bir mi
enflasyonu bilin karşılaştırın.
onlarda 200$ çerez parası belki de

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