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Rimac'dan kullanıcı profili destekli elektrikli bisiklet Greyp G12

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Rimac'dan kullanıcı profili destekli elektrikli bisiklet Greyp G12

Elektrikli araç sektörüne farklı tasarım ürünleri ile yeni bir anlayış kazandıran Rimac, Greyp G12 adlı elektrikli bisikletini resmi olarak tanıttı.

Greyp G12 modeli firmanın açıklamasına göre bir motorsiklet ve bir bisikleti aynı konseptte birleştiriyor. Elektrikli motoru ile kullanabildiğiniz ürün şarjı bittiğinde veya herhangi bir zamanda bisiklet olarak da sizi taşımaya devam ediyor.

Greyp G12, yaklaşık olarak tek şarjda 120km mesafe kat edebilirken, maksimum 60km/s hız yapabiliyor. Ürününü bataryası ise 80 dakikada şarj olabiliyor. 

Bilgisayar kontrollü 5 inçlik bir ekrana yer veren bisiklet, parmak izi ile kontağın çalıştırılmasına izin veriyor. Sokak veya Hız şeklinde iki farklı modu bulunan bisiklet, 50 kullanıcının profil oluşturmasına izin veriyor. Kullanıcılar bu iki modu farklı parmaklarına atayarak kontak çalıştığı anda aktive edebiliyor. Bu modlar hızın ve gidilecek mesafenin ayarlanmasını sağlıyor. Bisikletin sahibi dilerse diğer kullanıcılar için sınırlama yapabiliyor.

Greyp G12 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak satıcı ortak olmak isteyenler modele 6000 Avro karşılığında Ekim ayında sahip olabilecek. 

http://www.greyp-bikes.com/ Yorum Yaz
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Escapetolife 6 yıl en beğenilen
Fotoyu görünce Microsoft motor işine girdi sandım :)
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Mr.Loney 6 yıl
6000€'ya öyle bir bisiklet alınır ki bunun yaptığı 120km 3,2.5 saatte soluksuz gidilir
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DemirAtlı 6 yıl
buna A tipi ehliyet gerekir elektrikli bisiklet sınıfından çıkmış max 25km den yukarıda
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Lion 6 yıl
2000 euro olsa tamam alınır ama 6000 euroya satmaz.
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Batuist 6 yıl
harika bir ürün olmuş.. yalnız fiyatı çok yüksek...
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Recharged 6 yıl
Başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum özellikle tek şarjda 120km yol alıyor olması ve bunun 80 dakika da full şarja ulaşmasını da atlamamak lazım.
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2622110012 6 yıl
bataryası kaç mah?
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GokhanMaths 6 yıl
Tasarım sıfır düşünce on
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godless turtle 6 yıl
Çok güzel fakat 6000 Avroya satıcılara satılırsa, son kullanıcıya 2 katı fiyata patlar özellikle ülkemizde, eee bizim milletin kafası da belli "bunu alacağıma araba alırım." yani memleketimde satmaz o alet.
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baybahadir 6 yıl
İşte budur! Bunu istiyorum..!
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DaRKFoRCeS 6 yıl
görünüşü haric özellikleri baya güzel.ağırlığı makul seviyelerde ise pedal atarkende güzel olur.yurt dışı fiyatı 6000 euro ise burdaki fiyatını düşünemiyorum.
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Fear of the Dark 6 yıl
80 dakika şarj olup, 120km mesafeye, 60km/s ile gitmesi gayet iyi fakat fiyat çok tuzlu. İnsanlar bunu alacağına iyi bir motosiklet alırlar.
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