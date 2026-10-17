Apple Intelligence sonunda Çin'e geliyor: Siri AI yine yok

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Tam Boyutta Gör Apple'ın 2024 yılında iOS 18 ile duyurduğu yapay zeka özellikleri, uzun süredir Çin'de kullanıma sunulamıyordu. Şirketin yeni planına göre bu durum yakında değişecek. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Apple Intelligence, iOS 27.3 güncellemesiyle birlikte Çin'deki kullanıcılara açılacak. Ancak Çin'deki sürüm, diğer pazarlara kıyasla bazı önemli kısıtlamalarla geliyor.

Siri AI Çin'de olmayacak

Paylaşılan detaylara göre Apple, Çin'deki yapay zeka altyapısı için Google Gemini yerine yerel teknoloji şirketi Alibaba ile iş birliği yapacak. Şirketin Qwen ve Tongyi Wanxiang modellerinden yararlanacağı belirtiliyor. Alibaba'nın Qwen modeli genel amaçlı yapay zeka özelliklerinin büyük bölümünde kullanılacak.

Tongyi Wanxiang ise görüntü ve video üretimi konusunda görev üstlenecek. Böylece Apple'ın Çin'deki kullanıcılarına yapay zeka destekli görsel düzenleme özellikleri sunması mümkün olacak. Apple Intelligence'ın Çin versiyonundaki en büyük eksikliklerden biri ise Siri AI. İddialara göre Apple, iOS 27.3 ile birlikte Çin'de yeni yapay zeka destekli Siri deneyimini kullanıma sunmayacak.

Üstelik kısıtlama yalnızca Siri ile sınırlı değil. Bazı uygulamalarda metin oluşturma özelliklerinin de devre dışı bırakılması bekleniyor. Apple'ın bu kararının teknik yetersizlikten değil, Çin'deki yerel düzenlemelerden kaynaklandığı belirtiliyor. Benzer bir durum Image Playground tarafında da yaşanacak. Alibaba'nın Tongyi Wanxiang modeli görüntü ve video üretimini desteklese de yerel yasalar nedeniyle Apple'ın Image Playground özelliğini Çin'de kullanıma açamayacağı paylaşıldı.

Kısıtlama Çin ile sınırlı değil

Kısaca Çin'deki Apple Intelligence deneyimi, ABD başta olmak üzere bazı pazarlara kıyasla daha sınırlı olacak. Öte yandan Çin, Apple'ın yapay zeka özelliklerinde bölgesel kısıtlamalar uyguladığı tek pazar değil. Avrupa Birliği'nde de Siri AI henüz iPhone, iPad ve Apple Watch modellerinde kullanılamıyor.

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Apple'ın eylül ayında yaptığı açıklamaya göre Avrupa'daki Mac ve Apple Vision Pro kullanıcıları desteklenen bir dil seçmeleri halinde Siri AI özelliklerine erişebilecek. Ancak iOS, iPadOS ve watchOS tarafında özelliğin başlangıçta sunulmayacağı belirtilmişti. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Siri AI'ın Çin ve Avrupa Birliği'ne yakın zamanda gelmesi beklenmiyor. Bu nedenle Apple Intelligence'ın küresel olarak aynı özellik setine ulaşması için şirketin hem yerel düzenlemeleri hem de bölgesel gereksinimleri aşması gerekecek.

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Apple Intelligence sonunda Çin'e geliyor: Siri AI yine yok

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