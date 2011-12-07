RIM, BBX marka davasını kaybetti, BlackBerry 10 olarak değiştirdi

Akıllı telefon pazar payı giderek düşen ve şirket içinde sıkıntılar yaşamaya başlayan Kanadalı RIM firması yeni yıla iddialı girebilmek adına yeni akıllı telefon işletim sistemini BBX olarak tescilleyerek hazırlıklara başlamıştı.





Ancak BBX ismi firma için büyük bir sorun ortaya çıkardı. Çünkü BASIS International adlı uluslararası bir yazılım şirketi BBx Generations adıyla ürünlerini pazarlıyordu ve ABD Federal Bölge Mahkemesi’ne isim hakkı ihlali gerekçesiyle başvuruda bulundu.





Mahkeme BASIS firmasını haklı bularak RIM firmasının BBX ismini kullanmasını yasakladı. Kısa süre önce verilen kararın ardından Singapur'da başlayan BlackBerry DevCon konferansında son dakika açıklamasıyla RIM, yeni nesil akıllı telefon işletim sisteminin BlackBerry 10 olarak adlandırıldığını duyurdu.





RIM firması BBX olarak hazırlandığı yeni nesil akıllı telefon işletim sistemiyle tablet ve akıllı telefonları tek bir platform altında toplamayı planlıyordu. Proje şimdi BlackBerry 10 olarak yoluna devam edecek.