Roccat'ten yeni oyuncu faresi: Kova[+]

Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Roccat, Kova[+] adını verdiği yeni oyuncu faresini duyurdu. V tipi tasarım anlayışının bir ürünü olan ve 3200 dpi çözünürlüğünde Pro-Optic R2 sensör ile donatılan fare, hem sağ hem de sol el ile kullanıma olanak tanıyor. Kablolu tasarıma sahip olan ve 2 metre uzunluğunda USB kablo ile gelen Kova[+], uzun süreli oyun deneyimlerinde sıkıntı yaşanmaması adına, yumuşak dokulu kaplama ile geliyor.

Tarama hızı 1000Hz olan ve üzerinde 7 adet programlanabilir butona yer verilen fare, EasyShift[+] teknolojisi sayesinde bu butonlara 14 farklı görev atayabiliyor. Özel LED aydınlatma sistemi ile kullanıcılara yedi farklı renk seçeneği sunan Kova[+], profil, çözünürlük ve hassasiyet ayarları değiştirildiğinde bunu sesli olarak uyarabiliyor. Roccat'in yeni oyuncu faresi Kova[+], yurt dışında 50 Avro seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.