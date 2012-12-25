RIM, BlackBerry 10 için servis ücretlerini değiştiriyor





BlackBerry 10 işletim sistemi için sıkı bir çalışma için olan RIM, yeni sürüm ile birlikte servis ücretlerinde de değişikliğe gidiyor. Daha önce tek bir standartta servislerini sunan RIM, artık farklı katmanlar içerisinde servislerini ücretlendirmeyi planlıyor.





Yatırımcılara konuşan RIM'in patronu Thorsten Heins, kurumsal pazarda eski payını geri almak için kullanıcılara bir servis sunum teklifleri arasından istediğini seçme imkanı vereceklerini açıkladı.





Hem kurumsal hem de son kullanıcılar, şu an ki ödedikleri miktarı, BB10 ile seçtikleri servis seviyesine göre yine ödemeye devam edecekken, daha azını ödemeleri veya ücretsiz kullanmaları da mümkün olacak.





Özellikler gelişmiş güvenlik, mobil cihaz yönetimi ve diğer servisleri kullanmak isteyenler ücretli abonelik isteyecek. Ancak bu özellikleri istemeyen kullanıcılar için ücretsiz seviyeye kadar gidebilecek bir fiyatlandırma olacak.





Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre RIM, 2.7 milyar dolarlık satış gelirinin 982 milyon dolarını bu servislere borçlu. Firma kullanıcılarını bu servisler içerisinde belirli bir katmanda tutmayı istiyor.





Ücretlendirme detayları BB10 resmi lansmanından sonra belli olacak. Ancak Bloomberg, ücretlerin üçte bir oranında düşürüleceğini iddia ediyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2413526,00.asp?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews