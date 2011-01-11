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Roccat'ten yeni oyuncu faresi: Kova[+]

8 yıl
33,3b
1
7
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Roccat, Kova[+] adını verdiği yeni oyuncu faresini duyurdu. V tipi tasarım anlayışının bir ürünü olan ve 3200 dpi çözünürlüğünde Pro-Optic R2 sensör ile donatılan fare, hem sağ hem de sol el ile kullanıma olanak tanıyor. Kablolu tasarıma sahip olan ve 2 metre uzunluğunda USB kablo ile gelen Kova[+], uzun süreli oyun deneyimlerinde sıkıntı yaşanmaması adına, yumuşak dokulu kaplama ile geliyor.

Tarama hızı 1000Hz olan ve üzerinde 7 adet programlanabilir butona yer verilen fare, EasyShift[+] teknolojisi sayesinde bu butonlara 14 farklı görev atayabiliyor. Özel LED aydınlatma sistemi ile kullanıcılara yedi farklı renk seçeneği sunan Kova[+], profil, çözünürlük ve hassasiyet ayarları değiştirildiğinde bunu sesli olarak uyarabiliyor. Roccat'in yeni oyuncu faresi Kova[+], yurt dışında 50 Avro seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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gugutube 7 yıl
cyborg R.A.T 9 :)) bariz anlamda harika ama fanteziye kacırmıslar fiyatlarıda oldukca yüksek suan yeni almıs oldugum Roccat Kone+ Kullanıyorum oldukcada memmunum :)
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Chromer 8 yıl
Bir de cyborg R.A.T 9 a bakın manyak birşey
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DH Misafiri 8 yıl
kardeşim farenin ismini ne yapacan önemli olan özellikleri bence çok güzel bi fare hatta sistemimi toplarken almayı düşündüğüm bi parça
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MISTIQuad 8 yıl
Konu başlığını görünce "kesin şimdi ismiyle ilgili bi ton yorum yapılmıştır.." demiştim..ama ilginçtir pek fazla yoru yok..hayret severdik biz böyle fırsatları ama neyse..:D
Güzel bir fare olmuş bence..
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OverClocK1ng 8 yıl
Kova. Sanırım dizaynı yapanın küvet fantazisi varmış. Küvetteki suyu kovayla boşaltmayı hayal etmiş. Oysa ki gerek yoktu. Tıpasını çekseydi boşalırdı.
Mouse'un adı da Tıpa olurdu. Daha anlamlı olurdu. :)) Zuhahhahahaha
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Like a Sir 8 yıl
bu isim için ufuk ceylana telif hakkı ödemişler heralde :D
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xdorukx 8 yıl
Reklma 10 numara olmuş :D
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