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Ricoh'un 360° çekim yapabilen kamerası hakkında yeni bilgiler

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ricoh'un 360° çekim yapabilen kamerası hakkında yeni bilgiler
Dünyanın sayılı fotoğraf teknolojisi firmalarından olan ve Pentax'ı satın alması ile uzun süre gündemden düşmeyen Ricoh, ilk tanıtımını CES 2013 fuarı kapsamında yaptığı 360° panoramik fotoğraf çekebilen kamerasının ayrıntılarını, CP+ 2013 fuarında tanıttı.
Ricoh tarafından ilk olarak CES 2013 fuarı kapsamında sergilenen konsept kamera, 360° fotoğraf çekim özelliğine sahip. "T" harfi şeklinde bir gövdeye sahip olan kamera, üzerindeki birbirine zıt açıda bulunan 2 adet 180° balık gözü objektif ile 360° görüntüyü oluşturuyor ve tek bir fotoğraf halinde sunabiliyor. Çekilen fotoğraflar Wi-Fi teknolojisi ile akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarlara aktarılabiliyor.
Şimdilik sadece fotoğraf çekebilen kamera geliştirilmeye devam ediyor ve kullanıcıların isteklerine göre şekillendiriliyor. Satışa sunulması söz konusu olduğunda daha ufak ve gelişmiş bir şekle bürünecek olan kameranın, çıkış tarihi hakkında bir bilgi yayınlanmadı.

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sherlock66 6 yıl
Güzel bi alet gerçekten
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B.S.S. 6 yıl
Kaç megapiksel çekiyomuş?
1 Yanıt Yanıtla
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