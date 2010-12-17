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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Revoltec yeni oyuncu faresi FightMouse Elite'i duyurdu

8 yıl
24,7b
1
3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Almanya merkezli oyuncu ekipmanları üreticisi Revoltec, Fight serisi oyuncu farelerine yeni bir model daha ekledi. FightMouse Elite olarak isimlendirilen ve 5040 dpi çözünürlüğünde lazer sensöre sahip olan yeni fare, diğer pek çok oyuncu faresinde olduğu gibi bilgisayar bağlantısını USB 2.0 portu üzerinden gerçekleştiren kablolu bir tasarıma sahip.

30 grama kadar ayarlanabilir ağırlık yapısına sahip olan fare üzerinde 9 adet programlanabilir buton bulunuyor. Akıcı bir kullanım deneyimi için seramik ayaklarla donatılan farenin 1000Hz tarama hızı sunduğu ve tasarımının uzun süreli oyun deneyimlerinde en yüksek konfor ve verimlilik sağlamaya müsait olduğu belirtiliyor.

Revoltec FightMouse Elite, Avrupa'da 29 Avro seviyesinden son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuluyor.


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ozancn 8 yıl
çok güzel fare
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quzman 8 yıl
Bu fareyi o fiyattan burda satsalar havada gider :)
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Rey Leon 8 yıl

quzman

Bu fareyi o fiyattan burda satsalar havada gider :)


nerdeeee çölde su aramak gibi bişi bu
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