Roccat, analog kontrol butonuyla dikkat çeken yeni oyuncu faresi Tyon'u görücüye çıkarttı

Oyuncu donanımları konusunda öne çıkan firmalardan Roccat, Computex 2014 fuarı kapsamında analog kontrol butonuyla dikkat çeken yeni oyuncu faresi Tyon'u görücüye çıkarttı.

Oyuncuların ihtiyaçlarıyla görsel istekleri doğrultusunda LED aydınlatma ve ergonomik bir gövde yapısıyla hazırlanan oyuncu faresi Tyon, teknik olarak 8200 DPI lazer sensör ile geliyor, 1000 Hz polling (Bilgisayar gönderilen rapor değeri) hızı sunuyor, 30G hızlanma sağlayabiliyor ve makro tuş atamalarını 576 KB'lık dahili hafızasında tutabiliyor. Birçok benzerinden gövdesinin sol üst bölümüne konumlandırılan analog kontrol butonuyla (X-Celerator) ayrılan fare, bu sayede örneğin Battlefield için uçakların yatay ile dikey hareketlerinin veya gaz ayarının hassas şekilde kontrol edilmesine imkan tanıyor. Gövdesinin alt tarafında verilen komutları çeşitlendiren ekstra bir değişim butonu yer alan Roccat Tyon, üst bölümünde ise sağ sol hareketleri için özel yerleştirilmiş iki yollu kontrol butonu taşıyor. Standart tekerlek birimi ve çevresine yerleştirilen dört adet diğer buton ile klavyenin yükünü direkt olarak kendi üzerine alabilen fare, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

Roccat'ın en son oyuncu faresi Tyon, ortalama 105$ fiyat etiketiyle yakın zaman içerisinde raflardaki yerini alıyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, Roccat'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu modüler klavyesi Sova'nın detaylarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.tomshardware.com/news/roccat-tyon-gaming-mouse,27029.html#xtor=RSS-181