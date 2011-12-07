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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, BBX marka davasını kaybetti, BlackBerry 10 olarak değiştirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazar payı giderek düşen ve şirket içinde sıkıntılar yaşamaya başlayan Kanadalı RIM firması yeni yıla iddialı girebilmek adına yeni akıllı telefon işletim sistemini BBX olarak tescilleyerek hazırlıklara başlamıştı.

Ancak BBX ismi firma için büyük bir sorun ortaya çıkardı. Çünkü BASIS International adlı uluslararası bir yazılım şirketi BBx Generations adıyla ürünlerini pazarlıyordu ve ABD Federal Bölge Mahkemesi’ne isim hakkı ihlali gerekçesiyle başvuruda bulundu. 

Mahkeme BASIS firmasını haklı bularak RIM firmasının BBX ismini kullanmasını yasakladı. Kısa süre önce verilen kararın ardından Singapur'da başlayan BlackBerry DevCon konferansında son dakika açıklamasıyla RIM, yeni nesil akıllı telefon işletim sisteminin BlackBerry 10 olarak adlandırıldığını duyurdu.

RIM firması BBX olarak hazırlandığı yeni nesil akıllı telefon işletim sistemiyle tablet ve akıllı telefonları tek bir platform altında toplamayı planlıyordu. Proje şimdi BlackBerry 10 olarak yoluna devam edecek.

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Stanislas Xavier 7 yıl
isim misim uğraşmadan şu cihazları piyasaya bir sürse iyi olacak işletim sistemi mükemmel,arayüz keza aynı tek eksik uygulama o da zamanla olacak ama üzerine düşmesi geliştiricilere destek olması lazım en çok istediğim şey bu işletim sistemine bir uygulama yazmak 1024*600 piksel 4 inçten büyük ekranlar olacak ve kızaklı klavyeli tasarımlar da göreceğiz donanım açısından da rakiplerini yakaladı artık çıksın şu cihazlar !!
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umidigo 7 yıl
Son dakika Adem ve Havva Apple'ı isim hakkı ihlali gerekçesiyle mahkemeye verdi :D
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BarGoS 7 yıl
isim kurtarmıycak tabıkı. bbx in anlamı yenı model bb lerde qnx işletim sistemı kullanılacagıdır. şuanki bb lerden ok farklı
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cartographer 7 yıl
QNX mikrokerneli kullandıktan sonra ismi ne farkeder ki? Ama bir an önce tanıtılsın artık cihazlar, sabırsızlanmaya başladım.
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Manalarda Apple a dava açsın o zaman saçmalığa bak !
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sertacarslan 7 yıl
Sanki isim kurtaracak.
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