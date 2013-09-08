Rimac'dan kullanıcı profili destekli elektrikli bisiklet Greyp G12





Elektrikli araç sektörüne farklı tasarım ürünleri ile yeni bir anlayış kazandıran Rimac, Greyp G12 adlı elektrikli bisikletini resmi olarak tanıttı.





Greyp G12 modeli firmanın açıklamasına göre bir motorsiklet ve bir bisikleti aynı konseptte birleştiriyor. Elektrikli motoru ile kullanabildiğiniz ürün şarjı bittiğinde veya herhangi bir zamanda bisiklet olarak da sizi taşımaya devam ediyor.





Greyp G12, yaklaşık olarak tek şarjda 120km mesafe kat edebilirken, maksimum 60km/s hız yapabiliyor. Ürününü bataryası ise 80 dakikada şarj olabiliyor.





Bilgisayar kontrollü 5 inçlik bir ekrana yer veren bisiklet, parmak izi ile kontağın çalıştırılmasına izin veriyor. Sokak veya Hız şeklinde iki farklı modu bulunan bisiklet, 50 kullanıcının profil oluşturmasına izin veriyor. Kullanıcılar bu iki modu farklı parmaklarına atayarak kontak çalıştığı anda aktive edebiliyor. Bu modlar hızın ve gidilecek mesafenin ayarlanmasını sağlıyor. Bisikletin sahibi dilerse diğer kullanıcılar için sınırlama yapabiliyor.





Greyp G12 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak satıcı ortak olmak isteyenler modele 6000 Avro karşılığında Ekim ayında sahip olabilecek.

http://www.greyp-bikes.com/