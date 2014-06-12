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Roccat, analog kontrol butonuyla dikkat çeken yeni oyuncu faresi Tyon'u görücüye çıkarttı

4 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Roccat, analog kontrol butonuyla dikkat çeken yeni oyuncu faresi Tyon'u görücüye çıkarttı
Oyuncu donanımları konusunda öne çıkan firmalardan Roccat, Computex 2014 fuarı kapsamında analog kontrol butonuyla dikkat çeken yeni oyuncu faresi Tyon'u görücüye çıkarttı.
Oyuncuların ihtiyaçlarıyla görsel istekleri doğrultusunda LED aydınlatma ve ergonomik bir gövde yapısıyla hazırlanan oyuncu faresi Tyon, teknik olarak 8200 DPI lazer sensör ile geliyor, 1000 Hz polling (Bilgisayar gönderilen rapor değeri) hızı sunuyor, 30G hızlanma sağlayabiliyor ve makro tuş atamalarını 576 KB'lık dahili hafızasında tutabiliyor. Birçok benzerinden gövdesinin sol üst bölümüne konumlandırılan analog kontrol butonuyla (X-Celerator) ayrılan fare, bu sayede örneğin Battlefield için uçakların yatay ile dikey hareketlerinin veya gaz ayarının hassas şekilde kontrol edilmesine imkan tanıyor. Gövdesinin alt tarafında verilen komutları çeşitlendiren ekstra bir değişim butonu yer alan Roccat Tyon, üst bölümünde ise sağ sol hareketleri için özel yerleştirilmiş iki yollu kontrol butonu taşıyor. Standart tekerlek birimi ve çevresine yerleştirilen dört adet diğer buton ile klavyenin yükünü direkt olarak kendi üzerine alabilen fare, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.
Roccat'ın en son oyuncu faresi Tyon, ortalama 105$ fiyat etiketiyle yakın zaman içerisinde raflardaki yerini alıyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, Roccat'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu modüler klavyesi Sova'nın detaylarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.tomshardware.com/news/roccat-tyon-gaming-mouse,27029.html#xtor=RSS-181 Yorum Yaz
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Ink 4 yıl
arkadaşımdakinin aynısı bana paket yapın akşam alırım
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Johnnn 4 yıl
Ben analogla fps oynayamadığım için pc'de oynuyorum, yani mouse için.. Adam analoglu mouse çıkarmış.. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
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mares626 4 yıl
Tasarımı harika
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MxFxOx 4 yıl
klavyeye gaz kolu koysunlar
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iLsrt 4 yıl
G300 ile G700 karışımı gibi olmuş.
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S,W,A,T 4 yıl
ergonomi düşünülmemiş tamam her türlü fonksiyon varda rahat olacağını sanmıyorum baş parmağımız kayıp shifte mi basacak, o iki ana buton arsındaki hareketli tuş işaret ile orta parmak arasını mı ağrıtacak belli değil ana butonların oyuk olmaması da ergonomiyi iyice sakatlamış
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acbold 4 yıl
Hardcore oyunculara hitap etmiyor. Giriş seviyesinde ki oyuncular kullanabilir.
Sol & Sağ click yanındaki tuşlar hakimiyeti azaltır. Sol tarafdaki çıkıntıya herkes alışamaz. Başparmağa denk gelen kısımda sıkıntılar var. Analog tuşu zaten vur demişler ölmüş resmen. Eğlence için kullanılabilir, tasarım göze hoş geliyor."Kullanışlı değil"
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Recharged 4 yıl
Tasarım ve kullanım olarak gayet iyi. Fiyatı ne olacak Türkiye'de bakalım.
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MugGg 4 yıl
Sol altta baş parmağın oraya denk gelen tuşu mukemmel düşünülmüş. Roccat farkını ortaya koymuş.
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SteveMeade 4 yıl
ARAL getirir bunu 500 tl ye
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Guhong01 4 yıl
Basma yerine kaydırma hareketleriyle macro kullanılabilmesi bence çok güzel olmuş, hemde tek tuşa 2 macro atanabiliyor
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