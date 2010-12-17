Revoltec yeni oyuncu faresi FightMouse Elite'i duyurdu

Almanya merkezli oyuncu ekipmanları üreticisi Revoltec, Fight serisi oyuncu farelerine yeni bir model daha ekledi. FightMouse Elite olarak isimlendirilen ve 5040 dpi çözünürlüğünde lazer sensöre sahip olan yeni fare, diğer pek çok oyuncu faresinde olduğu gibi bilgisayar bağlantısını USB 2.0 portu üzerinden gerçekleştiren kablolu bir tasarıma sahip.

30 grama kadar ayarlanabilir ağırlık yapısına sahip olan fare üzerinde 9 adet programlanabilir buton bulunuyor. Akıcı bir kullanım deneyimi için seramik ayaklarla donatılan farenin 1000Hz tarama hızı sunduğu ve tasarımının uzun süreli oyun deneyimlerinde en yüksek konfor ve verimlilik sağlamaya müsait olduğu belirtiliyor.

Revoltec FightMouse Elite, Avrupa'da 29 Avro seviyesinden son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuluyor.